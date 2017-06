Compartir Tweet



Menos de un mes habría durado el tercer matrimonio de Cristian Castro. Según publica la revista mexicana TVNotas, el cantante y la violinista Carol Victoria Urbán, ya no estarían juntos. Al parecer una fuerte pelea terminó con el amor que se tenían en plena luna de miel.

De acuerdo con la revista de espectáculos antes mencionada, Cristian Castro y Carol Victoria habrían viajado a Suiza, luego de que el pasado 23 de mayo se casaran en una ceremonia privada celebrada y a la cual no habría asistido Verónica Castro, pues no estaba de acuerdo con el enlace, además que no conocía a la novia de su hijo.

Dos días antes de cumplir el mes de casados, supuestamente habrían tenido una pelea de tal dimensión que la joven artista se habría regresado para México, separándose así de su aun esposo, según fuentes cercanas a los recién casados consultadas por TVNotas.

Cristian Castro tiene a sus espaldas dos matrimonios fallidos, el primero con la uruguaya Gabriela Bo, el segundo con la abogada argentina Valeria Liberman.