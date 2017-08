Compartir Tweet



WhatsApp





Aunque el pasaje de “Cachavacha” por Peñarol fue bastante breve, le alcanzó para ser Campeón Uruguayo y dejar una buena imagen en la memoria de la mayoría de los hinchas. Tal es así, que Juan Pedro Damiani no pierde la esperanza de que Diego Forlán vuelva algún día a calzarse la camiseta aurinegra.

Según contó el crack, cada vez que se encuentra con el presidente mirasol, este le pide que revea la posibilidad de regresar al club. “Juan Pedro me conoce desde muy chico y tiene muy buena relación con papá. Generalmente me lo cruzo por el barrio o por algún amigo en común, o en el palco. Siempre me está comentando la posibilidad de volver”, dijo Forlán en “A Fondo”.

“De vez en cuando voy”

Aunque volver a jugar es una posibilidad utópica, la faceta de hincha de Peñarol está tan viva como siempre en “Cachavacha”. Relató que sigue los partidos del club, y que cada tanto se da el gusto de ir a la cancha.

“No voy a todos los partidos, pero de vez en cuando voy. Cuando hay algún lindo partido me gusta verlo. Voy al palco y con la familia armamos un lindo grupo y nos divertimos”, sostuvo.

Uno de los hechos que muchos recuerdan sobre su paso por Peñarol, es que Jorge “Polilla” Da Silva lo hizo jugar en una posición que no era la que habitualmente ocupaba. Lo mismo le sucedió alguna vez en la selección.

Al respecto, el “10” indicó: “Todos hemos pasado por ese momento en que hay que jugar fuera de puesto en la selección. A veces hay otros jugadores con más tiempo y años que están jugando bien y vos como joven no tenés lugar. Esos jóvenes a veces no entran en el puesto donde están acostumbrados”.

“Por ejemplo, Cavani entró por la derecha porque le daba el físico y el juego, y lo terminó haciendo espectacularmente. Luis (Suárez) más adelante y yo con la posibilidad de retrasarme un poco”, agregó.

El futuro

Tras culminar su ciclo en el fútbol hindú, Diego Forlán aguarda que llegue algún desafío atractivo para proseguir su carrera. Dejó en claro que su idea no es enrolarse a un club a cualquier costo, sino que tiene que llegar una propuesta que “realmente motive y sea linda para mover a toda la familia”.

Respecto a la posibilidad de jugar en el equipo en que lo venía haciendo en Asia, indicó: “A India no voy porque cambiaron mucho las condiciones, al menos en Mumbai. Económicamente es menor al año pasado y el campeonato se alargó. Estábamos en un hotel seis estrellas porque el campeonato era más corto. Ahora al alargarse cada uno tiene su casa. Teniendo dos hijos es distinto”.

Por ahora, busca una posibilidad que lo atraiga “fundamentalmente desde lo deportivo”, aunque también pesará en la balanza “la ciudad en la que esté el club”. Posiblemente las ofertas del exterior lleguen, y los hinchas puedan disfrutar un tiempo más del fútbol de Forlán.