Gobierno reconoce triunfo de la ex presidenta

La expresidenta argentina Cristina Fernández se adjudicaría el triunfo de las elecciones internas en Buenos Aires por una diferencia de 0,3%, lo que representa unos 20.000 votos.

Ese sería el resultado del escrutinio final de la elección bonaerense que se conocerá el próximo lunes. Desde el gobierno de Mauricio Macri ya reconocen la victoria de Unidad Ciudadana sobre Cambiemos por “un puñado de votos”, según publica La Nación.

Lo que ocurrió en las PASO fue un “empate técnico”, afirmó una fuente del gobierno al diario argentino. La lucha era entre el precandidato a senador de Cambiemos, Esteban Bullrich y la ex presidenta.

Cristina Fernández recibió hasta última hora de ayer, información sobre el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires: “Ganamos por un poquito más de un punto”, le aseguran quienes siguen con extremado celo el recuento que por estos días realiza la Justicia Electoral según informó el diario Clarín.

Como las mesas de algunas secciones retrasó el recuento, el resultado definitivo se conocerá recién el día lunes, por lo que en el kirchnerismo evalúan en estas horas cómo será el festejo por el triunfo. “El Gobierno armó un montaje de que ganó el domingo 13 bien temprano. Ahora tenemos que festejar nosotros, que somos los que ganamos verdaderamente”, afirma convencido un intendente fiel a la ex Presidenta.

Por eso, se espera para este lunes que Cristina Fernández hable, dé un discurso que arranque la campaña para las elecciones de octubre y delimite el esquema de los “ciudadanos”, a por los votos que necesitan para vencer a Cambiemos en las generales. El esquema del “festejo” se discute por estas horas entre el Instituto Patria y los intendentes más fieles pero, como siempre, la ex jefa de Estado tomará la decisión final.

Polarización

“El efecto político de la victoria de Cristina Fernández de Kirchner ha sido neutralizado porque el resultado electoral no se obtuvo esa misma noche sino que hubo que esperar varias días. De algún modo eso menguó el triunfo de su partido Unidad Ciudadana”, dijo a la agencia rusa Sputnik Ricardo Rouvier, titular de la consultora Ricardo Rouvier & Asociados.

Dese Unidad Ciudadana acusan al gobierno de hacer una campaña mediática para impulsar al oficialismo como triunfador. “El dia de la elección Cambiemos (partido oficialista del presidente Mauricio Macri) salió a festejar su victoria nacional en muchas provincias, incluso en Buenos Aires. Debería haberse aclarado que ese distrito no estaba contabilizado. Quisieron hacer creer que habían ganado”, señaló Rouvier.

En miras a las elecciones legislativas de octubre este resultado agrega un “condimento especial” ya que empareja las carrera entre el oficialismo y el principal partido de oposición. Los pronósticos apuntan a que esta situación polarice aún más el espectro político. “En este escenario pueden sufrir más aún las terceras fuerzas. Cambiemos va a tratar de captar votos de 1País liderado por Sergio Massa, y Cristina va a concentrarse en los de Cumplir del peronista Florencio Randazzo. Creo que vamos hacia una mayor polarización estimulada por el Gobierno y el kirchnerismo”, concluyó el analista.

Traspasos

Mediante un comunicado, seis candidatos a concejales y consejeros escolares que apoyaron al candidato Florencio Randazzo se bajaron de la lista de “Cumplir” en el distrito de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

Afirmaron que “renunciamos a nuestras candidaturas a concejales y consejeros escolares por Cumplir en el distrito de Hurlingham. Tomamos esta decisión porque sentimos que, luego de los resultados de las elecciones, es preciso unir a la oposición para derrotar a Cambiemos”.

Estos candidatos -que según los números de las PASO del 13 de agosto no iban a conseguir ser electos- indicaron que “sabemos que, si Macri se proclama ganador en octubre, los argentinos sufrirán un ajuste mucho más doloroso. El domingo 13 de agosto, dos de cada tres vecinos se expresaron contra Cambiemos, y la opción más votada fue Unidad Ciudadana. Ante la gravedad de la situación que vivimos en la provincia y en el país, tenemos la responsabilidad de que esta mayoría opositora no se disperse en muchas ofertas electorales”.

“Sabemos que Florencio Randazzo no podrá ingresar al Senado. Preferimos que Jorge Taiana ocupe ese lugar y represente la voz de la sociedad, y no que lo haga un candidato de Cambiemos que levantará la mano para convalidar estas políticas que tanto hacen sufrir a los argentinos. Preferimos dejar un lugar en una lista, y no dejar a la gente librada a la insensibilidad del Gobierno”, indican los renunciantes.