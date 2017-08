Compartir Tweet



El expatablanca rescindió su contrato con Peñarol (institución a la cual estaba ligado hasta diciembre).

En entrevista radial a la Sport 890, Carlos Manta expresó que a Peñarol se le dio “un diamante en bruto y que ahora hay que pulirlo nuevamente”.

Nicolás Dibble rescindió su contrato con los aurinegros y está muy cerca de llegar a Argentina (Gimnasia y Esgrima de La Plata). Agregó Manta que “Peñarol es una máquina de picar carne y que la presión es enorme”.

Dejando de lado los intereses personales, ya que cada jugador debe buscar su mejor futuro, lo cual es lógico como lo debe hacer cualquier trabajador, en cambio tenemos concordancias y discrepancias con lo expresado por Manta.

Estamos de acuerdo en que el equipo aurinegro ha sido, desde hace ya hace tiempo, una máquina de picar carne.

Pero discrepamos con Manta en el sentido de que en los mirasoles es difícil jugar “porque hay mucha presión”.

Si bien Nicolás Dibble es un jugador de buen futuro y que en el campeonato pasado fue de los mejores, sin dudas que las oportunidades que tuvo en Peñarol no las supo aprovechar.

Y sobre la presión, claro que hay presión. Peñarol es Peñarol. No es Plaza Colonia, dicho esto sin ningún ánimo peyorativo hacia la institución coloniense que supo ganarse la simpatía de todo el fútbol uruguayo. Y si un jugador no puede soportar la presión de un equipo como Peñarol indudablemente no puede continuar en sus filas. No es el único. A muchos les ha sucedido a lo largo de la historia de “romperla” en los equipos menores y luego en los grandes no rinden, parece que sintieran el peso. Esa es la realidad aunque duela, aunque muchos no se animen a decirla.

Desde nuestras páginas le deseamos lo mejor en su futuro futbolístico al correcto jugador.

Cristian Palacios

Este es otro caso llamativo. Fue goleador en todos los equipos a los cuales fue cedido. Cuando tuvo más minutos en Peñarol fue bajo la dirección técnica de Bengoechea.

Muchas veces resolvió partidos. Hubo un momento en que el promedio de goles de acuerdo a los minutos jugados era altísimo. Hasta que le llegó la titularidad y… cuando ingresó desde el comienzo, ya no fue el mismo.

Ahora luego de la gran campaña en la cual salió goleador en el Apertura regresa a Peñarol, y si bien eran unos partidos amistosos, en más de una ocasión quedó cara a cara con el arquero rival y no supo culminar, o trastabilló o le pegó mal o definió con torpeza. En esas mismas jugadas o más complicadas aun, en otros equipos definía con solvencia y autoridad. Tuvo dos oportunidades, en dos partidos de preparación, pero se notaba claramente que no era el mismo. Que la responsabilidad pesaba.

Aun está en el plantel. Es probable que pueda dar una mano, claro que puede hacerlo, pero no tiene el mismo rendimiento que en equipos menores, que tenían aun mucho menor calidad de plantel que el carbonero.

Junior Arias

Ya no está en el equipo. Pero vino como goleador y vaya si habrá convertido en escasísimas oportunidades.

Es cierto que hacía otro tipo de juego. Jugaba como mediapunta detrás del 9. Pero un artillero no debe ir a tirar los corners ni los outballs. Se fue diluyendo entre esa función que no era ni 9 ni 10 y pasó sin pena ni gloria por el equipo de las once estrellas. Otro que la “hacía carozo” en Liverpool y luego en Peñarol “se quedó”.

Gastón Rodríguez

Integra el plantel. Vino con aureola de crack. En Wanderers “la rompía”. También era goleador y asistidor. Jugaba por dentro, por fuera, y su solvencia se veía en la cancha como un jugador imparable.

Llegó a Peñarol y creemos que tuvo más tarjetas entre amarillas y rojas que goles convertidos.

Ya no se sabe ni de qué juega. Aparece por derecha, por izquierda, por el medio. No hace goles y fue expulsado varias veces de manera poco creíble. Es otro que no dio lo que se esperaba de él. Podríamos seguir con Albarracín y algún otro, pero de lo que no quedan dudas es que la presión es enorme.

Y todos los seres humanos tienen un límite de presión. Algunos pueden superarlo, otros no.

Y eso de la adaptación ya no cabe, pues todos estuvieron mucho tiempo en el plantel. Es “ese plus” que tienen algunos y otros no. Si no, remitámonos al ejemplo de Estoyanoff.

Firmó un viernes, concentró el sábado y el domingo fue imparable.

Por eso decimos, cómo pesa la aurinegra.