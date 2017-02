Ya están a disposición las localidades socios en general para el partido por la cuarta fecha del Torneo Clausura entre Nacional y River Plate que se disputará en el Parque Central. Las mismas se comercializan en los locales de Redpagos. Los socios ingresarán de forma gratuita a todas las tribunas con excepción de la José María Delgado (Baja numerada $ 500, alta numerada $ 600).

Desde mañana se abrirá la venta a público en general. Los precios para el resto de las tribunas son los siguientes: Héctor Scarone (puerta 8) $ 200; Abdon Porte $ 250; Codo $ 250; y Atilio García sin numerar $ 400). En cuando al sector numerado de la Atilio García, este está agotado. Los hinchas de River Plate ingresarán por la puerta 7 de la tribuna Héctor Scarone, los socios pagarán $ 200 mientras que los hinchas que no lo sean abonarán $ 250.

José María Delgado: Las butacas que por ahora están disponibles, se venderán a precio de entrada exclusivamente para socios. En caso de existir remanente, el mismo se vencerá solo para socios. No habrá venta de entradas a público en general.

Atilio García: La tribuna (en construcción) dispondrá de tres accesos: A, B y C. El Acceso B es numerado (sectores 4,10,11 y 12) y estará destinado exclusivamente para butaquistas. No habrá venta para público en general. Los Accesos A y C serán sin numerar, gratis para socios tricolores y con costo para público en general.

Vale recordar que las entradas para el partido de Nacional ante River, al igual que para los demás juegos del fútbol uruguayos, se venden con un día de anticipación. No pueden adquirirse el día del partido.