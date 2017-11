Compartir Tweet



WhatsApp





El Ministerio de Transporte comenzó el proceso de negociación para la expropiación de terrenos por donde pasará el trazado ferroviario previsto para el traslado de la producción de UPM.

El ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi aseguró que hay un equipo trabajando en las definiciones y en las propuestas que se realizarán a los vecinos. “Porque a ningún vecino en el mundo que le informen que le van expropiar un pedazo de su terreno le causa gracia” aseguró el secretario de Estado este martes en declaraciones a la prensa. Rossi confió que se puedan llegar a arreglos, pero de no haberlos se recorrerá el procedimiento judicial previsto que “esperemos no tener que recorrerlo” aseguró.

Para las obras de mejoras en las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo necesarias para dar viabilidad a la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM que serán presentadas, el gobierno ya identificó que se requiere la expropiación de 225 padrones y tres años de trabajo. El proyecto prevé que los trenes puedan ir de una ciudad a otra en no más de seis horas (hoy el trayecto insume más de 10). Las vías deberán tener la capacidad de soportar trenes que lleguen a una velocidad de 80 kilómetros por hora aunque el promedio será de 50 kilómetros por hora.

Los ferrocarriles tienen que poder transportar hasta 22 toneladas por eje. “El trazado actual es muy sinuoso, con muchas curvas de radio reducido. Esta vía fue diseñada por empresas inglesas, tratando de llevar la traza por la divisoria de aguas, evitando grandes movimientos de suelos y reduciendo las obras de puentes y alcantarillas. La vía fue diseñada para 18 toneladas por eje. Es necesario el reforzamiento de todos los puentes del tramo”. Concretamente, se reforzarán los puentes grandes y medianos (arroyo Canelón Grande, río Santa Lucía, arroyo Pintado, río Yí, arroyo Villasboas y río Negro). Los puentes pequeños se pueden construir nuevos, señala la presentación. En Montevideo, dijeron las fuentes, se optó por dejar de lado el hundimiento de las vías (“trinchera”) para abaratar costos. Precisamente, los costos de la obra se estiman hoy en US$ 800 millones. La estimación original era de US$ 1.000 millones pero se resolvió eliminar algunos de los “by pass” para bajar los costos en US$ 200 millones.