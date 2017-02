LA CELESTE OBTUVO UN TÍTULO QUE NO CONSEGUÍA DESDE 1981

Por: Matías Canabarro

No quedó rincón del país en que no sonara, como un rugido, el “Uruguay noma’”. Los “pibes” de la Sub 20 hicieron realidad su anhelo y el de todo el pueblo futbolero, que celebró la muerte de la sequía que le impedía a la selección ser campeona continental en la categoría desde 1981 (aquella vez había sido precisamente en Quito). Casi cuatro décadas después, un grupo de jugadores se metió en la historia al conseguir el octavo título sudamericano para el fútbol nacional.

Los dos goles de Joaquín Ardaiz, que se adueñó de la titularidad para el decisivo encuentro ante Ecuador, materializaron el 2-1 ante el local y permitieron que Uruguay alzara la copa que hace tanto tiempo esperaba.

Chau mochila

El peso de la responsabilidad, que iba aumentando a ritmo de festejos frustrados a través de los años, demandaba una fuerza hercúlea para tolerarlo. Piense por un momento en la inmensa cantidad de futbolistas orientales que no pudieron darle el título a un país en que todo lo que no sea ganar (lamentable perspectiva), es un fracaso.

Estos “pibes” cargaron no solo con la responsabilidad intrínseca a cada equipo uruguayo, sino también con el peso extra generado por las generaciones que no pudieron ganar el trofeo. Eso hace aún más encomiable lo conseguido por el equipo de Fabián Coito.

Hay que recordar que los propios jugadores de la Sub 20 reconocieron que la ansiedad generada por la obligación les jugó en contra ante Venezuela, cuando la derrota por 3-0 hizo salir de sus cuevas a los eternos disconformes, que ahora no tendrán más opción que volver a refugiarse en las sombras.

Esto no sucedió anoche, cuando la mochila se alivianó en tiempo récord gracias a los goles de Joaquín Ardaiz, hereje que no se apegó a la costumbre uruguaya de sufrir y nos llenó a todos de tranquilidad con un “doblete” en menos de media hora. Aplausos para el “Pájaro”, que fue titular por primera vez (cumplió 18 años hace un mes, de modo que está dando una generación de ventaja y podría jugar el próximo Sub 20) y la descoció.

Tranquilo, Maestro

Probablemente Óscar Tabárez haya visto el partido con una sonrisa cegadora. Además del destacable título conseguido, por sí solo motivo de alegría y satisfacción, lo hecho por la Sub 20 en el Sudamericano demuestra que, salvo que algún hecho inesperado lo impida, muchos de los campeones terminarán jugando en la selección mayor.

Es cierto que el trabajo colectivo fue una de las claves de la consagración pero, como inevitablemente sucede en todos los equipos del universo, hubo individualidades que sobresalieron del resto.

Santiago Mele, Agustín Rogel, Nicolás De La Cruz, Facundo Waller y Rodrigo Bentancur, por emprender la injusta tarea de mencionar solamente algunos nombres, son jugadores que sería sorprendente no ver en el futuro defendiendo a la selección mayor.

De hecho, y considerando que el recambio generacional es algo tan natural como necesario, no sería extraño que el salto se produzca en apenas un par de años. ¿Quién no quisiera contar con futbolistas con la inteligencia y el buen pie de Bentancur? ¿No sería útil contar con un jugador de la potencia y calidad de De La Cruz?

No hace falta ser propietario de una bola de cristal para saber que Tabárez los siguió atentamente, y seguramente haya apuntado en su libreta una serie de nombres a los que apelar en el futuro.

El acierto de Coito

Debe haber perdido la cabeza. ¿Cómo se le ocurre cambiar medio equipo y disputar una final con una oncena que no utilizó en todo el Sudamericano? Las críticas que habrían llovido, impiadosas, en caso que el plan no saliera como estaba previsto, hoy se tornan en halagos para Fabián Coito.

Al entrenador no le tembló el pulso al momento de, en lugar de meter un equipo por inercia, apostar por jugadores que no habían sido titulares a lo largo del campeonato, pero que precisamente por esa razón estaban mucho más enteros físicamente que sus compañeros.

Coito destacó, incluso antes que se pusiera en marcha el torneo, la importancia y la unión reinante en el grupo, enaltecida también por los propios miembros del plantel. Todo indica que este atributo terminó desempeñando un papel fundamental en la esperada consagración.

Además de todo, el título obtenido seguramente haya hecho que el entrenador sumara algunos puntos en su carrera para ser el sucesor del Maestro Tabárez en la selección mayor, puesto para el que es el máximo candidato junto a Celso Otero.

En suma, el fútbol uruguayo celebra un nuevo título, que no hace más que demostrar el buen momento en que están las selecciones nacionales desde hace un tiempo largo. Una vez más, la celeste vuelve a reinar en el continente.