Sin su astro James Rodríguez, Colombia se tuvo que conformar el jueves con un insípido empate sin goles ante una eliminada Venezuela, que privó a sus rivales del botín de tres puntos valiosos para acercarse a su clasificación al Mundial de Rusia 2018. La igualdad como visitante dejó a Colombia con 25 puntos. El equipo del técnico argentino José Pekerman inicio la doble fecha en el segundo puesto de las eliminatorias de Sudamérica. Los cuatro primeros avanzan directamente y el quinto disputará repechaje ante el líder de Oceanía. Venezuela, que está hundida en el último puesto, quedó con siete unidades de 45 posibles. El duelo fue equilibrado en la primera mitad, en la que los anfitriones desperdiciaron un par de oportunidades de anotar. En el complemento, Colombia se animó más, pero sus imprecisiones y las intervenciones del arquero Wuilker Fariñez conspiraron en su contra. Venezuela tuvo un mejor despliegue en el mediocampo y fue claro dominador, pero esto no se reflejó en el marcador. Colombia no gana en territorio venezolano desde el 15 de diciembre de 1996, cuando se impuso 2-0. Los dos porteros fueron las figuras del partido al tapar varios disparos que iban directo al arco con la firma de gol. Fariñez, titular del equipo que logró el subcampeonato del Mundial Sub20 de Corea 2017, se lució en varias jugadas, entre ellas cuando repelió remates de Radamel Falcao a los 31 y 82 minutos. Su colega colombiano David Ospina, por su parte, sacó a relucir su clase con prodigiosas atajadas, una de ellas a los 60, a un disparo de Salomón Rondón. “Sabíamos que era un partido difícil, que iba a ser complicado”, dijo a la prensa el atacante Yimmi Chará, revelación de Atlético Junior en el torneo colombiano. “El equipo buscó el gol, pero no se encontró. Venezuela por ahí encontró el balón, pero tampoco pudo anotar por el buen trabajo que se hizo”, agregó Chará. “Ahora solo queda recuperarnos”. Pekerman reconoció que su conjunto no pudo desplegar su mejor fútbol por las virtudes de su adversario. “Venezuela tapó muy bien los espacios”, añadió el estratega. “Fue difícil porque el partido se hizo muy rápido. Por un momento fue un partido trabado en la zona del mediocampo y al no tener la continuidad del juego nosotros no pudimos jugar lo mejor que podemos”. El técnico venezolano Rafael Dudamel consideró que fue un empate con sabor a victoria, destacando las actuaciones de Fariñez y los mediocampistas Sergio Córdova y Yangel Herrera, del Augsburgo de Alemania y el New York City de Estados Unidos, respectivamente, quienes vienen de destacar en la Sub20. “Se han ganado un espacio para la convocatoria y se han ganado el respeto de los más experimentados”, dijo. “Estos jóvenes son producto de un trabajo, no es que crezcan en la tierra”, dijo Dudamel. El cotejo se disputó bajo extremas medidas de seguridad dado el enrarecido ambiente existente en la ciudad andina de San Cristóbal, que fue uno de los escenarios más violentos de las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron al menos 123 muertos y casi 2.000 heridos. Más de 4.000 agentes de distintos cuerpos de seguridad fueron apostados en el estadio Pueblo Nuevo y las rutas de acceso a ese recinto deportivo. El choque tampoco fue ajeno a las tensiones existentes entre los gobiernos de Caracas y Bogotá por las críticas del presidente colombiano Juan Manuel Santos al plan de su colega venezolano Nicolás Maduro de crear una Asamblea Constituyente integrada en su totalidad por partidarios del oficialismo con el propósito de reescribir la constitución. La selección colombiana se dispuso a cruzar la frontera por la vía terrestre de vuelta a la ciudad colombiana de Cúcuta en la noche del jueves. Las autoridades venezolanas indicaron que serían escoltados por efectivos militares hasta la línea fronteriza. Dentro de cinco días, Colombia recibe a Brasil, mientras que Venezuela visitará a Argentina en Buenos Aires. La “Vinotinto” echará de menos a su capitán y volante Tomás Rincón (Torino de Italia) por acumulación de tarjetas amarillas.