Corea del Norte aseguró ayer haber disparado con éxito un misil balístico intercontinental (ICBM), lo que representaría una nueva etapa crucial para alcanzar el objetivo de tener a su alcance el territorio de Estados Unidos.

Algunos expertos estadounidenses estimaron que el proyectil podría alcanzar Alaska. El ensayo provocó una fuerte reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, que pidió a Pekín, principal aliado de Pyongyang, “acabar con esta tontería de una vez por todas”.

China, por su parte, defendió los “esfuerzos incesantes” para resolver el problema nuclear norcoreano y llamó a todas las partes a la “contención”. En un comunicado común, Rusia y China apelaron a Corea del Norte a instaurar una “moratoria” sobre sus pruebas nucleares y lanzamientos de misiles y a Estados Unidos a que cese sus ejercicios militares en la región, para rebajar la tensión.

Los dos países pidieron “a todas las partes moderación y renunciar a los actos provocadores y a la retórica guerrera”, indicaron sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores en un comunicado común, tras un encuentro en el Kremlin entre los presidentes ruso, Vladimir Putin, y chino, Xi Jiping.

Amenaza de invasión

Pyongyang, que realizó cinco ensayos nucleares y dispone de un pequeño arsenal atómico, busca dotarse con misiles intercontinentales (ICBM) para alcanzar el territorio estadounidense, frente a lo que define como amenaza de una invasión de los 28.000 soldados que tiene desplegados Estados Unidos en Corea del Sur. El lanzamiento “histórico” del misil Hwasong-14 fue supervisado por el líder Kim Jong-un, según un boletín informativo especial de la televisión estatal norcoreana. Corea del Norte es “una potencia nuclear fuerte” dotada de un “muy poderoso ICBM que puede alcanzar cualquier lugar del mundo”, aseguró la televisión estatal norcoreana.

El misil subió hasta una altitud de 2.802 kilómetros y sobrevoló una distancia de 933 kilómetros, precisó. Todos los expertos concuerdan en los avances notables de los programas balístico y nuclear de uno de los países más aislados del mundo, desde la llegada de Kim al poder en 2011.

Este lanzamiento, detectado por la mañana por las fuerzas surcoreanas, japonesas y estadounidenses, provocó una fuerte respuesta de Donald Trump. “¿Acaso este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida?”, escribió en tuit en alusión a Kim Jong-un.

¿Alcance medio?

El “misil balístico no identificado” fue lanzado desde un sitio cercano a Banghyon, en la provincia de Phyongan Norte, fronteriza de China, indicó por su lado el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado. El proyectil cayó en el mar Oriental, como los coreanos llaman al mar de Japón.

El ejército estadounidense afirmó que se trataba de un proyectil de alcance intermedio y que voló durante 37 minutos. Las Fuerzas Armadas rusas también concluyeron que se trató de un misil balístico de medio alcance.

David Wright, científico miembro de la asociación Union of Concerned Scientists, estimó sobre la base de los datos disponibles que el proyectil efectuó potencialmente una trayectoria “muy curvada” y que “podría alcanzar como máximo unos 6.700 kilómetros con una trayectoria estándar”.

“Este rango no es suficiente para alcanzar los 48 Estados (situados al sur de Canadá) o las islas más grandes de Hawái, pero sería suficiente para alcanzar Alaska”, agregó.

“Este disparo muestra claramente que la amenaza aumentó”, declaró por su parte a los periodistas el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se reunirán esta semana al margen del G20, agregó: “Aliento también al presidente (chino) Xi Jinping y al presidente (ruso Vladimir) Putin a tomar más medidas constructivas”, continuó.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, que defiende una política de sanciones hacia Corea del Norte combinada con esfuerzos para que Pyongyang regrese a la mesa de negociaciones, advirtió al Norte de que hay una “línea roja” a no franquear. “Espero que Corea del Norte no llegue al punto de no retorno”, dijo.

Piden negociar

China insistió a Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur en la necesidad de negociar un compromiso para rebajar la tensión, avisando de que la actual situación puede desembocar en consecuencias “desastrosas”.

“Actualmente la tensión es alta y querríamos ver una reducción. Si la tensión sigue subiendo, antes o después se perderá el control y las consecuencias serán desastrosas”, subrayó el embajador chino ante la ONU, Liu Jieyi, en una conferencia de prensa. China, que este mes preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, volvió a poner sobre la mesa su propuesta de compromiso para que Pyongyang suspenda sus ensayos nucleares y con misiles a cambio de que EEUU y Corea del Sur suspendan sus ejercicios militares en la región.

“Esta es una propuesta factible”, defendió Liu, que dijo que a Pekín le gustaría que las partes estuviesen más abiertas a aceptar y apoyar esta estrategia.

Según el embajador chino, si los dos lados se sientan a negociar sobre estas bases podrían “calmar las cosas” y buscar una solución a largo plazo. Por el momento, Washington ha insistido en que antes de dar nuevos pasos quiere ver señales positivas por parte del régimen de Kim Jong-un.

China y EEUU son tradicionalmente los actores clave en el Consejo de Seguridad en todo lo relativo a Corea del Norte y los líderes de los dos países, Xi Jinping y Donald Trump, han conversado sobre la cuestión en varias ocasiones durante los últimos meses, la más reciente ayer mismo por vía telefónica.

“¿Acaso este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida?”. Donald Trump en twitter.