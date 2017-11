Compartir Tweet



WhatsApp





Si algo ha dejado claro el proceso de selecciones comandado por el Maestro Tabárez es que el fútbol está lejos de ser lo único importante. Bien lo sabe Fabián Coito, quien se mantuvo en esa línea de pensamiento y manifestó que, a la hora de formar juveniles, “la consideración de la persona está por encima del futbolista”, así como la importancia de “reivindicar los valores que el deporte transmite y no quedarnos solamente con la relatividad de los resultados”.

Invitado especial en el programa República Radio de Lacatorce10, el entrenador de la Sub 20, que rompió una extensa sequía de títulos continentales y ya trabaja con la próxima generación, ofreció su balance del exitoso proceso de La Celeste, dio su teoría sobre cómo hace un país tan pequeño para producir tantos y tan buenos jugadores, y contó varios detalles que hacen a la formación de los jóvenes.

“Es parte del crecimiento como entrenador, que está ligado a la persona también, el intentar dejar una huella en esos chiquilines. No solo desde el punto de vista futbolístico, sino también en lo que es su maduración y crecimiento como personas. Muchas veces el deporte es una muy buena herramienta para intentarlo. La verdad que me gusta mucha esa tarea, que la hago con mucho placer”, contó.

“Dejar algo más”

En el primer tramo de la charla, Fabián Coito fue consultado sobre la importancia que se la ha dado al tema humano, además del deportivo, en las selecciones uruguayas.

“Yo creo que sí, ha sido crucial. Desde la génesis del proyecto, la consideración de la persona está por encima del futbolista. Aparte hay un futuro probable: no todos los jóvenes que van al complejo van a ser jugadores de fútbol. Por lo tanto, teníamos muy claro los entrenadores que había que dejar algo más que formarlos como futuros jugadores. Eso intentamos”.

Continuó: “Esto compite un poco con la ilusión de ellos, porque decirles que la realidad es que la mayoría de ellos no van a ser deportistas de alto nivel, genera un cierto impacto. Porque todo adolescente va con una gran ilusión, con la expectativa de llegar. Lo primero que preguntan es si hay posibilidades que no prospere. Al mismo tiempo que les dejamos saber esa realidad, también trabajamos en decirles que lo lindo es que depende de ellos. No hay nada dicho de antemano, y depende de lo que dé cada uno de sí. Cada uno se propone sus objetivos, y nosotros intentamos impactar y trabajar”.

Del éxito y el fracaso

Para algunos deportistas se hace difícil convivir con los vaivenes del fracaso y el éxito, inevitablemente atados al fútbol. Esto se multiplica entre los jóvenes, por lo que este es un aspecto sobre el que deben trabajar los entrenadores.

Fabián Coito contó cómo se trabaja este aspecto, dejando en claro la importancia de notar que de las derrotas también se aprende. Dijo: “Hay que anticiparlo. Porque después de consumado el hecho, es muy fácil decir ´no te pongas así porque perdimos´. Hay que preverlo. También porque uno de los grandes objetivos que persigue todo esto es saber que para algo sirve esa derrota, ese fracaso circunstancial.

Sirve para estar mejor preparados para buscar el éxito. Además, es parte de la formación de cualquier persona tener momentos buenos y no tan buenos, y saber que todos te permiten sacar conclusiones importantes. Lo hablamos permanentemente. Frente a una derrota o fracaso, no debe aparecer una reacción ofensiva o violenta”.

“Una lucha de todos los días”

Llegado el momento de realizar una evaluación del ya famoso proceso celeste, Coito manifestó: “Creo que el diagnóstico hecho por el Maestro, que es el gran formador de este proceso de selecciones nacionales, ha estado muy claro. Basado en su capacidad, experiencia, edad y momento, su aspiración era dejar algo. Luchó por aportarle algo a lo que él observó.

Todo eso permitió que en momentos muy difíciles de sostener este proyecto, porque los resultados son muy importantes, para confirmar, para estimular y convencer, no eran del todo buenos, él lo mantuvo convenciendo a la gente. A veces las selecciones juveniles mantuvimos el proyecto, a veces se mantuvo por los resultados de la selección nacional.

Y bueno, fuimos interactuando todos y manteniéndolo en el tiempo hasta que lo fuimos consolidándolo. Pero es una lucha de todos los días. El éxito es circunstancial. Luego de un partido, ya hay que prepararse para el siguiente sea cual sea el resultado. Así que hay que prepararse todo el tiempo”.

