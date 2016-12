Entre miércoles y jueves, ambas Cámaras Parlamentarias sesionarán en forma extraordinaria para tratar un paquete de proyectos de ley, cuya aprobación es considerada una prioridad por el gobierno nacional y entre los cuales está el que pone fin al “secreto bancario”. El Frente Amplio, no tiene mayoría automática en la Cámara de Diputados (cuenta con 49 votos seguros) lo que podría implicar un riesgo para la aprobación de algunas iniciativas.

La pérdida de la mayoría automática en Diputados –a partir del alejamiento del diputado Gonzalo Mujica de la orgánica del FA- implica para el gobierno “una nueva realidad política”. “Ahora, hay que conversar más. Hay que conversar, convencer dedicarle más tiempo a las relaciones entre Poder Ejecutivo y Parlamento porque las cosas no van a ser mecánicas ni automáticas”, afirmó a LA REPUBLICA el ministro de Economía Danilo Astori.

Iniciativas

Entre los proyectos a considerar están la nueva Ley de Seguros, Zonas Francas, el de Transparencia de la función pública, Inclusión Financiera, el que crea una prestación pecuniaria para los pasivos militares y el relativo a los Juegos de Azar. También se considerará el proyecto que prorroga hasta abril la permanencia de las tropas en Haití.

En el Senado, donde el FA conserva la mayoría, podrían sancionarse este jueves los proyectos sobre Transparencia Fiscal e Inclusión Financiera, que ya cuentan con media sanción de Diputados. Entre los proyectos prioritarios está también el que refiere a las inhibiciones de los jerarcas de las empresa públicas.

Este último, fue presentado por la bancada del Frente Amplio e incluye novedades importantes como el hecho de inhibir a los jerarcas de las empresas públicas de ser candidatos electorales en las elecciones siguientes a cuando éstos dirigen la empresa.

El proyecto sobre Zonas Francas introduce controles y establece la necesidad de otorgar esas áreas delimitadas del territorio que cuentan con una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, no de por vida sino por un período limitado de tiempo y al cabo de ese período evaluar cómo ha sido la experiencia y ver si se renueva o no. Hoy, eso no se puede hacer.

Por otra parte, el proyecto que establece una prestación pecuniaria a los pasivos militares y el que refiere a los juegos de azar, serán considerados a nivel parlamentario en los primeros meses del 2017. Astori dijo que a través de esta prestación pecuniaria se contribuirá al proceso de reforma de la Caja Militar como también a partir de otra iniciativa que está en vías de elaboración.

Afirmó que su aprobación es una “urgencia fundamental” y reafirmó que no se trata de un impuesto tradicional “sino la contribución que nosotros creemos que los pasivos tienen que hacer para reformar su propio servicio de retiro”. El secretario de Estado puso como ejemplo a los bancarios, que contribuyen a la reforma de la Caja Bancaria por lo que “los militares van a tener que contribuir también y por eso es un proyecto prioritario”.

Esta iniciativa es resistida por los militares que califican a este prestación como un nuevo impuesto encubierto que afecta los haberes de retiro. En ese sentido, señalan que los pasivos militares contribuyeron con el BPS el año pasado con la suma de U$S 31 millones por concepto de IASS.

Además, consideran que el impuesto que en su momento se impuso a los beneficiarios de la Caja Bancaria fue acompañado de otras medidas, entre las cuales está el pasaje de unos 9 mil aportantes del BPS a dicha Caja, el aumento del aporte patronal al 25,25% y la transferencia por prestaciones complementarias de las instituciones bancarias.

La normativa sobre Seguros –que viene del gobierno anterior- tiene para el gobierno la importancia de actualizar su mercado y en particular lo que tiene que ver con las aseguradoras que pagan la renta vitalicia, y que deberán de ajustar el pago de acuerdo a la evolución del Índice Medio de Salarios (IMS).

El proyecto sobre los juegos de azar (también viene del gobierno anterior) “reafirma el monopolio del Estado y sobre la base de ese monopolio se habilita al Estado a establecer, en función de fundamentos serios, diversas modalidades de prácticas del juego”, explicó Astori. Por ejemplo, “modalidades puramente estatales o mixtas, pero siempre sobre la base de que el monopolio absoluto es el Estado el responsable”.

Diputados también consideraría este miércoles la prórroga hasta el mes de abril de la permanencia de las tropas uruguayas en la misión de paz en Haití y pondría a consideración una propuesta de fecha para la vigencia de una medida de inclusión financiera que contempla la compra de vehículos e inmuebles.

Fuentes parlamentarias informaron que la Cámara de Representantes sesionará en forma extraordinaria mañana miércoles, y lo que resulte aprobado en esa sesión podría pasar al Senado para su tratamiento durante la sesión prevista para el día siguiente.