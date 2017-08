Compartir Tweet



WhatsApp





En la vuelta del plantel a Montevideo tras la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores, Esteban Conde brindó su perspectiva respecto a diversos temas. Además de referirse a lo sucedido en Rio de Janeiro, habló sobre el próximo desafío: el clásico amistoso que tendrá lugar mañana a las 20.30 horas en el Estadio Centenario.

Al respecto, el arquero se mostró lleno de confianza. “Estamos enfocados en seguir ganando los clásicos. Está muy a flor de piel eso de que Peñarol hace rato que no nos gana y queremos seguir extendiendo esa racha positiva”, manifestó el “1”.

“Hay errores que se pagan caro”

En la mente de todos los hinchas de Nacional quedaron dando vueltas los dos errores que condicionaron sobremanera a los tricolores ante Botafogo. Conde, quien participó en el segundo de ellos (compartió la falla con Agustín Rogel), consideró: “Hay errores que se pagan muy caro y en un torneo esas pequeñas distracciones no se notan. Nosotros ya veníamos de jugar la ida, nos preparamos para jugar la vuelta, tuvimos desatenciones y lo pagamos caro”.

Consultado sobre la confianza que reinaba alrededor del plantel y la dirigencia previo a la complicada prueba en Rio, sostuvo: “Teníamos mucha expectativa en la Copa, a pesar de saber que era una parada difícil. Fuimos con toda la fe y se dio todo al revés. Lo planificado, lo que íbamos a intentar hacer, al final no salió y terminamos eliminados y la ilusión se transformó en desilusión. Es difícil manejar la frustración adentro, pero estamos arrepentidos porque la imagen que queremos dar es otra”.

Sin embargo, y pese a lo dolorosa que fue la caída en Brasil, Esteban Conde dejó en claro que Nacional está lejos de haber bajado los brazos, pues aún quedan muchos desafíos trascendentes por afrontar.

“Estamos vivos, más allá de la eliminación con Botafogo. No se borra todo lo que hemos hecho y desde nos enfocamos para hacerlo. Ni tan buenos, ni tan malos, no se tira por la borda el gran trabajo que estamos haciendo. Confiamos mucho en nuestro plantel ya que es muy bueno. Nos hacemos cargo de eso y no ponemos excusa alguna como nunca lo hicimos”, indicó.

Se mueve el mercado

Mathías Olivera, el lateral que se fue de Nacional por acuerdo con su entonces empresario Daniel Fonseca, tiene todo encaminado para seguir su carrera en Getafe de España.

Además, hay clubes sondeando a Felipe Carballo y Agustín Rogel, por lo que la lista de bajas sufridas por los tricolores podría aumentar en los próximos días.