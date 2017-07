Compartir Tweet



WhatsApp





A Gastón Guruceaga aún le hace ruido lo sucedido previo al partido con Plaza Colonia (penúltimo jugado por los aurinegros). Durante toda la semana se especuló, a raíz de lo dicho por Leonardo Ramos en la conferencia de prensa y los ensayos tácticos en Los Aromos, con la posibilidad de que Kevin Dawson le sacara el puesto al artíguense.

El dueño del arco mirasol explicó que lo que le molestó fue que la incertidumbre durará hasta minutos antes del inicio del partido, al tiempo que dejó saber que, pese a ser titular, “no sentí que tuviera la confianza del entrenador”. Además, deslizó que “es el momento para dar el salto y seguir creciendo en el fútbol”.

Fiel a su costumbre de no morderse la lengua, Leonardo Ramos le contestó al artíguense. “No sé por qué plantea la duda si atajó durante todo el campeonato. Nunca nos pidieron explicaciones los jugadores que salen, ni tampoco los que entran”.

A continuación, repasamos el fuego cruzado que durante la víspera intercambiaron el director técnico y el guardameta de Peñarol.

“Él puso la duda en la prensa”

La que precedió al partido con Plaza Colonia “Fue una semana muy especial, rara, de muchas cosas que sentía yo y se ve que al principio del partido me pasaron factura”, según contó en “100% deporte”.

Consultado sobre cómo se sintió Ramos declaraba públicamente que no tenía claro quién sería el arquero, señaló: “Lo que diga en la prensa no me genera nada. Sí me genera que nunca me haya dicho que iba a jugar yo. Yo esperaba que él confirmara quién iba a atajar, que fue algo que nunca pasó. Él puso la duda esa en la prensa y en la semana Kevin jugó con los titulares”.

“Me enteré que jugaba 45 minutos antes de que arrancara el partido. Llegué al estadio y no sabía si jugaba yo. Le preguntamos a Ferro y él pensaba que atajaba Kevin (Dawson). Cuando llegamos con Kevin ninguno de los dos sabía quién iba a atajar y teníamos una duda increíble. Nos enteramos muy sobre la hora del partido, nos pareció muy extraño, nunca nos dijo quién jugaba y tuvimos que mandar al gallego (Ferro, entrenador de arqueros) a preguntar quién jugaba antes de salir a calentar”, agregó.

Luego, dijo que lo sucedido no lo hizo sentirse respaldado por Leonardo Ramos: “Yo estaba preparado para jugar pero hay muchas cosas que influyen a la hora de salir a la cancha. Mi confianza estaba intacta. No sentí que tuviera su confianza”.

Por último, se refirió a la posibilidad de irse al exterior en el futuro cercano. “Pienso que es un momento para pegar el salto y seguir creciendo en otro fútbol. Vaya al club que vaya, es importante tener la chance de jugar o pelear el puesto”, manifestó.

“Declaraciones desafortunadas”

Ramos expresó su sorpresa ante las citadas declaraciones del arquero. “Luego de escuchar esto, lo hablaré con él directamente. Si vamos contabilizando hasta ahora, Guruceaga solo no jugó un partido y fue cuando estuvo en la selección. Lo voy a hablar con él”, dijo en “Las voces del fútbol”.

Comentó que lo que más le sorprendió es el hecho de que Guruceaga no se lo haya dicho personalmente antes de declararlo. “No tuve ninguna charla en particular, por eso me sorprende. Capaz que no fueron muy afortunadas las declaraciones, pero lo voy a hablar con él, a ver cuál es la duda que tiene, pero no me va a cambiar la mentalidad de lo que pienso de cada jugador del equipo”, sostuvo.

En tanto, declaró que no comprende de donde nace la supuesta falta de confianza del cuerpo técnico, cuando “De 21 partidos, no atajó en uno porque estaba en la selección. No sé dónde están las dudas de las cuales habla. Me sorprenden las declaraciones porque nunca me preguntó nada. Cada uno sabe de qué manera se maneja. Por como soy yo, hubiese hablado antes con la persona que supuestamente había tenido alguna duda”.

“Siempre fui muy abierto. Nunca fui rencoroso. Cuando decidimos que (Luis) Urruti no tenía que estar, lo hicimos y cuando tuvo que volver, volvió. Lo que me sorprende es que son declaraciones desafortunadas del jugador que más jugó”, agregó.

“Si tiene que salir, va a salir”

Respecto a su postura previa al partido con Plaza, que tuvo lugar hace dos semanas, sostuvo que “Lo había visto muy bien a Kevin (Dawson); pensaba que Gastón (Guruceaga) tenía algunas cosas que mejorar, y son las mismas dudas que a veces suceden con jugadores de campo. El arquero es igual a cualquier jugador de campo. Si tiene que salir, va a salir”.

Sobre algunos errores cometidos por Guruceaga, dijo que “Es un buen arquero, joven, que ha cometido errores como cometen los grandes arqueros del mundo”. Por su parte, el “1” se quejó de las críticas que recibió, que juzga desmedidas: “Me equivoqué dos veces hace como 10 partidos atrás, ahora no me volví a equivocar, y parece que lo hice 10 veces. El mínimo error acá equivale a cinco errores, eso es lo que veo. En el campeonato anterior tuve una seguidilla muy buena, tuve dos errores y parece que anduve mal todo el campeonato”.

El incidente difícilmente vaya a pasar de largo sin dejar huellas, al menos en la interna. Habrá que ver como siguen las cosas tras la reunión que inevitablemente mantendrán Ramos y Guruceaga en Los Aromos.