Por: Gerardo Bassorelli

Abrazarse a la excepción de la regla pretendiendo transmitir un optimismo sin fundamentos es tan absurdo como tendencioso.

Es una estupidez afirmar que la selección uruguaya no es “Suárez dependiente” y recurrir a tres buenos resultados conseguidos sin la presencia del salteño al inicio de la Eliminatoria, para pretender sostener que “es lo mismo” si juega o no juega, o que el equipo está por encima de esta individualidad, que aunque no esté Suárez ganamos igual porque ya quedó demostrado etc etc.

La realidad es la que marcan los números y esa realidad es dura: jugando Suárez se han ganado el 60% de los puntos y cuando faltó Suárez apenas se sumó el 38%.

La selección de Tabárez ha marcado una tendencia desde el Mundial 2014: si no juega Suárez disminuyen notoriamente las posibilidades de sumar puntos.

En efecto, tomando en cuenta los partidos oficiales de 2014 a la fecha (Mundial 2015, Copa América 2015 y 2016, Eliminatoria 2018), la Celeste con Suárez jugó 11 partidos de los que ganó 6, empató 2 y perdió 3, sumando así 20 puntos de 33 posibles, un 60% de efectividad.

En este mismo período 2014-17, ausente Suárez el equipo de Tabárez jugó 14 veces, logrando 5 victorias, un empate y 8 derrotas, sumando 16 puntos de 42, lo que equivale a un 38% de efectividad.

La estadística demuestra que a Uruguay le cuesta demasiado cuando no tiene a Suárez. Sufrió esa estadística en el Mundial 2014 donde jugó 2 partidos sin el salteño y perdió en ambos (1-3 Costa Rica y 0-2 Colombia), y jugó 2 con el salteño y ganó en ambos (2-1 Inglaterra y 1-0 Italia). Se repitió esta situación en las Copa América 2015 y 2016, en las que Suárez no jugó ni un minuto. Allí, la Celeste tuvo malísimos resultados: 1-0 Jamaica, 0-1 Argentina, 1-1 Paraguay y 0-1 Chile (2015), 1-3 México, 0-1 Venezuela y 3-0 Jamaica (2016).

Finalmente en la Eliminatoria, sin el “Pistolero” tuvo buenos resultados al inicio (2-0 Bolivia, 3-0 Colombia, 1-2 Ecuador, 3-0 Chile) y con Suárez tuvo buenas y malas (2-2 Brasil, 1-0 Perú, 0-1 Argentina, 4-0 Paraguay, 3-0 Venezuela, 2-2 Colombia, 2-1 Ecuador, 1-3 Chile y 1-3 Brasil). Finalmente, en la última doble fecha de Eliminatorias perdió sin Suárez (1-4 con Brasil) y también con Suárez (1-2 ante Perú).