El Frente Amplio “congeló” las negociaciones en marcha con la oposición para proveer cargos en el Poder Judicial y en los organismos de contralor luego que el Partido Nacional diera marcha atrás y resolviera “vetar” el nombre propuesto por el oficialismo para la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El Frente Amplio había propuesto a la doctora Rosina Rossi, actual ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er Turno para proveer la vacante generada con el retiro del ministro Jorge Larrieux, en noviembre pasado, tras alcanzar el límite de edad (70 años).

En los años que faltan para culminar este período de gobierno (hasta 2019), la SCJ renovará a la mayoría de su integración ya que se retirarán, además, Ricardo Pérez Manrique, Felipe Hounie y Jorge Chediak (actual presidente) por cumplir el límite de edad o por llegar al tope de diez años en el cargo. Debido a esta circunstancia, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado negociaban los futuros reemplazos.

Fuentes políticas del FA, señalaron que a fines del año pasado, las conversaciones habían alcanzado un “buen nivel de acuerdo”. Además de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), existían negociaciones, “muy avanzadas” para renovar cargos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Corte Electoral (CE) y el Tribunal de Cuentas de la República(TCR).

El Frente Amplio había conformado dos equipos negociadores: uno compuesto por las senadoras Lucía Topolansky, Constanza Moreira y Mónica Xavier, para renovar los cargos en la CE y el TCR y el otro integrado por los senadores Rafael Michelini y Constanza Moreira y el ex senador Ernesto Agazzi, encargado de la negociación en la SCJ y el TCA.

Distintas fuentes del FA consultadas relataron que “en diciembre, el nivel de conversaciones estaba muy avanzado en los dos equipos”, y que en materia de SCJ “si bien no estaba cerrado, parecía que Rosina Rossi que era el nombre que proponía el Frente Amplio contaba con acuerdo o por lo menos no tenía ninguna oposición.

Tanto es así que, en realidad, había prácticamente acuerdo hasta en el último ministro que entraría en el periodo de gobierno: o sea, todas las situaciones de vacancia que se van a producir tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de aquí al final del período de gobierno.

Eso estaba claro, había dudas sobre el último ministro que asumiría en el período de gobierno a la SCJ, al parecer ese nombre aun no estaba cerrado. Ese era el panorama a diciembre, o sea, había un buen nivel de acuerdo”, puntualizaron las fuentes.

“Cambio de actitud”

En febrero, el Partido Nacional “cambió de actitud”. La semana pasada, trasmitió al Frente Amplio que no aceptaba la postulación de Rosina Rossi.

El planteo sorprendió al partido de gobierno para el cual esto implica un “cambio en las reglas de juego de toda la negociación, incluso desde su origen mismo”, en referencia al acuerdo alcanzado por los partidos políticos que posibilitó el ingreso a la Suprema Corte de Justicia de la doctora Elena Martínez (esposa del diputado colorado Ope Pasquet), en setiembre de 2015, para ocupar la vacante generada, en junio de ese año, con el retiro de Jorge Rubial Pino, al cumplir 70 años de edad y de Alicia Castro (integrante del Tribunal de Apelaciones Civil de 1º Turno) como ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para ocupar la vacante generada por el cese de Ricardo Harriague.

Para el Frente Amplio, la negociación se sustentaba en un “pacto de caballeros”. “Era, busquemos los acuerdos, vamos proponiendo y si no hay objeciones ningún partido veta lo que proponen otros. El cambio del Partido Nacional nos coloca no solo en que prácticamente veta a Rossina Rossi, sino que además incumple ese pacto de caballeros que existía y que consistía en que no se veta si no hay razones fundadas y objetivas”, afirmaron las fuentes.

El cambio de postura del Partido Nacional generó un “profundo malestar” en el Frente Amplio. A raiz de este hecho, su presidente Javier Miranda se comunicó telefónicamente con el presidente del Directorio del Partido Nacional senador Luis Alberto Heber a quien trasladó la “profunda disconformidad” del Frente Amplio con el cambio de posición del Partido Nacional y la suspensión de las conversaciones.

Miranda también puso en conocimiento de la situación al resto de los partidos políticos, tanto al secretario general del Partido Colorado diputado Germán Cardoso, como al presidente del Partido Independiente senador Pablo Mieres, así como al diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular. De este modo, el Frente Amplio “congela todas las negociaciones, la de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero también Corte Electoral y Tribunal de Cuentas de la República (TCR)”.

“No negociamos nada, está congelada toda la negociación a raíz de esta situación”, confirmó a LA REPUBLICA una alta fuente del Frente Amplio. La delicada situación fue evaluada ayer por el Secretariado Ejecutivo que trató este único tema y que confirmó el retiro de la fuerza política de las conversaciones.

El plazo de 90 días para proveer ese cargo por vía del acuerdo político y el voto de los dos tercios de la AsambleaGeneral se cumple el próximo 26 de febrero. En caso de no alcanzarse el acuerdo, de forma automática ascenderá a la corporación el ministro del Tribunal de Apelaciones de mayor antigüedad que en este caso es el doctor Eduardo Burell, presidente del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno.

“No es un toma y daca”

Por otra parte, es intención del Frente Amplio que para ocupar las próximas vacantes se establezca un proceso de selección con postulaciones y entrevistas públicas a los candidatos, al estilo de los mecanismos que existen en otros países y que reclaman más de un centenar de organizaciones sociales.

Un mecanismo similar, por ejemplo, al que se utiliza para designar a los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y al Comisionado Parlamentario. “Esto no quiere decir que no sea una negociación cerrada de nombres sin ningún tipo de contralor, una especie de “toma y daca” y de juego de nombres. El FA defiende que, dada la importancia de estos órganos, que haya un compromiso a futuro inmediato.

Acordemos un reglamento que nos permita hacer pública la forma de designación e incluso el contralor público de los nombres que se proponen, y además el compromiso de que aquellas personas que se designen para todos estos órganos en particular en esto con la Corte Electoral y el Tribunal de cuentas se comprometan a darles un fuerte impulso de actualización de estos dos órganos. Habrá que ver sus cartas orgánicas, sus leyes fundacionales, pero nos parece que es muy importante aggionarlos, darles un fuerte impulso como órgano de contralor”, señalaron fuentes del FA.

Miranda recibe hoy a Amado

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda recibirá hoy al diputado del Partido Colorado Fernando Amado, confiaron a LA REPUBLICAfuentes parlamentarias. Amado, en recientes declaraciones públicas, dijo estar dispuesto a votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno enviará al Parlamento este año, por lo que el Frente Amplio.

De materializarse esta actitud, el Frente Amplio, hoy con 49 votos (al escindirse el diputado Gonzalo Mujica) obtendría los 50 votos que necesita en la Cámarade Diputados. Amado dijo estar dispuesto a dar ese paso “por muchas razones”.

“No concebimos que no haya Rendición de Cuentas y que se congele todo por un cálculo electoral o para que la oposición tenga una victoria que sería pírrica”, sostuvo el legislador en una entrevista con el semanario Búsqueda.