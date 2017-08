Compartir Tweet



En el relanzamiento de la campaña, de cara a las elecciones legislativas de octubre y con los números definitivos del escrutinio en la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner dijo que “tuvimos que esperar 17 días para conocer la verdad” sobre las PASO del 13 de agosto, en que su agrupación Unidad Ciudadana ganó por 20.234 votos.

Fernández recordó que el presidente argentino Mauricio Macri, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y su adversario en la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, “festejaron y bailaron ante los ojos de los argentinos y del mundo, bajo un zócalo que mostraba que Cambiemos había ganado por el 37 por ciento de los votos frente al 30 de Unidad Ciudadana”. En su discurso ante miles de simpatizantes dijo que “nos quisieron vender gato por libre, pero no fue gato fue libre”, y advirtió que “a los inversores no se los seduce así sino con buena gestión, demostrando que hay responsabilidad institucional y que se respetan los mecanismos electorales”.

En el club Atenas de La Plata, Cristina Fernández de Kirchner acompañada por todos los candidatos a diputados y por su compañero para el Senado Jorge Taiana, ironizó. “¿Que es esto de que una elección se empata? Por un puñado de votos gobiernan el país y parece que hubieran ganado por veinte pùntos y no es así. Ese puñado de votos es la democracia misma”.

“Tenemos que estar muy atentos a lo que pase”, remarcó la expresidenta y consideró que el “éxito más grande de Unidad Ciudadana fue haber instalado la agenda económica. Hubo una gran movilización el 22 de agosto convocada por la CGT, donde de pronto los que hasta ayer eran buenos pasan a ser malos. Y el tercer hecho importante, el más grave, el más terrible, el más doloroso, es la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, hecho ocurido durante una protesta de la comunidad Mapuche.

Consideró que ese hecho terrible se funda en un actitud disciplinadora del poder que dice “miren lo que les puede pasar si protestan”.

A lo largo de cincuenta minutos, la candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre el durísimo ajuste que se viene después de las elecciones” y detalló la “inconsistencia e insustentabilidad del modelo económico”. “Esto es como Tiburón (la película)–señaló– ya sabemos cómo termina y no nos gusta” y pidió que “la oposición le ponga un límite al Gobierno. La sociedad tiene que poner un límite”.

Kirchner advirtió sobre “la concentración de poder económica, financiera, mediática, inédita en la historia que detenta el Gobierno: cuando uno tiene la seguridad de que los canales de televisión sólo dicen lo que el gobierno quiere y no lo que le pasa a la gente, es malo porque se genera un mareo de poder y concentración que tal vez sea la causa de la desaparición de Maldonado”. “Hay una democracia en emergencia. Los que se oponen no son un enemigo ni una enemiga son ciudadanos que tienen derecho a manifestarse como siempre lo hemos hecho”, destacó.

La ex mandataria detalló las variables económicas que no cierran. “Si cae la recaudación, las tarifas no se pueden pagar, si las pymes están ahorcadas, el problema no soy yo ni Unidad Ciudadana, el problema es un plan que no cierra”.

Asimsimo evaluó que “nuestra victoria es una hazaña democrática” y reforzó su criterio de campaña: “Yo también hice una apuesta en estas elecciones. Siempre creí que la política, la gestión no se construye en los sets de televisión. Siempre fui una mujer convencida que el trabajo, la convicción, la coherencia era lo que vale. Me plantié en épocas de la posverdad si era posible ganar una elección sin ir a un set de televisión y ganamos en agosto y podemos ganar en octubre”. De inmediato le advirtió a la militancia “el exitismo es mal consejero, el triunfalismo es el padre de la derrota. No se equivoquen. digo podemos, porque en el podemos ganar y poder poner un límite al gobierno. Están todos”.

En el tramo final de su discurso, Cristina advirtió que “lo único que se ha multiplicado son los despidos”, denunció que “este plan económico es inconsistente y no es sustentable en lo social y político”, y convocó a “construir una nueva mayoría sin agraviar, con propuestas y con lo que creemos”.