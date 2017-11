En Colombia, profesora cambiaba a alumnos notas por sexo

Compartir Tweet



Yokasta “M”, una profesora de una escuela secundaria en Medellín, Colombia, se volvió tristemente célebre: la docente fue sentenciada a 40 años de prisión por forzar a sus alumnos a tener sexo con ella a cambio de buenas calificaciones durante el año lectivo. Si se negaban, la mujer no les aprobaba la materia.

La profesora, casada y sin hijos, fue descubierta por el padre de uno de sus alumnos, quien prácticamente de casualidad encontró fotos de ella desnuda en el celular de su hijo. Al parecer, Yokasta se acercaba a los jóvenes, de 16 y 17 años, a través de las redes sociales con la excusa de ayudarlos a estudiar. Luego les pedía el número de celular para mandarles fotos provocativas en bikini o en ropa interior, y hasta incluso directamente desnuda.

Según informaron las autoridades, la docente invitó a uno de los adolescentes a su departamento y lo obligó a tener sexo con ella amenazándolo con reprobarlo si se negaba. Al darse a conocer la historia públicamente, y teniendo en cuenta su extensa condena por parte de la Justicia, su marido no dudó en pedirle el divorcio. Por su parte, los alumnos aprovecharon para difundir algunas de las imágenes que les enviaba la profesora. “Esta es la maestra Yokasta, que nos decía que nos iba a desaprobar si no teníamos relaciones sexuales con ella”, escribió uno de los jóvenes en las redes sociales. La mayoría de los hechos ocurrieron el año pasado. El modus operandi de la mujer era simple. Les pedía a los alumnos con mejor aspecto físico sus números de teléfono, asegurando que los iba a ayudar a mejorar su rendimiento escolar, pero lo que hacía realmente era enviarles fotos sugerentes y propuestas indecorosas por medio de Whatsapp. Algunos de las estudiantes aceptaban rápidamente, pero otros no lo hacían, por lo que ella los amenazaba con reprobarlos, aunque algunos de ellos, cuando todo se supo, no se intimidaron y la denunciaron.