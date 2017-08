Compartir Tweet



Allá por el año 2005 cuando al entonces presidente de la Junta Departamental de Montevideo el edil del Frente Amplio Gabriel Weiss se le ocurrió impulsar la idea de convertir a Uruguay en sede del Mundial de Fútbol 2030 muchas fueron las voces que lo trataron de iluso. Pues bien, aquella idea hoy se ha convertido en una firme realidad luego del anuncio formal del presidente Tabaré Vázquez quien junto a su par de Argentina Mauricio Macri postularán a ambos países como sede conjunta del Mundial de Fútbol 2030.

Doce años después, República Radio contactó al ahora edil suplente para rememorar aquella idea que hoy es una realidad.

La idea de impulsar a Uruguay como sede del mundial fue motivada porque se cumplirían 100 años del único mundial con sede única que fue en Montevideo. “Ya en 1997 la Mutual Uruguaya de futbolistas profesionales lo reivindica, luego a principios del año 2000 un ciudadano uruguayo radicado en Israel habla de esa posibilidad, en 2005 Joseph Blatter (FIFA) visita Montevideo y lo recibe el presidente Tabaré Vázquez y allí le plantea la posibilidad de considerar al Uruguay como sede.

El aporte puntual que yo hice fue que tomando en cuenta el modelo de co-organización llevado a cabo por Corea y Japón en 2002. Era perfectamente posible pensar en un mundial co-organizado entre Uruguay y Argentina, porque tenemos muchas cosas en común, lengua, cultura en general (gastronomía, música), tradición futbolística muy importante entre copas, medallas y futbolistas que hicieron historia.

Por lo tanto se me ocurrió que un camino para poder aspirar a un evento de esas magnitudes podía ser juntarnos con los argentinos porque además no debemos olvidarnos que la primera final del primer mundial fue entre Uruguay y Argentina, había una lógica”, detalló Weiss para fundamentar aquella iniciativa que impulso cuando era presidente de la Junta de Montevideo.

“Entonces esa idea la planteamos en la Junta Departamental de Montevideo en 2005, luego hicimos varias gestiones, nos juntamos con el presidente de AFA Grondona, con la mutual de futbolistas uruguayos, con ministros de economía y de Turismo de Uruguay y con el presidente Vázquez con la idea de ir tejiendo para propiciar la posibilidad. Recuerdo que nos recibió el presidente de la AUF Corbo una persona muy amable y gentil, con una cabeza muy abierta”.

“Figueredo se rió de nosotros”

Weiss recordó en diálogo con República Radio en lacatorce10 que también en aquel momento hubo gente que lejos de alentar la idea la denostó. “Por supuesto que en aquel momento hubo gente que nos denostó públicamente, yo los voy a recordar, Eugenio Figueredo se rió de nosotros y de nuestra idea. Después en 2010 él estaba feliz en Sudáfrica con una delegación planteando la idea de hacer el mundial 2030, pero en aquel momento me decía que era un disparate (risas)”.

“Esas cosas pasan cuando se plantea una idea que de alguna manera es removedora y parece algo muy grande y loco la gente dice: “esto es humo”, esto no va a salir. Recuerdo que mucha gente me decía faltan muchos años”. Los años pasaron y el 2030 se ve cada vez más cercano. “Hay que pensar para adelante, ojalá salga, no importa de quién fue la idea inicial, lo que importa es que esto pueda prosperar y estar participando de una fiesta trascendente que genera puestos de trabajo para el Uruguay”.

Weiss recordó que los países que se convierten en sede de mundiales logran además del reconocimiento internacional muchas divisas para fomentar el deporte y el turismo. “Hay que ver el dinero que la FIFA pone en los mundiales, la gente desconoce que la FIFA genera posibilidades de infraestructura importante para un deporte tan importante para el país. Está lindo soñar en grande, que se hagan los esfuerzos y ojalá se concrete.

“Vázquez viene remando”

“Quiero destacar la actitud del presidente de la República y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la secretaría de Deporte conducida por Fernando Cáceres y Alfredo Etchandy hombres muy comprometidos con el deporte. Destaco la actitud de Tabaré Vázquez que desde el 2005 viene remando con este tema.

Sin esos apoyos no hay mundial, porque el mundial lo tienen que resolver las asociaciones de fútbol y tiene que tener el respaldo de los gobiernos. A mí me alegra y lo que me importa es que esto prospere, que los jóvenes uruguayos y los niños puedan tener la perspectiva que de acá a quince años Uruguay pueda tener alguna sede”.

Sin colores políticos

El ahora edil suplente por Montevideo, Gabriel Weiss recordó en diálogo con República Radio en lacatorce10 que en el 2007 todos los ediles sin importar banderas políticas se pusieron la camiseta celeste y no dudaron en sumarse a la iniciativa para promover reuniones y la posibilidad de postular al Uruguay y a Argentina como co-organizadores del mundial de fútbol 2030.

“En la Junta Departamental de Montevideo “hicimos un arco con todos los sectores que tenían representación partidaria y todo lo hicimos juntos. No hubo ninguna mezquindad, ni ninguna pretensión de exclusividad íbamos a Buenos Aires a las reuniones y establecimos contactos”.