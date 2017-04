"Hace más de tres años que no perdemos un clásico en Tercera"

Nacional derrotó por 2-0 a Peñarol en el clásico de Tercera División en el encuentro pendiente por la 5ª fecha del campeonato. Diego Coelho, quien destacó que “hace más de tres años que no perdemos un clásico” en la divisional, marcó la apertura del escore, mientras que Juan Cruz Mascia selló la victoria para el tricolor. Alexander Medina destacó a sus futbolistas tras el encuentro.

Increíblemente en las divisiones juveniles, no todos pueden ir a la cancha para ver clásicos entre Peñarol y Nacional por cuestiones de seguridad. En la pasada jornada, en el estadio Nasazzi, hubo acceso restringido por el choque entre los grandes en Tercera División.

Desde el arranque el encuentro tuvo un dominador: Nacional. Si bien por momentos hubo mucha pierna fuerte en la mitad de la cancha y los jugadores de cada equipo no daban pelota por perdida, los tricolores estaban mejor en el campo de juego, presionando las salidas carboneras desde el fondo y forzándolos al error. Cuando los dirigidos por Alexander Medina tenían la pelota la movían de un lado al otro esperando el momento justo para meter el pase y generar chances de gol.

Diego Coelho, tras una buena jugada por la punta izquierda, definió bien ante la salida de Thiago Cardozo para el 1-0 a favor del tricolor. De ahí en más el partido fue para un solo equipo. Peñarol no jugaba bien, era superado y pudo irse con una desventaja mayor al vestuario.

En el inicio del complemento Nacional aumentó la ventaja. Juan Cruz Mascia, a los 52 minutos, empujó la pelota y puso el 2-0 en el encuentro para liquidar el juego. El gol les dio tranquilidad a los de Medina, que fueron inteligentes y jugaron con el reloj y la desesperación de los futbolistas carboneros. En el cierre y tras las variantes de Gonçalves, Peñarol se adelantó en cancha y generó alguna situación clara de gol pero la pelota no ingresó al arco mirasol.

Nacional logró un importante triunfo por Peñarol por 2-0 en Tercera División y continúan con aspiraciones por el título.

“Mi contrato es hasta diciembre”

Tras la victoria de Nacional sobre Peñarol en Tercera División, el entrenador Alexander Medina se refirió al importante triunfo que lograron los juveniles tricolores. “Estamos contentos por el rendimiento y el resultado. Estamos conformes con el partido que hicimos”, manifestó el “Cacique” en el programa Tirando Paredes de Radio 1010.

En cuanto a los goleadores del partido, Diego Coelho y Juan Cruz Mascia, el técnico aseguró que “Son dos jugadores de clase y jerarquía. Tienen gol”, por lo cual él no estaba sorprendido con su rendimiento. Ambos futbolistas han tenido minutos en Primera. Mascia ha quedado en el olvido, no siendo tenido en cuenta por Martín Lasarte pero el hijo del “Chueco” debutó en el Apertura con el primer equipo y constantemente suele formar parte de los planteles de Nacional. “No hemos recibido muchos goles. En ofensiva tenemos variantes”, añadió el delantero quien no solo quiso destacar a sus ofensores.

En Nacional están conformes con el trabajo que está haciendo Alexander Medina al mando de la Tercera División. El DT llegó con esta nueva directiva, con la cual tiene una gran relación. “Mi contrato es hasta diciembre. Luego se verá que hacemos pero estamos tranquilos”, dijo el “Cacique” al especto de su continuidad.

Goleadores

Diego Coelho, hijo de Fabián (ex jugador tricolor), marcó la apertura del escore en el encuentro ante peñarol a los 30 minutos de juego. El futbolista, que bajó a Tercera para disputar este partido, habló del triunfo indicando que este clásico se suma al historial que arrastra Nacional sobre Peñarol en la división: “Hace más de tres años que no perdemos un clásico en Tercera”. En ofensiva el atacante hizo una gran dupla con Mascia: “Estamos muy bien en ataque. Con Juan Cruz nos entendemos muy bien”, indicó.

El otro que mojó en este partido fue justamente Juan Cruz Mascia, que olvidado en Tercera, sin tener participación en el primer equipo, volvió a convertir para sellar el 2-0 final. El delantero aseguró que nos vamos “contentos por la victoria. Nos jugábamos gran parte del campeonato. Por suerte salieron las cosas”, dijo. “Con Diego (Coelho) nos entendemos muy bien. Jugamos juntos hace un año”, agregó.

En cuanto al pedido que les hizo Alexander Medina previo al inicio del juego el centrodelantero concluyó: “El Cacique (Alexander Medina) nos pidió que presionemos arriba y que lleguemos por las bandas”.