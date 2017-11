Compartir Tweet



Juan Pedro Damiani vive con alegría las últimas semanas como presidente de Peñarol, cargo que ocupó en los últimos diez años de su vida, tomando la posta tras el fallecimiento de su padre.

Entrevistado por Federico Buysan para el programa U ru guayo que se emite por DirecTV, Juan Pedro habló de todos los temas sin ningún drama, sin ponerse el casete.

Se refirió a la importancia y presión que significa ser presidente de Peñarol ya que “es una gran empresa que mueve millones de dólares y no se puede manejar como se manejaba tiempo atrás”. Confesó además que “Me enfermé por el fútbol” (tuvo cáncer de piel) aunque siente la satisfacción de saber que “Con el tiempo seré considerado un gran presidente de Peñarol”.

En esta charla, Damiani elogia a Paco Casal a quien considera “un fuera de serie” sobre quien “la gente piensa le gusta el poder pero no lo usa” y agrega que “es de los tipos más criticados por los medios y él podría ejercer el poder porque les da el fútbol a los canales, sin embargo no lo hace”.

En charla amena y frontal, Damiani no tuvo reparos en referirse al tema de los Panamá Papers y aseguró que se le dio demasiada difusión a ese asunto “por el fútbol, sino fuera por esta exposición, yo pasaría desapercibido porque no hay nada ilegal en esto”.

Además, habló de su vinculación con Wilmar Valdez, opinó de Eduardo Ache, y dijo que “El fútbol extraña a Ricardo Alarcón” a quien “si se presentara para presidente de la AUF lo votaría sin dudar”.

Así fue la entrevista de Juan Pedro en U ru guayo.

“Ser presidente de Peñarol te hace responsable del humor de más de la mitad del país”

“Hay una diferencia entre ser dirigente y ser presidente. Ser presidente de un club grande como Peñarol tenes la responsabilidad del humor de mucho más de la mitad de la gente del Uruguay como nosotros decimos. Es un cargo bastante sacrificado, juntos con los árbitros somos los únicos que no tenemos hinchada, en la inmensa mayoría somos los únicos honorarios. Es una pasión en la cual, tiene dos facetas, hay una adrenalina enorme y por otro lado a veces uno se cansa de tanta exposición.

Estas permanentemente a full, no es que esté las 24 horas pero estoy siempre con el teléfono, mi secretaria, los gerentes. No es tanto tiempo físico de que me instalo en el club pero desde que asumí la conducción del club tenía muy claro que una institución de Peñarol tenía que tener una estructura administrativa para el día a día y que los directivos tienen que marcar las grandes pautas para eso fuimos a una consultora internacional para completar el cargo de gerente general, gerente de finanzas, gerente de marketing, todos ex gerentes de empresas multinacionales y acá tenemos a Federico Abadie y Gustavo Rodríguez que fueron elegidos también por consultoras.

En definitiva esto es una gran empresa que mueve millones de dólares y no se puede manejar como se manejaba tiempo atrás”.

“Con el tiempo seré considerado un gran presidente de Peñarol”

“Obviamente un club como Peñarol necesita del mando de un gran presidente, o mejor dicho un presidente presente. Seguramente he sido un buen presidente y quizás cuando pase el tiempo seré considerado un gran presidente. El que quiere justicia no tiene que estar en el fútbol. Yo he visto en el fútbol chiflar a grandes ídolos, han sido ingratos con gente que les ha dado todo. Me llamó la atención, llegó Pep Guardiola con el Bayern a jugar contra Barcelona y hubo prácticamente una indiferencia total.

El tiempo siempre pone las cosas en su lugar, hemos cometido muchos errores pero también tenido grandes aciertos. Dejó el club con un gran cambio en formativas, cuando asumí Peñarol se cambiaba y entrenaba en distintas canchas, hoy tiene el mejor centro de alto rendimiento del país; fuimos a buscar a grandes profesionales, primero trajimos a Púa, luego trajimos a los mejores entrenadores de formativas del país que los tenía Defensor, vinieron Ahuntchaín y Curutchet.

Tomamos el club con 7000 socios y lo dejamos con más de 100.000; desde el punto de vista económico ordenamos el club. Reinsertamos a Peñarol en el ámbito internacional, en 2011 estuvimos a un partido de ganar la Copa Libertadores. Aunque parezca poco en 9 años ganamos 3 campeonatos y tenemos la chance de ganar un 4to. Le ganamos 5 a 0 a Nacional que es histórico y por supuesto la obra del Estadio que es imponente. Hay errores claro, como todos quienes hacemos algo en la vida, cometemos errores. Con respecto a eso, en alguna oportunidad me apuré en cambiar a algún entrenador, le di demasiada injerencia a terceros en la parte deportiva y no guiarme por mi instinto”.

