La empresa Índice, editora del libro de estudio “Uy-siglo XXI” negó “cualquier intencionalidad de promover cualquier ideología a lo largo de este o cualquier otro libro”.

En una carta pública dirigida a los medios de comunicación, la responsable de la firma Adriana Fernández, hizo referencia a uno de los contenidos del libro que generó polémica en las redes sociales y motivó algunos comentarios críticos por parte de algunos legisladores del Partido Nacional.

A continuación, publicamos la carta:

“Montevideo, 14 de febrero de 2017.

El día 13 de febrero del corriente, circuló en medios de prensa y en redes sociales un párrafo de un libro editado por nuestra empresa insinuándose que se pretendía favorecer o promover determinada ideología, en este caso la del comunismo. El párrafo citado refiere a una analogía en el cual se menciona a la comunidad de los pitufos como posible forma de explicar a una sociedad comunista.

Con mucho dolor leímos en la prensa el día 13 comentarios de prestigiosos y destacados actores políticos de nuestro país del estilo “Sin comentarios. Me lo mandó un amigo”, “sale pedido de informes…, “díganme que es broma, solo puede ocurrir a pitufos mentales”, “lavado de cerebro”, etc., etc. Descartamos de plano que las críticas no surgen de la lectura de la totalidad del libro, o tan solo del capítulo correspondiente, sino que surgen de una interpretación rápida y descontextualizada de un párrafo del libro de 150 páginas.

Como la autora del libro manifestó en entrevistas recientes con medios de prensa, la imagen de Los Pitufos busca explicar “el concepto teórico” del comunismo que fue definido en un párrafo anterior, no citado en el texto publicado. La autora incluso relativiza la analogía al decir en el párrafo citado que el comunismo “podría” ser una situación similar a esa, dejando abierta la posibilidad a cada docente a otras formas de explicación.

La referencia al marxismo en el libro es mínima (2 medias carillas en 150 páginas), y responde a la necesidad de explicar la ideología que inspiró a los bolcheviques que impulsaron la Revolución Rusa, tema obligatorio del programa de la materia.

Mal se puede interpretar la intencionalidad de promover el comunismo. Si las críticas al libro se realizan de forma descontextualizada, como en el caso anterior, alguien podría, por ejemplo citar ciertos párrafos de la unidad 1 del libro (La segunda modernización y las reformas Batllistas) y sugerir erróneamente que de los mismos se está promoviendo o favoreciendo a determinada ideología.

“José Batlle y Ordóñez fue un hombre de ideas renovadoras, algunas de ellas lograron convertirse en ley bajo su presidencia, otras lo hicieron después y otras no lograron dejar de ser solo proyectos.”….. “Hemos visto que la segunda modernización tuvo mucho que ver con la presidencia de José Batlle y Ordóñez y sus ideas. ¿Qué elementos formaron parte de esta segunda modernización? Un aumento de la participación ciudadana en el voto.

Aumento del intervencionismo estatal. Nuevos mecanismos de integración social. Fomento de la industria manufacturera. Una nueva constitución. Separación de la iglesia del Estado. Fortalecimiento del rol de la mujer en la sociedad. Fortalecimiento de los sindicatos”.

Somos una empresa joven, pequeña y emprendedora, que no tiene vínculos ni empresariales ni personales con ningún partido político, que busca a través el esfuerzo, el trabajo y la seriedad posicionarse y competir honestamente en el mercado de textos para educación inicial y primaria.

Nuestros textos se comercializan en el ámbito privado y son elegidos libremente y sin ninguna imposición por instituciones de enseñanza privada en base a los criterios de calidad que las mismas determinan.

Si bien se puede discrepar o no estar de acuerdo con la analogía utilizada, esta empresa rechaza categóricamente cualquier intencionalidad de promover cualquier ideología a lo largo de este o cualquier otro libro.

Agradecemos a la infinidad de docentes y amigos que nos están haciendo llegar su apoyo en este momento tan difícil de la empresa.

Agradecemos también a este medio por dar difusión a esta nota.

Atentamente, Por Índice Adriana Fernández C.I. 1524896-0″.