Denostada por la familia real y por millones de españoles, la infanta Cristina de Borbón tuvo un final agridulce tras cinco años de culebrón judicial: absuelta de fraude fiscal, vio a su marido condenado a prisión. En enero de 2016, la infanta de 51 años se convirtió en la primera integrante de la familia del rey en ser juzgada, acusada de complicidad de fraude fiscal con su marido, Iñaki Urdangarin, protagonista de un escándalo de malversación de fondos públicos.

El tribunal de Palma de Mallorca finalmente estimó que no había cometido ningún delito, pero le impuso una multa de 265.000 euros por haberse lucrado con las ganancias ilícitas de su esposo. Su marido desde hace 20 años y padre de sus cuatro hijos corrió menos suerte y fue condenado a seis años y tres meses de prisión por varios delitos.

No obstante, la infanta se mantiene unida a su marido contra viento y marea. “Creyó, cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo”, dijo su abogado Miquel Roca tras conocer la sentencia. Nacida el 13 de junio de 1965 en Madrid, Cristina tenía fama de ser la más avispada e independiente de los tres hijos de los reyes Juan Carlos y Sofía.

Algunos la consideran altiva, pero Consuelo León, coautora de una biografía editada en 1997, describe a Cristina como una princesa “tímida e introvertida”, tras “una infancia muy protegida”.

Una infanta rompedora

Intelectual y deportista, apasionada de la vela, causó sensación a los 19 años cuando escogió estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, una de las facultades más contestatarias.

Tras culminar un máster en Relaciones Internacionales en Nueva York, se instala en Barcelona, alejándose a los 27 años de unos padres malavenidos por las infidelidades del rey. En 1997, su boda con un jugador del FC Barcelona de balonmano marcó un apogeo en la popularidad de la familia real española. Radiante con su diadema de diamantes, la ‘infanta catalana’ regaló al país un momento inhabitual de comunión nacional, casándose con un vasco en Barcelona.

“La infanta se enamoró perdidamente de Iñaki, un chico alto, rubio, con los ojos azules”, afirmaba el año pasado Jaime Peñafiel, controvertido cronista de la monarquía. Y “sigue enamorada, dispuesta a acompañarle hasta más allá de la cárcel” a pesar de las presiones de su padre y su hermano para que se divorcie.

“La pareja está más unida que nunca”, aseguraba esta misma semana la revista del corazón Hola.

“Los malos de la película”

En 2004, Cristina e Iñaki se compran un palacete en Barcelona por seis millones de euros. “¿De dónde sale el dinero?”, se preguntaba el diario El Mundo, especulando ya sobre cómo Urdangarin manejaba los fondos públicos y privados de su Instituto Nóos.

Cuando estalló el caso a finales 2011, en plena crisis económica, para los españoles pasaron a ser “los malos de la película”, afirma una especialista de la familia real, Ana Romero.

“En momentos de crisis económica y penuria, fueron vistos como personas muy egoístas, hedonistas”, sospechosos de haber pagado con dinero malversado viajes, fiestas familiares y hasta clases de salsa a domicilio.

Siempre con su marido y exiliada a partir de 2009 en Washington, y en Ginebra desde 2013, Cristina siguió trabajando para la fundación del banco español La Caixa y la de Aga Khan, amigo de su padre. “Ella no acepta psicológicamente lo ocurrido: es tremendo, desde el año 2011, ellos han desparecido de la casa real”, explica a la AFP Romero, autora de un libro sobre el fin del reinado de Juan Carlos I, que abdicó en 2014 sacudido por varios escándalos, entre ellos este.

Su hermano, Felipe, de quien era muy cercana, ni siquiera la invitó a su ceremonia de proclamación como rey. Además, en 2015, le retiró el título de duquesa de Palma, regalo de matrimonio ofrecido por su padre. Sin embargo, según la prensa del corazón, su madre, Sofía, y su hermana, Elena, siguen apoyándola, discretamente.

Por ahora no irá a prsión

Todo apunta a que Cristina de Borbón podría abandonar Ginebra, la capital suiza en la que reside con sus cuatro hijos desde 2013. Allí ha trabajado para el íntimo amigo de su padre, Aga Khan, para llevar los asuntos de cooperación internacional de su fundación. El pasado mes de mayo, el magnate compró un palacete en Lisboa para ubicar allí su nueva sede, levantando los rumores acerca de una posible mudanza de la infanta y sus hijos al país vecino.

La sentencia del caso Nóos aún puede recurrirse en el Tribunal Supremo, una posibilidad legal a la que muy probablemente se acoja Iñaki Urdangarin, por lo que su entrada en prisión, de producirse finalmente, podría alargarse bastantes meses.

Expertos consultados afirman que una vez el caso llegue al Supremo, tardará un tiempo indeterminado en resolverse: “Por supuesto la pena no existe hasta que no sea firme, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que ingresen en prisión ni el cuñado del Rey ni los demás” cuando la Audiencia dicte la pena, suponiendo que alguno sea declarado culpable y condenado en esa instancia a privación de libertad”.

No obstante, el pasado mes de febrero, el inspector de policía José María Benito que “la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está trabajando a marchas forzadas para acondicionar una prisión española por si Iñaki Urdangarin tiene que ingresar en prisión”.