Por: Gustavo González

Imagino que la gran mayoría hemos escuchado en estos días que el largo conflicto de los trabajadores del comercio, cuando parecía llegar a su fin, surgió una “cláusula de paz” que entorpeció la firma del mismo.

Los trabajadores pedían entre varios temas uno muy importante que era, un salario mínimo de 20.000 pesos, pero en caso de otorgarlo las patronales solicitaban se firmara una cláusula de paz durante determinados meses del año. De lo que se pudo saber, los trabajadores recibirían este salario a partir de junio del año entrante. La asamblea acordó firmar el convenio pero rechazó la cláusula de paz.

En realidad el conflicto en sí, contaba con la aceptación de una gran mayoría de nuestra población. Obviamente se necesita ser demasiado insensible para estar en contra de dicho reclamo, nadie puede vivir en este país con los salarios que pagan los grandes supermercados. Pero el apresuramiento de las patronales era muy grande, había que resolver este conflicto, no fuera a ser que en las fiestas tradicionales se perdieran las suculentas ganancias las empresas. Y por su parte el turismo no contara con dichos servicios. Los sindicatos no pueden aceptar ninguna cláusula de paz, con los que impulsan la guerra del hambre y la explotación, jamás. Pero pareciese que últimamente este tema cobra notoriedad en los conflictos, recordemos que a los docentes se los amenazó también con una cláusula similar cuando llevaron adelante su conflicto y era frente al Poder Ejecutivo. Saludo a la postura del sindicato que se negó a firmar dicha cláusula frente a las patronales. Cualquiera sea el sindicato que firme una cláusula de dicho tenor perdería toda posibilidad de triunfo en un conflicto, se ataría las manos para llevar adelante las resoluciones de cualquier plan de lucha.

Pero no deja de preocupar la ofensiva de las patronales con este tipo de solicitudes, es un tema al cual todos los trabajadores deben de estar en alerta. Pretender esto está claro por parte de los empresarios en momentos que cada vez más se quiere ocultar la llamada lucha de clases. Aunque jamás lo lograrán, es decir la lucha de clases existe y existirá mientras existe el sistema capitalista. En los países que han logrado este tipo de cláusulas (muchos países europeos lo tienen) siempre con el concurso de la burocracia sindical allí donde existe, los argumentos han sido siempre los mismos. Evitar los denominados conflictos “salvajes” o léase fuera de control de las patronales. Sin embargo en esos mismos países cuando vuelve la lucha obrera con independencia política, las cláusulas son imposibles de imponerlas. Ellas solo las podrán imponer con el concurso de dirigentes sindicales que les hagan los mandados a las patronales.

Felicitaciones trabajadores de los grandes supermercados por haber defendido la independencia política como clase.