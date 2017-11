Compartir Tweet



Siete de los once titulares que presentó Uruguay ante Polonia pertenecen a las selecciones Sub 20 de los años 2013 y 2015, en tanto hubo un representante de la última Juvenil, la de este 2017, uno de la selección de 2011, uno de la del 2007 y el restante de la del 2003.

En la línea de fondo la mayoría de los jugadores eran de la Sub 20 que dirigió Juan Verzeri en 2013 y que jugó la final del Mundial perdiendo ante Francia. El lateral Guillermo Varela, el zaguero José María Giménez y Gastón Silva, junto al volante De Arrascaeta, fueron los cuatro titulares que puso ayer Tabárez y que pertenecen a la generación 2013.

De la Sub 20 de 2015, que dirigió Coito, estuvieron Mauricio Lemos, Nahitan Nández y Gastón Pereiro. De esta forma totalizan 7 titulares de las últimas dos Sub 20. Y sumando la Sub 20 actual, la de 2017, jugó Rodrigo Bentancur.

Se completó el equipo con Matías Vecino (Sub 20 de 2011), Edinson Cavani (Sub 20 de 2007) y Martín Silva (Sub 20 de 2003).

Los antecedentes

Uruguay y Polonia se enfrentaron a lo largo de la historia en 4 oportunidades sumando el juego de este viernes. La selección uruguaya ganó 1 encuentro, Polonia ganó 1, y los restantes culminaron con empate. La Celeste convirtió 5 goles y recibió 4.

El primer encuentro entre ambos seleccionados se disputó en el Estadio Centenario en Montevideo, el 16 de febrero de 1986, y culminó 2 a 2, con goles de Miguel Bossio y José Luis Zalazar para Uruguay.

El último antecedente registrado era en el amistoso disputado el 14 de noviembre de 2012 en Gdansk, que culminó con victoria uruguaya por 3 a 1, con goles de Kamil Glik (en contra), Edinson Cavani y Luis Suárez.

Detalle de los partidos anteriores

Uruguay 2-2 Polonia

16/02/1986 | Amistoso, Montevideo

Goles: Krzysztof Baran – 2 (Pol), Miguel Bossio y José Luis Zalazar (Uru).

Uruguay 0-1 Polonia

29/11/1992 | Amistoso, Montevideo

Gol: Dariusz Gesior (Pol).

Polonia 1-3 Uruguay

14/11/2012 | Amistoso, Gdansk

Goles: Kamil Glik – e.c. (Uru), Cavani (Uru), Ludovic Obraniak (Pol), Suárez (Uru).