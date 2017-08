Compartir Tweet



Desde que el plantel profesional tomó la medida de no concentrar hasta tanto el club se pusiera al día con sus obligaciones (sueldos y otro tipo de remuneraciones atrasadas), comenzaron a divulgarse informaciones y opiniones respecto a la parte económica de la institución.

Días atrás informábamos que durante el actual mandato de José Luis Rodríguez el pasivo del club se duplicó, pasando de 8 a 16 millones de dólares.

Cuando en diciembre de 2015 tomó la conducción del club esta directiva de la agrupación “Primero Nacional”, en ese momento las deudas que recogieron de la administración de Eduardo Ache eran de US$ 8 millones y actualmente son de US$ 16 millones.

Por entonces, el presidente tricolor José Luis Rodríguez atribuía el inconveniente financiero a que “como es sabido, en estos tres períodos que pasaron no tuvimos ventas importantes de jugadores como sí las tuvo en otros momentos; pero tanto disminuyendo gastos como mejorando ingresos hemos podido ir paliando la situación”.

Sin embargo, una semana después José Luis Rodríguez cambia su discruso, y de remarcar que “en estos tres períodos que pasaron (el último de Alarcón entre 2009 y 2012 y el de Ache entre 2012 y 2015) no tuvimos ventas importantes de jugadores”, pasó a decir que “En el último período de Ricardo Alarcón hubo transferencias por 31 millones de dólares brutos” y que “En el último período presidencial de Eduardo Ache se vendió por 24 millones”.

Rodríguez expresó que la prensa le da más trascendencia de lo que debería al pasivo de US$ 16 millones que tiene Nacional. “La prensa le da mayor trascendencia del que tiene a este tema. Siento los comentarios y me parece que no tienen ningún fundamento. Para los que estuvimos en finanzas toda la vida… siento los comentarios y creo que no tiene ningún fundamento hablar del pasivo de Nacional como los medios lo han hecho. Este es un tema que viene de atrás. No eran US$ 9 millones sino que eran casi US$ 10 millones.

Pasó a un poquito menos de US$ 16 porque no hubo transferencias. En el último período de Ricardo Alarcón hubo transferencias por 31 millones de dólares brutos y el pasivo bajó de 10 a 9. En el último período presidencial de Eduardo Ache se vendió por 24 millones y el pasivo subió de 9 a 10. Esto no es una crítica, sino un dato de la realidad. En Nacional no se hace revisionismo. Los balances de Nacional, por suerte, son los únicos que pueden verse en forma clara en el fútbol uruguayo”.

Consultado por posibles transferencias de jugadores juveniles o que ya estén en Primera pero sean propiedad del club, para de esa forma salir de estos problemas económicos, manifestó que “Nacional no forma jugadores para ser vendidos, sino para ganar campeonatos. Después hay jugadores que son vendidos porque llegan ofertas que hacen que los tengas que transferir. Generalmente se venden los jugadores que la directiva anterior dejó prontos para vender”.

Las declaraciones de Polenta

El presidente de Nacional también se refirió a las declaraciones que hizo el capitán Diego Polenta días atrás sobre los salarios adeudados. En una conferencia de prensa y ante la requisitoria periodística el jugador dijo que “No es el mejor momento económico de Nacional. No es culpa mía que el club esté en esta situación. En su momento firmé un contrato y se debe respetar” y ante otra pregunta de la prensa dejó abierta la posibilidad de ser irse del club siendo transferido: “Si llegamos a un acuerdo todos me iré, sino seguiré. Soy consciente de la necesidad del club, que necesita vender”.

Sobre estas declaraciones, el “Puma” Rodríguez opinó: “No hay poner en la espalda de Polenta un tema financiero. Seguramente Polenta tuvo alguna presión y por esos sus declaraciones. Polenta sabe que no es el salvador de Nacional, Nacional es una institución de 118 años y no necesita ningún salvador, y menos un chiquilín de 24 años. Poner en la espalda de Polenta un tema financiero no corresponde. El jueves tuvimos una charla de lo más informal con Polenta y le dije cuando iba a hacer el asado en su estancia.

No hay ningún problema, Nacional está atrasado en el pago de sueldos un mes y algún complemento por derechos de imagen, si mal no recuerdo dos. Esta semana se va a pagar uno y quedaremos atrasados en uno y uno. Yo creo que Polenta no está molesto. Para mí fueron sus expresiones, en un reportaje que le hicieron. Esto no ha afectado nada y no está previsto que afecte”.