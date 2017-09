MAESTRO TABÁREZ: "ME PARECE QUE FUE UN EMPATE QUE NO LE VIENE MAL A NINGUNO"

No hubo que esperar mucho tiempo después de finalizado el clásico para escuchar la conferencia del Maestro Tabárez. Si algo dejó claro el entrenador de la selección, es que el empate fue positivo para Uruguay.

Su primer análisis fue: “Considerando la altura de la Eliminatoria en que estamos, el rival que enfrentamos, creo que conseguimos algo que nos sirve. También pasó por recuperar el rendimiento defensivo que el equipo había perdido. Fue un partido cerrado. Ambos equipos tuvieron alguna chance, pero no fueron muchos. En el último cuarto de hora, Argentina tuvo la total posesión de la pelota, pero en zonas que no nos interesaban”.

“Se dio un partido como pensábamos. Quizás por el conservadurismo natural en el final terminamos defendiendo un punto que, a esta altura y viendo otros resultados que se han dado, es valioso. Ahora nos quedan tres partidos antes tres rivales duros, pero que lógicamente no es Argentina”, agregó.

“No le viene mal a nadie”

Consultado sobre el final, en que el equipo de Sampaoli tocaba intentando romper las bien paradas líneas orientales mientras el del Maestro era un mero espectador, y al preguntársele si la igualdad le sirve a ambos, dijo: “Puede ser que le sirva a los dos. La necesidad hace al órgano, dijo Darwin. Cuando no hay necesidad de hacer algo, ¿por qué hacerlo?

Ya en el primer tiempo me sorprendió que Argentina no jugó con la intensidad que le conocemos. Quizás por precaución, como las que tomamos nosotros. En el final, tuvieron la posesión total, pero salvo algún cambio de frente no profundizaban. Mis jugadores defendían el punto manteniéndolos alejados del área. Respetamos a Argentina, pero confirmé que ellos también nos respetan a nosotros. Creo que fue un empate que no le viene mal a ninguno”.

Respecto al picante que tuvo el duelo, indicó: “Vehemencia no hubo, pero tampoco fue un paseo de salud. Hubo alguna jugada fuerte, algunas discusiones. Quizás no tuvo el ida y vuelta que se pretende de un clásico del fútbol mundial. Pero cada equipo tiene sus características, y nosotros trabajamos muchos para contener a Argentina, que es un equipo muy bueno. Sabíamos lo que iba a hacer Sampaoli. Como siempre, eso nos propone problemas para resolver. Se hizo con entereza y sacrificio y, a nuestra manera, buscando algunas chances. No fueron muchas, pero tampoco fueron muchas menas que las de Argentina”.

“Seguimos dependiendo de nosotros”

Cuando llegó el turno de preguntarle si la derrota de Chile en Asunción jugó algún papel en el trámite del encuentro, fue claro: “De lo de Chile me enteré después. Contra Argentina hemos perdido muchas veces en Eliminatorias, incluso en casa, en la hora. Esas cosas son importantes. Estamos mejor que antes de empezar el partido, porque tenemos un punto más. No soy de hacer cálculos de cuantos puntos necesitamos para clasificar, pero seguimos dependiendo de nosotros y rompimos esa racha un poco perversa de tres partidos sin ganar. Hay que valorarlo, y ya ponerse a pensar en el partido con Paraguay”.

Ahondando en la postura de Uruguay, señaló: “Nosotros no analizamos desde el punto de vista de la propuesta, vamos a jugar los partidos. Aspiramos sí, como hoy, a ganar. Pero no se dio. En el partido con Paraguay, vamos a intentar lo mismo que hacemos siempre: tratar de limitar al rival e intentar causarle problemas. Será un partido lindo para vivirlo, porque Paraguay viene de ganar y se acercó a la zona de clasificación”.

Por último, y al momento de referirse al estado sanitario de Luis Suárez, quien salió notoriamente sentido, sostuvo: “Luis tuvo un calambre muy intenso. Tuvo una gran recuperación, que es algo que no es inédito en él, pero en todos esos días no trabajó como debe hacerlo u futbolista para un partido de esto. Luchó con entereza, pero las contracciones musculares no lo abandonaron y debió abandonar el cambio”.

Luis Suárez debió ser expulsado

Es indiscutible que el “Pistolero” hizo un esfuerzo sobrehumano para estar en condiciones de jugar el clásico con Argentina. Luis Suárez protagonizó una recuperación milagrosa y jugó, pero desde el comienzo del segundo tiempo mostró un dolor que lo llevó a salir de la cancha a poco del final.

En la jugada que terminó con “Lucho” pidiendo el cambio, el salteño le metió un planchazo a Nicolás Otamendi, que debió valerle la expulsión. Sin embargo, el peruano Carrillo, de arbitraje más bien pobre, no cobró ni falta.

El “Tata” no estará en Paraguay

Del considerable número de jugadores que comenzó el duelo con Argentina con el riesgo de que una amonestación lo dejará fuera de la próxima fecha, el único que la recibió fue Álvaro González. De modo que el “Tata” será baja en el trascendente duelo del próximo martes, cuando Uruguay visitará Asunción para enfrentar a Paraguay, que viene de resucitar tras golear a Chile en Santiago.

Maximiliano Pereira, Sebastián Coates, Matías Vecino, Arévalo Ríos, Mathías Corujo, Nicolás Lodeiro, “Josema” Giménez y Cristian Rodríguez están en capilla.

“La mayor recaudación de la historia”

El cartel de entradas agotadas llevaba largo tiempo colgado en las boleterías. Esto fue excelente para la AUF, que recaudó, según contó Alonso, el encargado de las finanzas del ente, “más de $59.000.000”.

Más adelante, el dirigente agregó: “Es la recaudación preliminar, que por supuesto es un récord en la historia del fútbol uruguayo. Nunca un partido recaudó tanto. Antes se vendían más entradas, pero hoy, con las nuevas disposiciones de espacio, se vendió el total y se hizo un récord de recaudación. Son cerca de dos millones de dólares, y algo así como un millón setecientos le quedan a la AUF”.