“Nunca recibí presiones ni me han apretado”

“En el tema de la violencia nunca tuve presiones, tanto que me preguntó un juez tomándome una declaración y yo le dije: que me habían apretado en un cumpleaños de 15 cuando era chico porque era muy lindo… Pero la verdad es que no me he sentido apretado ni presionado. Lo que pasa es que hemos dado señales claras, siempre dije en el club que hacer este inmenso estadio no iba de la mano con la violencia y me pregunto

¿Qué ventaja tenes con los violentos? Te hacen perder sponsors, te hacen perder puntos, te hacen perder recaudaciones. Creo que se fue degradando la ciudadanía, el país, se han consumido valores y todo se ha puesto cada vez más violento. Por suerte Peñarol lo ha ido corrigiendo, pero siempre digo lo mismo, si el tren viene a 200 kilómetros por hora y lo frenas de golpe seguramente descarrile.

Y fue lo que pasó el día de la garrafa donde ellos quisieron ganar la batalla; el tema de la violencia es como las adicciones, hay que trabajarlas día a día. Es un tema que ha quedado impuesto lamentablemente y le cuesta a Peñarol 1.200.000 por año; entonces yo le pregunto a los hinchas de Peñarol: ¿Qué harían con 1.200.000 dólares? Entonces, respondiendo a tu pregunta la verdad es que nunca recibí presiones de hinchas ni de nadie”.

“La policía tiene que estar en los estadios”

¿Si fuera por vos la policía debería estar en los estadios?

“No tengo ninguna duda, la policía tiene que estar dentro de los estadios para decir ‘acá estoy’. Si miras a cualquier parte del mundo la policía está dentro de los estadios, es lo natural. Cuando a nosotros nos sancionaron en el partido con Palmeiras, uno de los temas que alivianó la sanción fue llevar pruebas de que la policía no entra a los estadios y ahí me dijo el presidente de la Cnmebol: ‘que cosa más extraña’, hay dos casos en el continente, por un lado el de Uruguay que la policía no entra y el otro el caso de Venezuela, donde entran y les pegan. Yo creo que es importante que esté la fuerza pública dentro de los estadios y nos ahorraríamos todos, varios dolores de cabeza”.

“Me enfermé por el fútbol pero me dio más de lo que le di”

¿Te enfermaste hace un tiempo, tuviste un cáncer de piel, ¿Fue por el fútbol?

“El Dr Alvarez Rocha que era mi médico me decía cada vez que me veía: y… ¿cuándo nos vamos? Es según como vos lleves las cosas en la vida, yo soy un tipo muy pasional y a todo le pongo mucho calor; a las cuestiones de mis amigos, mi familia, yo tomo todos los temas como si fuera la final del mundo y eso a la larga pasa factura.

Pero no me quejo, es altamente satisfactorio mi paso por el fútbol. Me enfermé por el fútbol pero me dio más de lo que le di. El fútbol me dio muchísimo más de lo que yo le di y eso que yo le di mucho, pero el fútbol me dio mucho, amigos, gente, experiencia, es decir cosas que no se compran en una farmacia”.

“Mi viejo era un fuera de serie”

“Mi viejo fue un fuera de serie. Es muy difícil hablar de él como padre y también como presidente, tengo que ir por partes. Como papá fue un tipo maravilloso, muy cariñoso, con fuerte personalidad, carácter y muchos principios; yo fui muy amigo de él. Obviamente que yo fui el más chico, el único varón y para él era la luz de sus ojos. He encontrado dos cartas, un que me escribió cuando yo tenía menos de 2 años, una carta llena de amor y exigencias y mi mamá nunca me la quiso dar por eso de las exigencias y una de mis hermanas la encontró cuando murió mamá y me la dio.

En esa carta había cosas que él me quería decir y que seguramente si le pasara algo no podría y por eso las escribió. Y la otra carta es una que escribió él pero que hacía como que yo se la escribía cuando tenía unos 5 años. Son dos cartas de Freud, extraordinarias. Mi viejo era un personaje único, muy amigo de sus amigos, con mucho humor, muy disciplinado en todo y muy trabajador.

A mí me dejó enseñanzas de vida maravillosas y siento el orgullo de haber tenido un padre como él. De su personalidad heredé la disciplina, el carácter; a él las peleas lo alimentaban; y lo familiero. Como buen tano el viejo era muy familiero, muy de su familia, de su amada mujer, a pesar de que fu un bandido toda la vida, un fuera de serie”.

