El artista argentino Dady Brieva, reconocido por su militancia peronista, analizó la actualidad política de su país y a pocos meses de las elecciones legislativas 2017, aseguró que ve como ganadora a la ex mandataria Cristina Fernández Kirchner. “Es sólo cuestión de tiempo. La veo volviendo en 2019 siempre y cuando no la metan en cana o la maten antes”, expresó el humorista.

En diálogo con la radio FM Patriada, el integrante del trío Midachi opinó sobre las internas del fin de semana próximo, pero también se animó a darle un consejo de campaña a la ex mandataria.

Hace un tiempo, Brieva aseguró que le gustaría ayudar en imágen a Cristina Kirchner y ahora explicó que, a la hora de declarar, le gustaría “sacarla de los lugares cómodos”. De hecho, Brieva se animó a brindarle una inesperada propuesta a Cristina: “Le vendría muy bien jugar de visitante, en otras canchas. Uno se recibe de lo que es cuando va de visitante. Quisiera verla en lo de Mirtha Legrand”, detalló.

Lo cierto es que parece difícil, dado a que la ex presidenta bloqueó a la Chiqui en su cuenta oficial de Twitter. Luego, Dady Brieva dio detalles de su debilidad por la ex preidenta y habló del encuentro que tuvo, hace menos de un mes, con ella y otros artistas del cine y el teatro. “No puedo mantener una charla extensa con ella. Con Cristina me pasa lo mismo que con Maradona, me inhibo mucho cuando admiro tanto a alguien”, explicó.

Por último, Brieva se refirió a la actualidad de la CGT, central de trabajadores de Argentina, que en las últimas semanas ha sido blanco de críticas por su falta de medidas contra las políticas del gobierno: “La dirigencia obrera está bastante lejos del pueblo, y en algún momento eso se va a quebrar- Hoy la CGT es un sello de goma. Esos muchachos alguna vez han pertenecido”.