“Es parte de nuestro trabajo”

La tan reclamada renovación se convirtió en una realidad durante los últimos tiempos en la selección mayor. Varios de los jóvenes que dirigió Coito en la Sub 20, hoy ganaron un lugar en la mayor.

Sobre lo que esto le genera, comentó: “Eso es parte de nuestro trabajo. Cuando inicia un nuevo proyecto de trabajo, como el que empezamos el 14 de agosto pasado con la futura Sub 20, hay varios objetivos por delante. En definitiva, diríamos que todo esto tiene como objetivo el torneo. Pero en todo este período de trabajo, hay muchas cosas.

Formar futbolistas, potenciarlos en colaboración con los clubes en todo aspecto, y que eso nos permita ir muy confiados y fortalecidos a jugar un torneo. Pero una vez que pase el torneo, queremos que queden cosas para que el chiquilín pueda seguir su carrera en las selecciones juveniles y, algún día, culmine con su participación en la mayor. Que es lo que hoy está pasando”.

¿El sucesor de Tabárez?

Muchas veces se especuló con la posibilidad de que Fabián Coito sea el director técnico de la selección mayor cuando tras la partida del Maestro Tabárez. Al respecto, el actual entrenador de la Sub 20 manifestó: “En un país tan futbolero como el nuestro, especulamos con todo tipo de posibilidades. Yo no trabajo con ese objetivo.

Trabajo con el objetivo de hacer lo mejor y capitalizar la experiencia que he ido ganando en lo hoy tengo, que es la futura selección Sub 20. De ahí a que las personas que están a cargo de la toma de decisiones la tomen, van a pasar tantas cosas en este fútbol que no sabemos si se juega o no, creo que es desgastarnos en algo que nadie sabe”.

Cuando se le repreguntó si, más allá de su explicación, le gustaría ser el sucesor de Tabárez, dijo: “Por supuesto. Lógico que sería una distinción y una alegría. Todos trabajamos para ir creciendo y dando pasos, y creo que el progreso está dado justamente por la capacidad de hacer las cosas bien en el presente”.

La eterna discusión

Más adelante, Coito ofreció su punto de vista sobre un tema que siempre sorprende a los extranjeros: ¿cómo hace Uruguay para producir tantos jugadores de calidad siendo un país tan chico?

“Cada vez que salgo del país, nos preguntan cómo hacemos. No creo que haya una fórmula o receta. Hay cosas que ya están dadas en la ilusión del chiquilín, que están dentro de ese niño. El primer regalo es una pelota de fútbol, y eso por sí solo ya está dando un mensaje para el varón en Uruguay, y ahora por suerte también a las niñas, que cada vez juegan más. El fútbol es una aspiración del padre, y también del niño de transformarse en jugador de fútbol. Esa pasión, ese fuego, para mí es determinante”, explicó.

Luego, agregó: “Hay muchas otras cosas que pesan. Esa gran red de fútbol infantil, que permite buscar un lugar donde llevar adelante el gusto por jugar, donde se hace amigos. Además, todo lo que es la escalera que vamos haciendo hoy. Hay que intentar ir adaptándose a los deseos de los jóvenes. El fútbol compite con muchas actividades y tentaciones, y ahí está nuestro desafío de capacitarnos y hacernos cada vez más competente para ser competitivos”.

El primer espejo

Finalmente, se le preguntó a Coito si veía ciertas similitudes en el proceso que está llevando adelante Uruguay con el que José Pékerman comandó en Argentina.

“Creo que hay puntos de comparación. Ha sido diferente la forma, en el sentido de que acá hay un vínculo con el entrenador de la selección nacional, que Pékerman no lo tenía. Pero al margen de algún detalle de ese tipo, yo me apoyé mucho en eso. En mis comienzos, estaba Tocalli, que era un sucesor de Pékerman en las juveniles. Mis primeros amistosos fueron justamente ante Argentina, y tuve muchas charlas con Tocalli tratando de aprender cosas de su modelo.

Aprendí mucho de ese proceso de trabajar, de modelos de juego, de captación, etcétera. Luego volví a encontrarme con Tocalli en Chile, donde el mismo método no prosperó. Eso demuestra que nada es para siempre, y que constantemente hay que estar buscando. Muchas veces el éxito y el fracaso no dependen de las capacidades”.