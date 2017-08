Cristiano Ronaldo extiende su imperio y ahora fabrica jeans

Compartir Tweet



Los problemas de Cristiano Ronaldo con la Impositiva de España no lo detienen. Ahora el delantero del Real Madrid solo tiene mente para seguir ampliando su imperio. Comenzó con calzoncillos, más tarde llegaron las camisas, los zapatos, el perfume, la cadena de hoteles y ahora los vaqueros. El astro ha lanzado su colección de ropa Denim “cómoda”, “elegante” y de “buena calidad” en su web oficial CR7.com, con la colaboración de la agencia Polaris Sports.

“El lanzamiento de CR7 Denim es un hito importante en mi vida como emprendedor porque siempre quise tener mi propia marca en una gama de productos que considero esencial para cualquier armario de hombre. Estoy encantado de poder lanzar en el mercado varias opciones que son sobre todo cómodas, elegantes y de muy buena calidad”, comentó el propio Ronaldo. Por su parte, el administrador de Polaris, Luis Correia, se declaró “muy satisfecho” por haber ayudado a Cristiano Ronaldo “a alcanzar este nuevo hito como emprendedor de su propia marca de ropa”. “Confiamos en que esto será un paso más para que la marca CR7 continúe consolidándose como una marca referente en el mercado mundial”, indicó.

La colección CR7 Denim ha contado con la participación activa de Cristiano Ronaldo. Una de las mayores novedades es la apuesta por CR7 Flex, un sistema que entrelaza el algodón y el elastán para conseguir dar una mayor flexibilidad a las prendas.

Más allá del fútbol

El pasado 18 de julio el portugués se unió al mundo de la gastronomía. Y lo hizo de la mano de Rafa Nada, Pau Gasol y Enrique Iglesias. El ganador de cuatro balones de oro es uno de los nuevos socios de Tatel Restaurants presentes en Madrid, Ibiza y Miami. “Feliz de ser parte de la familia de Tatel Restaurants. El mejor equipo”, escribió en un mensaje en su Instagram, en el que tiene 106 millones de seguidores.

El futbolista, que espera su cuarto hijo -el primero que tiene con su pareja Georgina Rodríguez- se encuentra en el ojo del huracán, pues está siendo investigado por presuntos cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2011 y 2014 por un supuesto fraude tributario de 14,7 millones de euros. “Yo siempre tributé, siempre. En Inglaterra y en España. Y siempre tributaré. Como usted sabe, yo no puedo ocultar nada, sería ridículo por mi parte. Soy como un libro abierto. No hay más que entrar en Google y de Cristiano sale todo. Por ejemplo en la revista Forbes salió ahora lo que gano”, declaro el pasado 4 de agosto ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón.

la novia abandonada

La relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez está siento muy intensa. Se conocieron a finales de 2016 y la pareja ya espera un bebé, el primero para ella y el cuarto para el futbolista. A pesar del poco tiempo que llevan, la modelo se ha integrado en la familia del futbolista desde el primer momento. Esto podría deberse también a que según la revista portuguesa ‘VIP’, Georgina está “abandonada por sus padres” y habría encontrado en Dolores Aveiro, la madre del portugués, un gran apoyo. La madre de Ronaldo se habría convertido en una segunda madre para la joven, de 22 años, y es su gran apoyo desde hace meses, sobre todo desde que se quedó embarazada. A penas se conoce información sobre ella y menos aún de sus padres, sólo has trascendidoque están separados y que no viven en España. Lo cierto es que suegra y nuera siempre han demostrado llevarse a la perfección, tal y como reflejan las imágenes que se han captado de ellas tanto en los palcos de los estadios de fútbo.