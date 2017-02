Por: Matías Canabarro

Era inevitable que el buen nivel exhibido por la Sub 20 en el Sudamericano redundara en que varios jugadores celestes estén siendo atentamente seguidos por los cazatalentos de los clubes europeos, que llegaron en tropel a Ecuador para ver de cerca a las joyas de esta parte del mundo.

Hoy, todo indica que la lista de juveniles orientales que defienden equipos extranjeros multiplicará su extensión. Nicolás Schiappacasse y Rodrigo Bentancur son, actualmente, los únicos miembros del plantel vinculados a instituciones del viejo continente. A ellos se sumarán Santiago Bueno y Joaquín Ardaiz.

Además, dos de las mejores figuras del equipo de Fabián Coito serán tentadas para dar el salto al exterior: Nicolás De La Cruz, a quien Luis Suárez habría recomendado al emisario del Barça que mire de cerca, y Facundo Waller, por quien ya existen “ofertas importantes”.

Locos por Waller

No tiene nada de sorprendente que los cazatalentos hayan sido seducidos por las cualidades de quien viene siendo el jugador más destacado de Uruguay (que es además la mejor selección del torneo). El volante coloniense la está descociendo, y ya fueron varios los que le expresaron su interés a Plaza Colonia para quedarse con él.

Consultado al respecto, Carlos Manta (gerente deportivo de los “patas blancas”) dijo a TRIBUNA que las instituciones extranjeras “Ya están picando. Hay interés, pero por escrito no nos llegó nada. Es innegable que hubo muchos sondeos de clubes del exterior. Tenemos bien claro que, si llega a salir todo bien, Facundo va a hacer un viaje largo”.

La institución está en una situación tan buena como inusual, ya que si bien tiene el 100% de la ficha de Waller, son los propios dirigentes de Plaza quienes lo representan. “Somos nosotros mismos los representantes del jugador, tenemos el abanico abierto a todas las posibilidades. No lo representa una sola persona, sino todo el club. Es algo novedoso para el fútbol. Siempre hay representantes, pero en este caso es el club”, contó Manta.

“Ya tenemos un piso de lo que pretendemos (aproximadamente 2,5 millones dólares para empezar a hablar), y hubo gente que ya nos ha hecho ofertas. Tenemos ofertas muy importantes, pero son todas verbales, aún nadie las pasó por escrito”, agregó.

Por último, destacó que “Facundo está haciendo un gran campeonato. Refleja muchísimo lo bien que se viene trabajando en Plaza Colonia desde hace algunos años. Además de para el club, es muy importante para el fútbol del interior tener alguien que nos represente de tan buena forma, y ayude a terminar el tabú de que para formarse como jugador había que venir a la capital. Quedó demostrado que no es así. En Colonia formamos un futbolista de primer nivel”.

¿Lo sigue el Barça?

Otro de los “pibes” celestes que parece tener ante sí un inmenso futuro es Nicolás De La Cruz, el diamante que Liverpool está puliendo desde hace algún tiempo, cuando lo metió en su primer equipo, del que no tardó en transformarse en una pieza indispensable.

Encima, el hermano del “Pato” Carlos Sánchez está brillando en el Sudamericano, donde ha marcado algunos goles y ofrecido claras muestras de su potencia y calidad futbolística. Su importancia dentro del esquema de Fabián Coito salta a la vista de cualquiera que haya seguido los partidos de la Sub 20, y no tiene nada de extraño que su nombre haya sido anotado en las libretas de múltiples emisarios de los clubes europeos.

De hecho, en España se hicieron eco del rumor surgido en Uruguay, y el periódico AS (uno de los más importantes del aquel país), publicó una noticia titulada “Luis Suárez recomienda al Barça a su compatriota De La Cruz”.

En ella puede leerse que “el Barça está siguiendo muy de cerca y estaría interesado en conseguir el fichaje de De la Cruz, el medio ofensivo del Liverpool de Montevideo. A sus 19 años es internacional sub-20 por Uruguay y pertenece al grupo Casal que siempre ha tenido muy buenas relaciones con el fútbol español”.

“En la información se destaca que ha sido el propio Luis Suárez el que se ha interesado por este jugador y que ha dado el visto bueno en cuanto a la calidad. Sería bien vista su llegada ya que vendría a reforzar el centro del campo que es la zona que más problemas ha dado este año a Luis Enrique. Encima Suárez se ha convertido en una referencia para la directiva”, añade.

Aunque dirigentes del club negriazul dijeron que “formalmente no hubo ninguna oferta por el jugador. Son todos rumores de prensa”, es cierto que son varios los clubes que están sondeando al mediocampista oriental.

Futuro asegurado

Como se dijo más arriba, Schiappacasse (Atlético Madrid) y Bentancur (Boca Juniors y, en breve, Juventus) son los únicos integrantes del plantel que ya están relacionados a clubs extranjeros.

Santiago Bueno, recientemente contratado por Barcelona, lo estará oficialmente en cuestión de semanas, y unos meses más tarde sucederá algo similar con Joaquín Ardaiz. El delantero que un grupo inversor inglés le compró a Danubio pasará el próximo semestre jugando en La Franja, pero el saltó al fútbol europeo está asegurado.

Además de las ya mencionadas situaciones de Facundo Waller y Nicolás De La Cruz, seguramente la lista de jugadores seguidos por clubes europeos tengan varios miembros más, pero estos no salieron aún a la luz.

Lo que salta a la vista es que varios de los “pibes” de Coito serán disfrutados por las instituciones del viejo continente en poco tiempo.

Son multitud

Un total de 223 emisarios pidieron sus credenciales para poder seguir de cerca a los “pibes” del Sudamericano Sub 20. Su número es tan elevado, que son apenas siete menos que los futbolistas que participaron del torneo.

Por supuesto, la grandes potencias no se pierden lo que sucede en Ecuador, por lo que pueden encontrarse en Quito cazatalentos de Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Ajax, Borussia Dortmund, Porto y Benfica. Varios de ellos fueron seducidos por las cualidades de los orientales.

“Va a seguir creciendo”

Uno de los más seguidos es Facundo Waller, que la viene rompiendo. Para Carlos Manta, que lo ve a diario en Plaza Colonia, puede dar incluso más.

“Creo que tiene margen para seguir creciendo. Es un jugador gasolero, a medida que pasan los minutos juega más, corre más y se pone el equipo al hombro. Y me parece que todavía no dio lo que nosotros estamos acostumbrados a verle. Me parece que tiene un 30 o 40% más de posibilidades de crecimiento”, manifestó.