Por: Nicolás Valdés, Punta del Este

Mediodía caluroso. Llega a Casa Pueblo el madrileño Rodrigo Sorogoyen para conversar sobre “Qué Dios nos perdone”, interpretada por Antonio de la Torre y Roberto Álamo. El filme obtuvo seis nominaciones en los Premios Goya (habiendo Roberto Álamo, recibido el premio a Mejor actor protagonista). Además, al guion de esta película se le había otorgado el premio del Jurado en el Festival de Cine de San Sebastián.

Nieto del fallecido director español Antonio del Amo y acompañado por su novia, la actriz Marta Nieto, se hizo presente en Uruguay para la proyección de su película que compite en el Festival Internacional de Punta del Este.

“Qué Dios nos perdone” narra la historia de dos policías que intentan atrapar a un asesino en serie que viola y asesina ancianas pertenecientes a la religión católica. En paralelo, la acción se contrarresta con material de archivo que reflejan las revueltas ciudadanas, la crisis del 2011 y la llegada del Papa Benedicto XVI a Madrid.

Desde LA REPÚBLICA se pudo obtener un diálogo con este joven director en ascenso.

Involucrar como temática violaciones a ancianas indefensas es truculento…

Es truculento, al igual que la vida. Los medios de comunicación muestran historias que son increíbles. No me gusta huir de eso, ni endulzar realidad. En este filme no se podía.

Pero te gusta involucrar estos temas…

No me disgusta, pero creo que a esta película le iba; todo lo que ocurre obedece al estilo de la misma, nos sorprende.

Más allá que es ficción, ¿Buscas dejar un documento histórico para futuras generaciones?

Creo que no es el principal objetivo porque me parece pretensioso, pero sí opino que el cine involuntariamente es así… con más o menos voluntad está contando realidades desde un punto de vista, irreal o real.

El tono de nuestra película es pretendidamente realista. No es el objetivo, aunque si me dices tú peli ha servido para esto soy el hombre más feliz del mundo. En la génesis de Isabel y mía no pensamos con dejar en nuestras próximas películas un documento porque no sabemos cómo van a salir.

A la hora de ser cineasta involuntariamente es nuestra responsabilidad aparte de intentar hacer el mejor trabajo posible y entretener, contar realidades interesantes, a veces polémicas o crueles pero sobre todo que arrojen algo de luz a la gente; o me pongo yo en su lugar y a mí me gustaría que lo hagan.

La frase “quiero que mi película cuente la realidad” no, porque es una ficción de dos policías buscando a un asesino. Que cuente algo de la vida que ayude a que la gente salga del cine pensando en algo sobre la propia vida o realidad..

¿Es por esto que hay alusiones a modo de chiste sobre los chinos u filipinos?

Debíamos evocar una realidad. Hay gente que habla así. Aunque yo no piense igual, esto aporta tradicionalismo a la película.

¿Sos de los directores qué creen que el cine involucra política ya sea voluntaria o involuntariamente?

Creo que todo debería. Hay películas que no lo hacen.

No hacer es también una forma de hacer política…

Si el tema está muy presente y tú lo obvias ya está diciendo algo. Yo cuando he dicho que hay películas que no lo hacen estoy pensando en la típica comedia que se hace como producto, sin interés en contar algo, y uno debe conformarse. Hay veces que la mejor forma de contar algo es obviándolo, pero ahí hay una voluntad. Creo debería ser una responsabilidad hacer política mediante el cine.

En España ha empezado a generarse esta “moda” de producir este tipo de películas que mencionas. ¿Hacia dónde va el cine español, va a revertirse la situación?

No sé hacia donde va. Si tuviera que decidir va hacia una polarización de la sociedad, hacia películas muy grandes de más entretenimiento; aunque desde luego hay películas de entretenimiento muy vacías y otras muy interesantes.

Generalmente vamos en primer lugar hacia un largometraje caro de entretenimiento, y secundamos otras muy pequeñitas que pueden permitirse ser políticas u interesantes, pero que tienen un difícil recorrido dada la falta de apoyo financiero. Este cine tiene que existir, si no existiese sí que moríamos.

España es un país que se caracterizó por los subsidios al cine… sin embargo, tu primer largometraje, Stockholm, se financió completamente por medio de “crowdfunding” (micromecenazgo). ¿Puede ser esta una nueva forma de financiar al cine?

No puede ser una nueva forma, ojala pudiera pero el cine es muy caro. Estocolmo es un caso especial que se da simplemente porque era una película muy pequeña que se podía rodar en trece días, muy poco. “Que Dios nos perdone” la rodamos en casi cincuenta días.

Si vas a hacer una película muy pequeña, pues claro que necesitas un presupuesto más pequeño.

Nosotros no hemos recuperado dinero. Hicimos una campaña de “crowdfunding” donde conseguimos casi el 20% (pidieron 80.000 euros, y recibieron 13.000), el otro 80% de presupuesto fue en base a amigos, familiares, conocidos. Así vas creando una montañita de presupuesto hasta llegar al presupuesto que creías o estimas es necesario.

Fue bastante bonito porque la respuesta fue muy positiva. Igualmente, no significa que siempre lo sea. Conozco varios casos de gente que quiere levantar su película y no lo consigue porque a lo mejor hay presupuesto mayor o no consigue suficientes personas que lo apoyen.

“Que Dios nos perdone” fue producida por Gerardo Herrero, asentado totalmente en la industria cinematográfica, quien le interesó el guion y consiguió el dinero por su cuenta. Será el productor de mi próxima película.

¿Y en qué consiste la misma?

Es similar en cuanto tamaño, socios, y mis jefes son los mismos. Sin embargo, es una historia de un político corrupto, un señor que lleva robando de estas cosas, que al parecer roban “sin querer” en España. Al ser descubierto, tiene que intentar no ir a la cárcel, que lo perdonen y a su vez, siendo esto es lo que más me interesa de la película, empieza a cuestionarse si merece pagar, la cárcel, si ha hecho bien, si su vida es una estafa, etc.