Fabián Coito dio a conocer la nómina de 21 futbolistas elegidos para representar a Uruguay en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur.

De los 23 campeones del Sudamericano en Ecuador hay cuatro que no fueron citados para el Mundial: Diego Rossi (Peñarol), Nicolás Rodríguez (Nacional), Agustín Sant’Anna (Cerro) y Roberto Fernández (Fénix).

Al tiempo que en la nueva nómina hay dos jugadores que no habían estado en el Sudamericano: Federico Valverde de Real Madrid y Juan Manuel Boselli de Defensor Sporting.

Otro de los hechos para destacar es la presencia de Rodrigo Bentancor, por quien existen diferencias entre AUF y su club Boca Juniors para su cesión.

Por reglamento FIFA no es obligatorio que los clubes deban otorgar a los futbolistas a sus combinados, pero de todas formas Boca Juniors cederá al jugador para el Mundial.

Otra de las novedades de la lista es la confirmación de Rodrigo Amaral en la nómina. No es que se trate de una sorpresa en la lista, pero su situación venía generando polémicas. Días atrás, Fabián Coito reveló que Rodrigo Amaral no bajó de peso y se lamentó “que no haya servido este tiempo” donde el jugador fue sometido a un trabajo físico especial.

“Rodrigo está igual, para mi gusto está lejos de lo que yo imagino que puede ser Rodrigo Amaral, del jugador que necesitamos, hay cosas que sólo las da estar en un equipo y él hace mucho tiempo no lo tiene. Una lástima por la expectativa que tengo con Rodrigo, una lástima que no haya servido este tiempo. Igual tiene cosas importantes, pero con la expectativa que tengo de él por lo que lo conozco, es una lástima que no haya servido este tiempo. No está más delgado. Físicamente está igual”.

Mathías Olivera, el otro jugador representado por Daniel Fonseca y que estaba en Maldonado entrenando junto con Amaral (antes del Sudamericano había rescindido contrato con Nacional para ficharse en Atenas de San Carlos) no tenía tan asegurada su presencia en la lista definitiva, pese a que había sido titular en el torneo continental.

El pasado 13 de abril, hace casi dos semanas, la Sub 20 de Uruguay había disputado un amistoso ante Argentina en el cual se registró el regreso de Olivera. Al respecto, luego de ese encuentro, Fabián Coito opinó que “Volvió a jugar Mathias Olivera, que desde el Sudamericano no había tenido continuidad, y tuvo una buena cantidad de minutos Rodrigo Amaral”.

Viajan el 3 de mayo

La delegación mundialista partiría el miércoles 3 de mayo para disputar una serie de encuentros de preparación en Asia. Frente a China, el lunes 8. Posteriormente viaje a Corea del Sur y amistoso ante el combinado local el jueves 11 y frente a Arabia Saudita, el domingo 14. El lunes 15, la selección se instalará en Suwon.

La Celeste debutará en el Mundial, frente a Italia, el domingo 21 de mayo 08:00 hora de Uruguay. El segundo partido será ante Japón, el miércoles 24 a las 08:00 y cierra con Sudáfrica, el sábado 27 a las 08:00.

Los 21 para el Mundial

Arqueros

Santiago Mele (Fénix)

Juan Tinaglini (River Plate)

Adriano Freitas (Peñarol)

Defensas

Agustín Rogel (Nacional)

Santiago Bueno (Barcelona / ESP)

Emanuel Gularte (Wanderers)

Matías Viña (Nacional)

Mathías Olivera (Atenas)

José Luis Rodríguez (Danubio)

Marcelo Saracchi (Danubio)

Volantes

Santiago Viera (Liverpool)

Carlos Benavidez (Defensor Sporting)

Facundo Waller (Plaza Colonia)

Rodrigo Bentancur (Boca Juniors / ARG)

Federico Valverde (Real Madrid / ESP)

Nicolás De la Cruz (Liverpool)

Delanteros

Juan Manuel Boselli (Defensor Sporting)

Agustín Canobbio (Fénix)

Nicolás Schiappacasse (Atlético de Madrid / ESP)

Joaquín Ardaiz (Danubio)

Rodrigo Amaral (Nacional)