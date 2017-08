Compartir Tweet



Se abre el telón, es un decir, y aparece Rocco Siffredi (nacido en 1964) y un primer plano de su miembro ya legendario. ¿Cuántas veces le han preguntado por el tamaño? “Muy a menudo es la primera pregunta que me hacen antes incluso de darme la mano. Estoy acostumbrado. Cuando trabajo soy muy consciente de que hay dos personas manos a la obra: yo y mi pene. Los dos somos famosos”, dice ufano en un terraza de Venecia donde tiempo atrás presentaba su película.

De paso al actor italiano de 53 años anunciaba por enésima vez su retirada.

Nuevas películas aparecen en su filmografía con cerca de 1.600 títulos, uno de sus dos hijos se ha alzado como digno sucesor en el oficio paterno, una presentadora francesa le ha demandado por acoso, el documental se ha estrenado en Francia… Hasta se anunció su muerte en Twitter.

La película es vocacionalmente una larga confesión. Lo que surge ante el espectador básicamente es el relato profundamente narcisista de un tipo condenado por la necesidad de justificarse; por el empeño de sacudirse el estigma. “He sido prisionero de mi propia existencia”, dice convencido quizá de estar tal vez diciendo algo con sentido.

“Tengo el demonio entre las piernas”, exclama perfectamente consciente del peso evidente del titular que ofrece. Y así. “Si para algo me ha servido mi oficio es para constatar de forma evidente lo hipócrita que es la sociedad”, dice ligeramente reflexivo, se toma un segundo y sigue: “La sociedad no nos acepta. Nos miran en la distancia como algo glamuroso incluso, pero eso es falso. En realidad, somos una enfermedad para ella. No nos aceptan. Siempre que me entrevistan como ahora me pasa lo mismo.

En la tele por ejemplo, justo antes de encender las cámaras, el presentador o presentadora me dice lo mismo: ‘Soy un gran fan de usted, me encantan sus películas, le admiro’. Y en cuanto empieza el programa, todo eso se acabó, se ponen serios y me tratan como si acabara de llegar de Marte… Yo nunca he mentido ni me he mentido a mí mismo sobre mi trabajo. Sé lo que hago y nunca he querido hacer otra cosa ni disculparme por lo que hago”.

“Cuando tenía seis años, mi hermano murió de epilepsia mientras dormía. Él tenía 12. No se pudo hacer nada. Eso afectó terriblemente a mi madre. No se repuso en dos años y mi padre no fue él nunca más. Quedaron completamente marcados por la tragedia y eso me marcó a mí también. Me volví una persona muy agresiva. Crecí con una especie de melancolía de la que nunca fui capaz de deshacerme”.

La misma rabia tan perfectamente estructurada y tan conscientemente exhibida vale para el momento en el que dio el paso de decir a su familia a qué iba a dedicar su vida: “Lo primero que escuché fue que estaría maldito para toda la vida, que moriría de las peores enfermedades y que estaba condenado para siempre. Eso me dijo mi madre. En ese momento dejé de ser italiano. Cuando tuve familia, me volví italiano de nuevo. Vi a mis hijos y pensé: ¿Cómo voy a seguir siendo una estrella del porno?”. La pregunta queda sin respuesta.

¿Cuándo descubrió que lo suyo era lo suyo?

Muy temprano. A los 11 años me di cuenta de que mi sexualidad no tenía nada que ver con la de ninguno de mis amigos. Me tocaba y me masturbaba. Y cuanto más me tocaba, más me masturbaba. Fui ingresado en el hospital por cistitis. Toda esa zona estaba irritada de verdad. Lo siguiente que recuerdo es que a los 13 años descubrí una revista en la que aparecía Supersex, un actor porno muy famoso en los 70. En la primera página salía con una rubia, en la segunda con una morena, en la tercera con una pelirroja y en la cuarta con las tres juntas. Lo vi claro.

¿Se imagina haciendo otra cosa?

Mi madre quería que fuera cura [se ríe]. No siempre he sentido mi profesión como un éxito. Durante 20 años he sido adicto al sexo. Necesitaba hacerlo tres veces al día mínimo. A los 40 años decidí dejar el porno principalmente por mis hijos, pero seguí enganchado. Empecé a estar con tres prostitutas al día y entonces es cuando de verdad me volví loco. Dejé de cobrar para pasar a pagar por el sexo. Me di cuenta de mi verdadero problema en ese momento.

Usted es una anomalía en el porno. Nadie ha durado tanto tiempo sin perder la condición de estrella. ¿Cómo ha cambiado la industria desde los 80 a ahora?

Recuerdo que antes hacer porno consistía en tener sexo. Y era no sólo más divertido, sino mucho más real. Ahora lo que se filma es sólo un primerísimo plano donde no se ve al actor. Ya no hay guión ni diálogos… Ahora todo son cuerpos, cuerpos… Ni siquiera, son sólo partes de cuerpos.