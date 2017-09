Compartir Tweet



A días del clásico, Juan Pedro Damiani habló sobre el presente deportivo. Además, se refirió a las deudas que mantiene la institución con el plantel, y habló sobre las elecciones que se vienen. En una nota concedida a “Las voces del fútbol”, dijo: “Después que me vaya van a tener que buscar a alguien para echarle las culpas”.

Además, no titubeó al sostener que, para él, Walter Pereyra es la persona idónea para hacerse cargo del club cuando termine la “era Damiani”. “Me encantaría convencer a Walter para que sea candidato a las elecciones. Es ‘el’ candidato. Primero, por su capacidad intelectual, y después por su corrección. Peñarol necesita eso, alguien que le dé un bálsamo, tranquilidad. Todos podríamos dormir tranquilos si él conduce a Peñarol”, sostuvo.

Las deudas

Una de las situaciones que más comentarios ha desatado en los últimos tiempos es la extensa deuda que Peñarol mantiene con varios futbolistas.

“Hay jugadores que están al día; los futbolistas que ganan menos están al día. Es preferible que los que ganan más, se atrasen un poco y por eso los que perciben más, cobran cada 45 días”, explicó Damiani. “Con el cuerpo técnico hay una deuda, pero ganan bastante más”, agregó.

Más adelante, reconoció que se reunió con varios referentes del plantel, como Cristian “Cebolla” Rodríguez, Walter Gargano y Ramón Arias, para pedirles que concentraran.

“El hecho de que los jugadores no concentren es una decisión grupal muy respetada. Nos encantaría estar al día, pero lamentablemente no es así. Cuando nos reunimos, no les pedí que concentraran. El club está en falta. Nos amarga enormemente no poder estar al día como quisiéramos. Pero vemos lo positivo y el plantel está muy bien”, relató.

“Habíamos hecho un acuerdo que incumplimos durante 20 días en el que los que ganan más dinero cobran cada 45 días. Hemos incumplido 20 días el convenio”, añadió.

En la recta final del tramo de la charla que destinó al tema, insistió en lo que ha dicho varias veces: “Lo de Peñarol es un problema financiero que antes se solucionaba y que hubiera pasado desapercibido”.

Consultado sobre si él puso dinero en el pasado, cuando Peñarol estaba en problemas análogos, dijo: “Claro, y después cuando entraba el dinero, lo cobraba. Obviamente todavía se me debe. Yo fui un acreedor paciente. Estaba tranquilo porque se manejaba el club ordenadamente”.

¿Cómo hizo?

Una pregunta que muchos se hacen es cómo hizo Peñarol para contratar a jugadores tan importantes como Maximiliano Rodríguez, Lucas Vitri y Walter Gargano, cuando el momento económico del club no es el mejor.

“Si esto es un boliche, como me enseñó Cataldi hace tiempo, tenés que vender grapa, tenés que generar ilusión. Entonces cuando nosotros sufrimos el golpe del torneo intermedio (…) teníamos que generar ilusión. Generar ilusión siempre es más barato que tener un cuadro que no gane. El fútbol es ilusión.

Entre los que se fueron y los que vinieron estamos pagando prácticamente los mismos sueldos que en el primer semestre. Mucha gente dice con desconocimiento: Se endeudó”, explicó.

“Peñarol se ha potenciado”

Los fantasmas se esfumaron. Leonardo Ramos ganó cuatro partidos consecutivos y destinó al olvido los rumores de un despido que parecía inminente. Ahora, se viene una prueba trascendente: el clásico.

“Significa mucho por el tema de los hinchas y ojalá que nos vaya bien, la verdad es que lo merecemos. Va a ser un partido durísimo porque Nacional tiene un gran plantel”, comentó Juan Pedro Damiani sobre el encuentro que tendrá lugar a las cuatro de la tarde en el Estadio Centenario.

En cuanto a la decisión de en su momento bancar a “Leo” Ramos, señaló: “Estos que hablan de los procesos, los procesos valen y dependen de los resultados. El mismo proceso exitoso de Tabárez estuvo a punto de claudicar. Fijate cómo clasificamos con Costa Rica. El fútbol es así y está bueno, pero cuando uno ve que hay cosas rescatables, es bueno probar”.

Al momento de referirse de las cosas que hicieron que Peñarol mejorara su presente futbolístico, manifestó: “Peñarol se ha potenciado con jugadores que están un escalón por encima: Maxi Rodríguez, Gargano, Corujo, Viatri. Eso es lo que fuimos a buscar y de a poco las cosas empiezan a mejorar”.

Para cerrar, fue particularmente elogioso con el “Mota”, quien viene siendo una de las figuras más interesantes del equipo que dirige Ramos. “Gargano es un jugador que tendría que estar en la selección. Producto de cuestiones personales con el técnico no está, pero es un jugador en total vigencia, con experiencia y vino con muchas ganas que es muy importante”, sostuvo.