“En el día de hoy termina una situación que era insostenible”, dijo en conferencia de prensa ayer, Luis Lacalle Pou. “Comienza a finalizar una crisis política autogenerada por el vicepresidente de la República y por el partido de gobierno. Una crisis política que estuvo manejada por la falta de la ética, la irresponsabilidad y el engaño”.

Acompañado de los principales dirigentes del Partido Nacional, Lacalle Pou dijo que se aspira ahora “a un mejor relacionamiento (en el Parlamento). Algunos escollos no van a estar. En este gobierno ha estado ausente la humildad y esperemos se acerque más a la gente”, señaló.

Lacalle citó el caso que investiga la Justicia sobre el “período en el que el vicepresidente fue presidente de Ancap”. Asimismo, indicó que el Partido Nacional “no nació para poner palos en la rueda” y que sumará para superar la crisis política “sin dejar de ser firmes y decir lo que está mal”.

Consultado si llamará a Sendic como lo hizo en ocasión del caso del título académico, el senador nacionalista indicó que: “No lo hice y no lo voy a hacer. Las relaciones deben estar construidas sobre la verdad. Atrás del vicepresidente había una persona y por ello se le dio la posibilidad de decir la verdad. Pero uno recibe un engaño, la confianza está resquebrajada por tanto no lo llamaré”, manifestó.

Por su parte el senador nacionalista Jorge Larrañaga opinó que la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República coloca al país en una situación “inusitada”.

A través de un comunicado, Larrañaga llamó a “ser responsables y mirar por encima del momento”.

“Las políticas de gobierno y el tratamiento parlamentario no pueden ser rehenes de esta situación ambientando una parálisis nacional”, sostuvo el legislador.

Por otro lado, llamó al presidente Tabaré Vázquez dar “señales claras”, de “responsabilidad” y que ejerza un “liderazgo claro y firme”.

“Estamos en un punto de inflexión grave e inédito ocasionado por el Vicepresidente renunciante, y se requiere que quien debe timonear un país asuma sus responsabilidades”, sentenció.

La diputada del PN Graciela Bianchi dijo que “no se puede confundir Estado, con Gobierno y con Partido. La Vicepresidencia es institucional y electiva. El Frente Amplio en manos de los Tupamaros. Lo advertimos en 1989.Se acabó la herramienta en la que algunos aún confían”.

Según el senador Pablo Mieres del Partido Independiente (PI) la “renuncia de Sendic es final de un penoso proceso. Nada de que alegrarse. Es señal de fortaleza institucional de nuestro sistema político” Dijo que era previsible y esperable. Mieres dijo que el proceso que desencadenó este desenlace fue muy doloroso y agregó la declaración del Plenario del Frente Amplio es correcta.

El sistema político institucionalmente da una señal que da tranquilidad a la ciudadanía, porque responde ante situaciones que cuestionan la ética, independientemente de lo jurídico, consideró Mieres.

Por otra parte ell diputado colorado Tabaré Viera calificó de “vergüenza histórica” la renuncia de Sendic. El diputado Fernando Amado, líder de Batllistas Orejanos, señaló que no hay nada para festejar, ya que se vive una jornada triste para el país y para el sistema político.

La renuncia de vicepresidente es el corolario de un “largo periplo”, que es producto y obra del propio Sendic, enfatizó y bregó por que ahora el sistema político “todo” tenga la sobriedad y la madurez para enfrentar la situación.

En las redes el Partido de la Gente afirmó: ¿Día “amargo” para las instituciones o día en el que se comprueba que las instituciones funcionan?