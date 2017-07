Por: William Marino, Analista

Por lo general cuando hablo de comunicación también digo información, propaganda, agitación. Esto refiriéndose solamente a la política. Todo parece igual, pero no lo es. Debemos partir de la base que la izquierda no es lo mismo que la derecha. En nuestro Uruguay, donde la política en el nivel interno organizativo, era, es un poco diferente a otros países, en especial a los “desarrollados”.

La derecha, políticamente hablando, siempre se destacó por seguir un caudillo, vaya si nuestro país los tuvo, caudillos pobres que terminaron ricos, los más, y caudillos ricos, los menos, que terminaron pobres. Pero siempre apoyando una ideología de poder del gran capital, nacional y/o internacional, en desmedro del pueblo uruguayo.

La izquierda, en cambio, siempre siguió un Programa, sin seguimientos de caudillos, aunque sí de políticas de apoyo a un bienestar del vecino, es decir el pueblo. En algunos grupos de izquierda, es casi igual en los últimos 50 años, pues las necesidades del pueblo siguen casi incambiadas.

La derecha, y por supuesto los medios de comunicación que responden a su ideología, saben plantear, maniobrando, un mismo hecho desde diferentes puntos de vista, dando giros de 180 grados, y a la izquierda le cuesta ver esas diferencias. La derecha en comunicación, a distancia con el vecino, nos gana por goleada, pues sigue, con todos sus medios, nuevos y tradicionales.

Redes sociales, infiltrados o no, prensa, oral, escrita o en TV; mientras que la izquierda siempre supo estar en el boca a boca, en la charla en su Comité, el conversar en una feria, el charlar con un mate o una torta frita de por medio. Y también por qué no, en entregar un volante, una publicación, una simple bandera con los colores rojo, azul y blanco.

Esto era y debe de ser una diferencia en la comunicación, el informar una nueva realidad, el agitar un tema. Seguro que eso no ha pasado de un día para otro, el dejar de realizar algo, es proceso de a poco, con el transcurrir de algunos años. Cuando el Frente llega al Gobierno, en su tercera presentación electoral a casi la mitad del país, el departamento de Montevideo.

A nivel Nacional se llegó en la sexta, además se conquistaron varias Intendencias. Eso llevó a descolocar a muchos frenteamplistas. Pero, nuestra estupidez fue en pensar, que la fuerza política Frente Amplio, llegó al gobierno con el apoyo de los grandes medios de comunicación, sean esto prensa, radios y TV. Alguien se puso a pensar o evaluar qué medios de comunicación tenía la izquierda en 1989.

¿Y cuáles tenía la derecha? En 1989, en prensa escrita, apoyando a la derecha, blancos y colorados, existían El Día, La Mañana, El País, El Observador, El Diario, con un tiraje de que podían superar en mucho los 200.000 ejemplares algunos días, por la izquierda solo un diario: La Hora Popular, con un tiraje que escasamente llegaba a los 12.000 ejemplares en todo el país. La izquierda podemos decir que empataba en los semanarios, pues teníamos varios con buen tiraje, y en el campo enemigo Búsqueda, Correo de los Viernes, Crónicas Económicas, Democracia y otros.

Las radios y la televisión siempre a favor de los rosados, salvo excepciones de algunos programas. De las elecciones de 1989, hasta las de 2010, la gran diferencia de la izquierda era estar presente en las calles, era marcar la cancha, no solo con los colores del Frente, sino también su gente, en todos los estratos sociales y económicos.

En Montevideo más de 350 locales de Comité barriales engalanaban las diferentes zonas de Montevideo, en las ciudades del Interior la cifra rondaban los 200. Pero lo más importante es que los mismos estaban abiertos, la militancia hablaba con el vecino y ahí si podíamos combatir a nuestros enemigos políticos.

Nuestros dirigentes, de cualquier nivel siempre estaban listos a salir a las calles para hablar con el vecino, hoy por desgracia, no es así. Nos cuesta salir, nos cuesta cada vez embarrarnos un poquito, al parecer nos enceguecieron los cargos, las luces buenas de algo que podemos llamar confort y seguridad económica. Que está muy bueno, pero cuando es más que nada para el de abajo, ese que nada tenía, porque no sabe cómo tener esa felicidad económica social.

Nosotros estamos como los partes policiales: “Desapareció de los lugares que frecuentaban”. Hace unos días tomaba mate con un viejo militante, que tiene años en la zona de Carrasco Norte y me decía: “El militante no sale porque no cree en la dirigencia frenteamplista; los dirigentes no salen porque no creen en los militantes. Por eso no se sale, por eso no se abren los Comité, por eso no se sale de pintadas, por eso no se sale con las banderas, por eso no se va a las ferias con la mesita a repartir propaganda”.

Hoy queremos parecernos a la derecha, combatir sus pensamientos desde la comodidad de las redes sociales, llamen como se llamen, desde ahí parece que vamos a conquistar cabezas, voluntades y votos. Todo desde ahí, sentado o parado, con el celular, tablet o computadora, enviando mensajes para que voten al Frente.

Que fácil la ven algunos, tal vez pensando que la derecha es tarada pues ellos hoy están en eso, pero también recorriendo barrios y ciudades del Interior. Nosotros no queremos innovar, queremos probar las nuevas técnicas, alejándonos de las viejas técnicas, esas que si sabemos realizar, o por lo menos sabíamos, nos dio muy buenos resultados.

Ganamos elecciones nacionales y departamentales, con un sistema que en nuestra opinión jamás perderá vigencia, el dar la mano, el mirarnos a los ojos, el charlar con el vecino en la puerta de sus casas o en la feria, eso jamás debemos dejar de realizarlo. Eso no pierde vigencia jamás. Eso es comunicación de todos los tiempos.