“Paco Casal es difícil de comprender”

“Paco es un personaje muy difícil de comprender. Para mí es un fuera de serie, un tipo con una capacidad enorme, una persona que vio el mundo, antes. Vio el tema de la televisión, vio el tema de la representación de jugadores. Es una persona de la que la gente piensa le gusta el poder pero no lo usa; no tiene grandes autos, en Punta del Este vive en el apartamento de la hermana y es de los tipos más criticados por los medios y él podría ejercer el poder porque les da el fútbol a los canales, sin embargo no lo hace. O sea se lo ha estigmatizado pero es un tipo con mucho talento”.

“Diego Aguirre está despegado de la media”

“Diego (Aguirre) es un DT despegado de la media, que él en todos los lugares que va está cerca del objetivo. Es un gran técnico, en él podes descansar porque está en todo. A mí me pasó algo increíble, él vivía en frente a mi casa y una vez salgo y lo veo a Juan Manuel Olivera y le digo: Flaco ¿qué haces por acá? Y me respondió: soy jugador del club. Me enteré por él, Diego hacía de gente deportivo, de técnico, él sabía hasta donde podía ir económicamente. Me daba un gran alivio, porque era eso, todo en uno”.

“Ache y el gobierno le dieron golpe de estado a Bauzá”

No te termina de llenar Wilmar Valdez como presidente de la AUF…

“Hemos mejorado muchísimo con Valdez, el problema fue la forma en cómo llegó Wilmar a la AUF. La salida de Bauzá fue en cierta manera un golpe de estado llevado a cabo por mi amigo el Turco Ache y el gobierno. Fue una jugada en la cual Nacional no se sentía cómodo con Bauzá. Ahora la relación que tenemos con Wilmar es muy buena, se portó muy bien con el tema de la sanción a Peñarol. Él sabe que yo soy frontal, sabe que si me pasa algo lo llamo y se lo digo; es una buena persona”.

“El fútbol extraña a Ricardo Alarcón”

¿Con Alarcón buena onda?

“Espectacular, el fútbol lo extraña, no me quiero meter en temas de Nacional. Alarcón hubiera venido a la inauguración del estadio y hubiera cortado la cinta; como yo iría al de Nacional si me invitan. En el fútbol se necesitan más personas como Alarcón, él desdramatizó el tema del fútbol, le hizo mucho bien. Yo dije una vez que si se presentara para presidente de la AUF lo votaría sin dudar. Sería, hipotéticamente, un gran presidente, es un gran empresario, inteligente, brillante, es un “rara avis” del fútbol, siendo un empresario de nota, no un improvisado”.

“Dentro de 20 años van a decir: mira estos anormales lo que le dejaron al club”

¿Que es el campeón del Siglo?

Un lugar que visualice desde hace muchos años, que tanto los amigos de mis hijos que ya tienen como 30 años decían que yo les rompía las bolas con esto desde que eran chiquitos. Yo estaba convencido que esto era clave para Peñarol. No existe una religión sin catedral. Por sentido de pertenencia y por ejemplo ¿Qué pensarían los hinchas de Peñarol si Nacional seguía agrandando su estadio?

Los tiempos fueron diferentes, Nacional paró las obras pensando que Peñarol se iba a quedar con el Centenario, después Nacional empezó y su experiencia fue tan buena que naturalmente obligó a Peñarol y después que nosotros empezamos ellos siguieron, es normal. La Construcción de este monstruo hace a Nacional ampliar el suyo. Y hay un tema económico, es decir que después que se termine de pagar con la segunda reventa de los palcos, Peñarol va a poder vender palcos y butacas que le van a generar ingresos grandes a Peñarol. Hay acciones de marketing fuerte para los socios.

El estadio quedó divino pero me reprocho algunas cosas del día a día. Entre que costó 38 millones de dólares, hubiera gastado 39 o 40 y le hubiese puesto butacas de este lado y lo hubiese cerrado todo a nivel perimetral. Estamos comprando 19 hectáreas alrededor para mejorar todo. Dentro de 20 años el hincha va a decir, mira estos anormales lo que le dejaron a Peñarol, esto vale fortunas”.

“En el tema Panamá Papers no me sirvió ser presidente de Peñarol”

“El tema Panamá Papers fue por el fútbol, sino fuera por esta exposición, yo pasaría desapercibido porque no hay nada ilegal en esto. Seguramente DIRECTV sea subsidiraria de alguna empresa internacional. Son estructuras para planificar sucesiones, desde el punto de vista comercial, es decir se pagan todos los impuestos; siempre estuve tranquilo, mis hijos trabajan conmigo y a mis amigos no tenía nada que explicarles.

A los enemigos no hay que explicarles. Parte de la prensa uruguaya me trató mal pero la justicia es la que decide; todo tiene su tiempo pero me voy a ocupar, no para mí pero sí para alguna fundación o algún hospital. Me ensuciaron, me quitaron el sueño varias noches. Es muy duro porque de tras de todos hay una familia y trabajo, lo bueno es que no perdí ningún cliente y ni un solo amigo”.