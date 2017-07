Cuando los pueblos olvidan “su presencia soberana”

Por: Nicolás Ariel Herrera Profesor de Historia y Sociología

Muchos observadores han reconocido que se aprecia un creciente rechazo de la población hacia los políticos. Filósofos, sociólogos y politólogos insisten en que es una situación que hoy ocurre en los países más evolucionados, y que dicho fenómeno es el resultado de la desilusión de las masas ante el fracaso de la política a la hora de dar solución a las desigualdades de la sociedad.

Los ciudadanos, dicen, rechazan a los partidos y a los caudillos políticos a los que han votado hasta hoy y, en su lugar, eligen “outsiders”, perdedores, desconocidos o aventureros. Allí están los casos inesperados de Le Pen en Francia y Trump en EEUU, o el sorpresivo “brexit” en Gran Bretaña.

La política ya no enamora ni convence porque no soluciona los grandes problemas de las sociedades modernas. Y más todavía, los políticos tienen escasas posibilidades de hacer frente a los problemas de los individuos. La falta de empleo, o la pérdida en la calidad del empleo, o mismo la inseguridad en el empleo, son realidades cuya solución ya no pasa por la política, pues están determinadas por el modelo capitalista de la civilización en que nos movemos.

Un gobernante no puede dar muchas respuestas porque los problemas de la sociedad son datos que vienen dados por la realidad de la economía mundial. Las grandes empresas se han beneficiado de la tecnología ahorrando mano de obra y buscando invertir en países donde se paga poco y no existen leyes de protección laboral.

El resultado es una demanda de empleo escasa y de mala calidad, y eso es trabajo parcial y falto de garantías, de modo que el trabajador se sentirá siempre inseguro de su estabilidad, reflejándose en descontento, irritación y una sensación de rabia e impotencia. Muy poco puede hacer un gobernante ante esa realidad mundial, limitado por las fronteras geográficas de su territorio y sujeto además por las garantías democráticas de la ley y la Constitución.

Muy poco más que una modesta redistribución de la renta y algunos beneficios que cubran a los más débiles. Y eso mismo si los gobiernos cuentan con la gente y con el apoyo de toda la comunidad. Además, la tecnología de la información permite a los medios masivos desnudar a los hombres públicos, en sus errores y sus intimidades, mostrando su privacidad en un montaje que favorece el desprecio y el manoseo mezquino que convierte al ciudadano en público espectador. En el mismo show mediático, ese mismo público juzga gobernantes, como también a médicos y maestros. Así es que la gente, el ciudadano, el laburante, piensa que los políticos no solo fracasan en dar trabajo y salario digno, sino que “actúan” mal y se les descubre corruptos.

“Que se vayan todos”.

Estos sofismas están minando nuestra política y arrojando dudas sobre nuestro régimen democrático y sobre nosotros mismos como hombres y ciudadanos. Estamos ante una conjunción perversa.

Porque si vamos a cuestionar la democracia pongamos todas las cartas sobre la mesa. Que se diga si se quieren repetir las discusiones de hace doscientos años y quizá la propuesta sea que gobiernen los más ricos. O que nos mande una banda de matones, como en las películas, un tirano “inspirado”, o un general “desinteresado”. Que se diga que somos incapaces de gobernar por nosotros mismos y necesitamos que “los buenos” y “los patriotas” nos digan que ellos se encargarán. A los uruguayos esas pruebas nos han costado sacrificio, guerras y vidas.

Hace mucho tiempo, sobre las cenizas atómicas y millones de víctimas, muchos pueblos hemos optado porque las mayorías elijan libremente gobiernos a nombre de todos por voto secreto y universal. Y si esos gobiernos se equivocan o si lo hacen mal es que elegimos mal. Y la culpa la tenemos todos. Y entre todos podemos elegir gobierno. Pero no vayamos otra vez a llorar y a quejarnos de la vida, o a pedir lastimosamente que vengan los privilegiados a sacar la solución de la galera. Eso nos costó doce años de dictadura.

Que el mundo es injusto no quiere decir que se lo abandonemos a “los vivos de la fuerza”, como les llamaba Perón. Si no hay solución entre todos y con la lucha de todos, menos la habrá divididos, enfrentados, o indignados con el mundo.

Esa batalla es nuestra. De nadie más.