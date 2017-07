Compartir Tweet



Las cooperativas de ómnibus del transporte urbano y suburbano, Ucot y Coetc, efectuaron en la mañana de ayer un paro de actividades con asamblea, el cual se extendió hasta las primeras horas de la tarde de la pasada jornada.

Las cooperativas de ómnibus urbanas y suburbanas, Ucot y Coetc, levantaron el paro luego de paralizar su actividad desde las 9:00 de este jueves en el marco de una asamblea.

Tras la misma, el secretario general de la Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte (Ascot), Jorge Suárez, manifestó que la Intendencia de Montevideo no subsidia al trabajador sino a las políticas sociales que ha implementado desde hace 25 años. Agregó que esas políticas “están fenomenales y hay que seguirlas subsidiando”.

El dirigente agregó que “en todos los países en que el boleto es más barato está subsidiado por el Estado” y argumentó a favor de la intervención del Ministerio de Transporte en el sistema y apuntó que el transporte urbano supera lo departamental.

“Hay muchos pasajeros que viajan con la diaria, no tiene para recargar y no pueden estar recargando todos los días”, dijo sobre el sistema de recarga de tarjetas. Agregó que la implementación total de esa modalidad no solo eliminaría los guardas sino también a choferes, inspectores, gente de administración y de talleres.

“Es una reestructura seria y por eso tienen que estar todas las partes discutiendo los temas”, señaló el sindicalista.