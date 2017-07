Compartir Tweet



WhatsApp





Desde ayer está en Salto el escultor Alberto Saravia, el creador y ejecutor de la estatua del futbolista Luis Suárez que en los últimos días fue vandalizada.

Según informó Radio Tabaré, el monumento fue tirado al suelo por una persona ebria, con lo que recibió daños de importancia.

La Intendencia,de Salto convocó a Saravia para que “opere” la estatua del goleador.. Daños en la cara, desprendimiento de una mano y otros daños que es necesario atender para reponer el monumento.

Según explicó Saravia a radio Sarandí este jueves, ya fue reparada la cara y el brazo, se colocó una varilla de medio metro para que quede asegurada en el suelo.

Saravia quien ha colaborado con grandes artistas como Ignacio Iturria indicó que el sábado ya quedará reinstalada la estatua del goleador salteño.

Saravia puntualizó que su forma de trabajo en la escultura es resina pura “no pongo ropa real endurecida con resina como se hace en Buenos Aires” dijo para indicar que la escultura de Luis Suárez es sólida.”Yo trabajo en arcilla, saco moldes y después se hace en bronce lo que es muy costoso, o en una resina con muchas capas, no es tela. No fue la resina lo que se rompió sino la soldadura de hierro asi que ahora lo dejaremos fijo empotrado en el cemento”, detalló.

Consultado sobre las personas que dañaron la escultura de Suárez, el escultor dijo:”No pude averiguar mucho, me parece bien que no esté preso, creo que no hubo una intención, quiero creer que no fue intencional. Ahora haremos algo más fuerte con otras precauciones y la gente lo va a cuidar. Pienso que la gente no rechaza este tipo de esculturas, la gente ahora también pide la estatua de Cavani. Hay muy buena voluntad de que eso ocurra. Todo lo que aporte para el turismo de Salto me parece que está bien. Vine a dar una mano, no vine a cobrar una restauración. La intendencia de Salto me está dando una mano para que esto salga, actuaron rápido, me pareció muy seria la actitud de la Intendencia de Salto y como actuaron en cuanto a la rapidez para iniciar la restauración”

Foto. Radio Tabaré