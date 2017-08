Clásico con sentimientos dispares

Compartir Tweet



Como todos los encuentros entre los grandes del fútbol uruguayo, a pesar del carácter amistoso, despierta expectativa entre ambas parcialidades.

Ninguno de los dos equipos deseaba que disputara el mismo, pero el contrato “obligaba” a que se jugara y “con los titulares”.

¿Quiénes son los titulares? Pocos lo sabemos debido a lesiones, tácticas, o “momentos” de cada uno. Sí es dable suponer que hay 7 u 8 jugadores en cada team que seguramente serán de la partida, pero los técnicos aun no han decidido. Hay algunos con problemas físicos como el Cebolla y Ligüera que son una incógnita si integrarán el plantel.

Peñarol, un equipo “en formación permanente”

Por el lado de los carboneros, se dice que es un equipo en formación. Ya hace años que está en formación y es hora de que tenga una integración más estable. Esa locura dirigencial de realizar infinidad de contrataciones antes de cada torneo, sin dudas no ha dada los resultados esperados.

Se habló de traer “desnivelantes”. Aun no los vimos con excepción por momentos de Corujo. En tanto Maxi Rodríguez cualquiera nota su calidad futbolística, pero es, por ahora, muy intermitente.

No debemos soslayar que el del miércoles fue el primer partido de ambos jugadores citados líneas arriba. Por tanto, el concepto no puede ser concluyente, pero ya asomaron algunas facetas que se pueden analizar.

En el arco no hay dudas de que fue un acierto incluir a Kevin Dawson. Un arquero que pese a las pocas pelotas que le llegaron, cuando lo hizo fue con solvencia. Y tiene algo muy especial, y es que sabe salir del arco y “descuelga” como hacía tiempo no veíamos en un golero de Peñarol.

La línea de 4 final se ha mostrado algo más compacta. Petrik (está descartado por distensión muscular) lo que o bien movilizaría a Corujo al lateral o a Alex Silva. No estamos convencidos de que Formiliano sea mejor que Quintana, pero da la impresión de que Arias se sintió más seguro con el exdanubiano. En tanto Lucas Hernández está pasando por su peor momento desde que están en el aurinegro. Esta última zona mirasol elabora sus proyecciones ofensivas preferentemente por el sector derecho.

En el mediocampo es fundamental que jueguen Gargano y el Cebolla pues le cambian la cara al mismo, siendo jugadores de marca y elaboración. En tanto, Corujo no es Nández, pero el miércoles ante Estudiantes demostró que va a ser muy útil en este equipo.

Maxi Rodríguez, como ya dijimos, es lagunero, hay que reconocer que no tiene delanteros a los cuales habilitar, por lo que siempre trata de definir él mismo la jugada, lo que le resta eficacia.

Y arriba, como decía un viejo profesor nuestro de Matemáticas en la Secundaria: la prueba del 9 es fundamental.

Peñarol carece de peso ofensivo y ninguno de sus delanteros da la talla.

Por lo pronto, Leonardo Ramos ha impuesto una salida prolija con el balón desde el fondo. Con lentitud, pero con prolijidad, buscando por las bandas, pero sin sorpresa, sin dinámica y sin profundidad en ataque.

Creemos que el técnico intentará, si la situación sanitaria se lo permite, repetir la mayor cantidad de jugadores que estuvieron contra Estudiantes, con la inclusión de Gargano y el Cebolla.

El carbonero incorporó al 9 argentino Lucas Viatri y a Guillermo Varela proveniente del Manchester. Es casi imposible que ingresen jugando en el partido ante Nacional

Peñarol ya lleva muchos clásicos sin vencer y esa es una presión extra que tal vez pese a la hora de concretar.

Nacional llega con un duro golpe a cuestas

Los tricolores quedaron nuevamente fuera de la Copa Libertadores la cual ambos grandes no logran obtener desde hace 30 años.

La temeraria afirmación de Fucile diciendo que “vamos a ser campeones de la Copa Libertadores de América” demuestran al mismo tiempo una fe inquebrantable así como un total desconocimiento de la realidad.

Nunca se puede subestimar a un equipo brasileño y mucho menos jugando de local y que ya lo había derrotado 1 a 0 de visitante.

El encuentro del jueves en el Nilton Santos contra el Fogao demostró una falta de atención en defensa al comienzo del partido (donde recibó dos goles en los primeros 5 minutos) que no se puede permitir a nivel internacional. Y el final del encuentro fue realmente bochornoso, por la imagen de impotencia del equipo tricolor.

A este equipo hay que considerarlo de dos formas: una a escala continental donde son visibles las falencias que posee, y otra a nivel local, donde sin dudas es el mejor equipo del medio con jugadores desequilibrantes y un “banco” respetable.

Un golero de jerarquía y una recia línea final conforman su defensa que por momentos presenta distracciones que pueden costar caras.

En el medio y adelante “hay para elegir”. Hoy por hoy el Cabeza Rodríguez es la figura en mediocampo, con quite y fútbol, acompañado por Arismendi y el Tata o tal vez por Carballo y Porras, todos de similares características en la marca.

Y la ofensiva es muy respetable con varios jugadores para cada puesto. Veloces como Kevin, Viudez o Barcia, con centrodelanteros que pueden ir por afuera o por adentro, destacándose nítidamente Rodrigo Aguirre, un goleador de raza, guapo, veloz y con buen shot de media y corta distancia.

Quienes queden de suplentes pueden cambiar un partido sin problemas debido a la jerarquía que poseen, que se destacan en este medio.

Colofón

Decíamos clásico con sentimientos dispares porque uno llega en formación y con un peso extra por la racha de clásicos no ganados. Y el otro con mejor plantel y funcionamiento, pero acabando de recibir un duro golpe en la Copa.

Vemos a ambos equipos con virtudes y defectos. Por repetido que sea, un clásico es un clásico. Un penal, una expulsión o un gol tempranero pueden echar por tierra cualquier estrategia.

Sin embargo estimamos que Nacional llega mejor, más compacto, con más rodaje y con más variantes. Hay que ver que lo sucedido en Río no lo haya afectado anímicamente. A su vez, quien dé por muerto a Peñarol puede cometer un grave error o llevarse una sorpresa. Hagan juego señores. Visto lo sucedido en al estadio de Botafogo, ello no hace más que confirmar que la Policía debe ingresar al Estadio. Lo primordial es que el espectáculo se desarrolle dentro de los carriles normales, con paz en la cancha y en las tribunas.

LOS “CHICOS” SACAN LA CARA

Parecería que esta constelación de “estrellas” que militan en los dos cuadros grandes fueran poco menos que invencibles para los equipos en desarrollo.

Nada más alejado de la realidad, ya que estos han sabido pelearles los torneos y muchos partidos importantes. La prueba de ello es que Defensor es el campeón del Apertura y que en la Anual está a un solo punto detrás del tricolor y nueve puntos arriba de Peñarol.

Boston River, Wanderers, Cerro y varios más, con esfuerzo, prolijidad y funcionamiento, han ido a la batalla sin dar ni pedir tregua, saliendo muchas veces vencedores. Es admirable que esos equipos con un sinfín de dificultades se enfrenten enhiestos a disputar el título en cada torneo que se disputa en nuestro país.