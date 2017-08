Compartir Tweet



La ministra Carolina Cosse concede solo entrevistas radiales, esta vez habló con el programa En Perspectiva y dejó algunas frases interesantes para analizar en el actual contexto político. Lo más destacado fue su respuesta a Raúl Sendic, quien había dicho que su gestión al frente de Ancap contribuyó al buen momento actual del Ente.

Estas son las tres frases más destacadas de la ministra:

1 – “Capitalizar una empresa no está mal, sucede en todos los ámbitos. El mejor proyecto para este país es el que lleva adelante el Frente Amplio. Por lo tanto, como frenteamplista, todo el tiempo me estoy preguntando si lo que digo o hago ayuda o no a la unidad del FA. Ocupando una posición de responsabilidad en este gobierno, en ese sentido, además de adherirme al programa, trato de proteger la unidad del FA”.

2 – “En muchas opciones, ejerciendo mi responsabilidad, he encontrado que a veces un silencio activo, en el que yo trabajo en los temas y guardo silencio porque creo que cualquier opinión personal mía no aportaría a la solución del tema o a la unidad, es un ejercicio de madurez. Pero no comparto que los resultados positivos de Ancap se deban a temas de la gestión anterior. Y no voy a decir nada más”.

3 – “Una cosa es gestionar y otra es dirigir. Cuando uno gestiona, administra, cuando uno dirige, marca un rumbo y en función de eso alinea la gestión. No se hace de un día para el otro, no digo que sea fácil ni que haya mala intención, trato de construir”.