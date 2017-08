Comités de Base: el tesoro mejor guardado por el Frente Amplio

Por: Lucía Barrios

A pesar de los desafíos que implica la militancia en el siglo XXI, el Frente Amplio sigue apostando a la participación permanente del ciudadano. Incluso, hace dos días atrás se celebró el cuadragésimo sexto aniversario del Comité de Base en varias partes de Montevideo. Las autoridades del Frente Amplio convocaron esta celebración, argumentado que las organizaciones de base son herramientas fundamentales en la defensa de la unidad y del proyecto político.

Cabe mencionar que, a pesar de los 12 años de dictadura, el Frente Amplio sigue celebrando hace 46 años el día del comité de base. Según una nota del portal “Uypress”, lo interesante de esta organización política es que no tiene otras similares en el mundo: todos los jueves, en casi todos los comités, se realiza una reunión que aglutina entre 3.000 y 5.000 personas. Allí se debaten temas políticos según la agenda y se elaboran propuestas que son dirigidas a la dirección del Frente Amplio.

Sin embargo, ¿qué significa esta organización?, ¿qué protagonismo tiene dentro de la historia frenteamplista? y ¿cuáles son los desafíos que enfrenta? Todas estas interrogantes fueron contestadas por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic y por el Secretario General del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Óscar Andrade.

El significado: participación y unidad

“El comité de base es el espacio que ha permitido contener al Frente Amplio a lo largo de estos 46 años. Esa es la historia de nuestro partido, porque cada vez que el Frente ha tenido dificultades, no son los dirigentes quienes los han salvado ni tampoco los partidos que lo integran, sino que son los militantes los que han luchado por este proyecto de izquierda y los que han rescatado a este partido. Por tanto, tenemos que tener presente al militante, al que sueña, al que conoce la realidad, al que sabe hacia donde tenemos que ir y al que permanentemente nos dice cuando nos equivocamos. Considero que el comité de base es la célula del Frente Amplio, es lo que genera la dinámica que el partido necesita. Es en el lugar donde se reflexiona, se analiza y se piensa las acciones para hacer un país mejor. Por eso creo que es una enorme herramienta que sin duda nos distingue de los partidos tradicionales”, declaró a LA REPÚBLICA Sendic.

Cabe mencionar que los comités de base se conforman a partir de la integración de todos los militantes de una misma zona y su convocación está destinada a todos los frenteamplistas, sin tener distinción alguna por su participación organizada en cualesquiera de los sectores políticos integrantes del Frente Amplio.Por tanto, las reuniones nuclean a militantes de los más diversos sectores que conforman la coalición, pero también agrupan a militantes que no pertenecen a ninguno de los grupos políticos y se sienten independientes dentro de esa fuerza.

Además, a los comités les compete difundir el programa y la línea política del partido, explicar y defender la acción del Frente Amplio, formular propuestas a los organismos de dirección y promover la participación de los frenteamplistas en los organismos de masas y de la comunidad.

“En realidad, la izquierda encontró hace décadas un camino de síntesis gracias al comité de base, que forjó organizaciones en los territorios para dar respuestas políticas. Por tanto, se partió de una convocatoria a los distintos barrios para una acción política permanente y no sucedió lo mismo que en otros partidos, los cuales nacen de acuerdos dentro de las cúpulas”, declaró a LA REPÚBLICA Andrade.

Según sus palabras, el comité de base es la aplicación permanente de las ideas de Seregni y es una organización que ha sido un ejemplo único. “Los frenteamplistas tienen más adhesión al Frente Amplio que alguno de los sectores que lo conforman. Esto ha sucedido gracias a la acción de los comités de base y ha sido un elemento diferencial dentro de las experiencias de izquierda latinoamericana. Además, creo que hubiera sido muy difícil lograr la unidad dentro del Frente Amplio sin la experiencia de los comités”, agregó el dirigente sindical.

Los desafíos

Según lo que se ha mencionado en los últimos años, en la interna del Frente Amplio ha existido una preocupación por la baja de concurrentes a estas reuniones semanales y además se ha presentado un corte generacional: hay una gran presencia de personas mayores vinculadas a la fundación del Frente Amplio en 1971.

“La militancia en el siglo XX es un desafío que debemos revertir porque los programas de transformación en Uruguay difícilmente puedan hacerse sin el pueblo organizado. Por eso creo que debe realizarse una lucha apasionada. También debemos recordar que esta baja en la participación se debe a los hechos históricos que han sucedido. La dictadura y la influencia neoliberal de los noventa convocaron a la no participación, a la ajenidad, a la anemia emocional y a la falta de compromiso. Por tanto, esto no es un fenómeno nacional. La anemia emocional se generó por la enorme influencia neoliberal, la cual no solamente vino a explotarnos en términos económicos, sino que vino a dominar nuestro pensamiento. Sin embargo,hay muchos ejemplos positivos de participación. Es decir, cuando logramos ser inteligentes en la convocatoria, el pueblo participa”, declaró Andrade.

A pesar de estos desafíos, los comités de base se han mostrado como una estructura que no está ligada a los tiempos electorales. La continuidad en los años le ha dado al Frente Amplio una particularidad: los militantes, durante las 52 semanas del año, han podido realizar una actividad política de manera permanente.

“El Frente es el hijo de las historias solidarias”

Según Andrade, los comités de base fueron la respuesta a la negativa de los gobiernos de turno, que no permitían la organización electoral de la izquierda. Por tanto, consideró que el Frente nace a partir de la lucha social desde fines del S XIX y que los comités de base se crean antes de la conformación del partido en 1971. “No tenemos que avergonzarnos de nuestra historia: nacimos de la lucha de los sindicatos, de los primeros anarquistas y de los primeros partidos de izquierda. Nacimos con el deseo de canalizar políticamente la demanda social y de solucionar la situación de hacinamiento de los trabajadores, quienes vivían en los conventillos. Pero también es cierto que la unidad de la izquierda también implica derrotas.Además, es hija de la solidaridad y cualquierinjusticia realizada contra toda persona fue sentida como nuestra. En resumen, el Frente Amplio es el hijo de las historias solidarias”.

El dirigente sindical explicó que la izquierda comenzó a movilizarse antes de los acuerdos políticos y que encontró en estas organizaciones de base un camino de unidad para enfrentar los ataques que se orquestaban en contra de estos movimientos. “No podemos olvidarnos que la izquierda tuvo que enfrentarse a los militares, los cuales tenían un programa económico muy claro al servicio de un determinado sector privilegiado. No es casualidad que en los doce años de terror bajó el salario real. Sin embargo,después nos convencieron de quehabía que mirar para atrás. Pero la izquierda debe recordar para poder observar quienes son los dignos y quienes son los infames. Nadie pagó un precio tan grande en la lucha contra la dictadura como el que sufría la izquierda en este país, por lo quenadie nos puede pedir cuentas en torno a la defensa de la democracia”.

Por último, Andrade explicó que durante toda la historia los partidos tradicionales han utilizado como “caballo de batalla al miedo”. “Ellos dicen que en la izquierda están los comunistas y los tumaros perversos, los cuales no saben gobernar. La derecha nunca ha elegido el camino de la esperanza, optó por el miedo. Es el mismoterror que siente el economista cuando dice que determinada acción distribuiría la riqueza, pero advierte que con ella se van a ir las inversiones, se van a fundir los bancos y se va a caer la economía. Perdimos campañas en contra de este miedo. Sin embargo, pasaron todos estos males en Uruguay cuando no gobernaba la izquierda: se fundieron los bancos y vino el corralito, estando Batlle al mando”.

