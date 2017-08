Compartir Tweet



WhatsApp





Según el abogado de Raúl Sendic, el Dr. Gúmer Pérez, el asesor legal del PN se ha extralimitado en sus funciones: “salen versiones absolutamente falsas. Es más, este individuo habla en una radio asumiendo la función de un fiscal: asegura que va a haber procesamientos”.

El abogado Pablo Correa, asesor del Partido Nacional y del senador Luis Lacalle Pou, fue nuevamente protagonista de un hecho censurable en los estrados nacionales. El profesional fue expulsado de la audiencia por el “Caso Ancap”, que es llevada adelante por la jueza Beatriz Larrieu.

El incidente se produjo en el marco de las audiencias en la justicia penal ante las denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de Ancap, durante la presidencia de Raúl Sendic, presentadas por la oposición. Cabe mencionar que lo que sucedió ayer no fue un incidente aislado. Ya en abril pasado, el abogado Gúmer Pérez, uno de los defensores del vicepresidente Raúl Sendic, denunció haber sido amenazado por Correa en el marco de otra audiencia.

Ante esta situación, Pérez dialogó con REPUBLICA Radio, que se emite por lacatorce10, sobre la “lamentablemente y desagradable situación” que se dio en el Juzgado de Crimen Organizado.

En la oportunidad el abogado recordó que la vez anterior “terminó en una denuncia porque fui amenazado directamente por este colega, en plena audiencia, delante de la jueza y del fiscal. Esto es solo una perla más en el collar del derrotero Correa, que evidentemente no guarda las formas ni tiene respeto hacia sus colegas”, apuntó.

Consultado sobre si el Colegio de Abogados no debería tomar cartas en el asunto, afirmó: “Creo que sí, debería tomar cartas en el asunto porque no es la primera vez, ya hay una causa penal en trámite, hay informes solicitados por un juez Penal, y están requeridos tanto la Dra. Beatriz Larrieu como al Dr. Pacheco. Incluso hay declaraciones del resto de los abogados que estaban en las audiencias. Obviamente la denuncia está en un Juzgado Penal. En cuanto al Colegio, yo creo que podría tomar alguna medida con este tipo de actitudes. Ese tono usado no es el que tenemos siempre en las audiencias”.

Asimismo, testigos de la audiencia narraron que el abogado de inmediato se trabó en una discusión con una abogada de la parte denunciada, Laura Robatto, que también estaba presente y que patrocina al ex director de Ancap Juan Gómez. “Y vos que te metés a vos quien te habló”, le espetó el abogado a Robatto en un claro caso de violencia de género.

Afuera de la audiencia, el abogado insistió con agredirla verbalmente con un “vos qué te crees, te comiste el personaje, vos tenés ropa del poder del gobierno”. Consultada por LA REPUBLCA, Robatto destacó que en este tipo de audiencias “hay muchos abogados denunciantes que preguntan y eso está bien”.

Cada interrogatorio se estira por este motivo y tanto el juez como el fiscal preguntan muy bien, hacen un muy buen trabajo. Pero este señor, se cree que está en el Parlamento y no en un juzgado penal, porque acá se investigan presuntos ilícitos y no se hace la revisión de una actuación de una gestión política o administrativa. Las preguntas que hace son permanentemente observadas por la sede y yo puedo objetar. En el día de ayer, la jueza lo observó cuatro veces.

En el pasillo, él me increpó. Me dijo: “vos sos un mal bicho, te vestís con el ropaje del gobierno”. Yo hace veinte años que hago lo mismo, yo vivo de esto, vivo de mi profesión y nunca ocupé un cargo público, siempre trabajé en la esfera privada. Este señor, me habló horrible en la audiencia,- vos qué te metés- me dijo, con un desprecio por el género, me parece evidente que está dando un problema atrás de otro”. Robatto descartó por ahora iniciar algún tipo de demanda.

Con respecto a este hecho, Pérez declaró que “la mayoría de las audiencias se hacen en forma normal pero basta llegar este colega al lugar y el estrado se trasforma: el ambiente cambia radicalmente. Recordemos que se está tratando un tema sensible y salen versiones absolutamente falsas, que no concuerdan con la realidad, ni siquiera con las propias actas de las declaraciones. Es más, este individuo habla en una radio asumiendo la función de un fiscal, asegurando que va a haber procesamientos y pronostica cosas”.