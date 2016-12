Hípica Rioplatense anunció que luego de la muerte de dos caballos en un raid hípico suspenderá ese tipo de actividades, al tiempo que la Comisión Nacional de Bienestar Animal (Cotryba) ya comenzó la investigación de lo sucedido. La Cotryba ya se comunicó con Hípica Rioplatense y en los próximos días citará a los organizados del rald Copa de Oro organizado por el Centro Social Democrático de Cerro Chato. La Comisión tiene facultad para aplicar sanciones económicas hasta los 500 mil pesos, confiscar animales, prohibir actividades a personas u organizaciones, entre otras.

El comunicado de Hípica lamenta la muerte de los dos caballos, informa que investigará lo sucedido y comunica la “decisión inmediata de suspender la realización de este tipo de competencias en todas sus instalaciones tanto el Hipódromo Nacional de Maroñas como el Hipódromo de Las Piedras. Así Hípica suspende un proyecto que incluso preveía instalar pasto para este tipo de raid. Se afirma también en el comunicado que Hípica Rioplatense está en contacto con las autoridades para que se realice una investigación y se tomen las medidas necesarias.

Veterinarios no deben ser puestos por organizadores

Hay dos denuncias radicadas en Cotryba sobre el hecho, una del diputado nacionalista suplente Gastón Cossia y otra de la ONG Animales Sin Hogar.

Los organizadores han asegurado que habían dispuesto de veterinarios para el raid, pero a entender de Juan Echavarría, titular de Animales Sin Hogar los veterinarios tienen que ser de Cotryba y no puestos por los organizadores. “Lo que tiene que haber, como dice la Ley, son controles de veterinarios de la Comisión.

Incluso en otros espectáculos con animales, tiene que haber veterinarios imparciales no pagados por la organización o por el dueño, los contralores tienen que ser independientes. Incluso para que el propio Hipódromo tenga su propia garantía”, puntualizó Echavarría a LA REPÚBLICA.

Cabe recodar que en el evento los caballos debieron correr 8.500 metrosen arena, cuando normalmente los raid son en pasto. Un caballo murió luego de llegar y otro, que se quebró las patas, fue sacrificado en la pista. De 12 caballos que largaron solo llegaron dos.

Ruben Araújo, presidente del Centro Social Democrático Cerro Chato justificó de alguna forma lo sucedido, “son cosas que generalmente pueden suceder en un evento hípico; imponderables de las carreras, los protegemos y queremos que lleguen bien pero a veces pasa”, agregó.

Sobre esta postura Echavarría dijo que “Lo toman como algo natural, hay un mucha gente de rald que trata de justificar algo que es injustificable. Uno que llega se muere y sacrifican a otro en la pista, tendrían por lo menos que reconocer que tuvieron una pésima organización”, indicó.

Además explicó que no se trata de sí corrieron en arena y debían corre en pasto.

“No es el tema la arena, ni la distancia, ni la velocidad, es que los caballos no estaban preparados. Si me sacás a mí a correr 10 kilómetros no puedo y posiblemente a, los siete kilómetros me desmaye”, explicó. Para Echavarría estos eventos “tendrían que tener una habilitación de la Comisión que hoy no se pide para hacerlos” , indicó.

Sanciones que prevé la Ley de Bienestar Animal

Apercibimiento

– Multa de 1 a 500 unidades reajustables.

– Confiscación de los animales.

– Cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o habilitaciones.

– Prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales.

Se consideran agravantes si los hechos se cometen

– En forma reiterada.

– Irritando al animal con instrumentos que le provoquen castigos innecesarios.

– Utilizando al animal para trabajos sin darle descanso adecuado o para el tiro de vehículos o transporte de carga que excedan notoriamente sus fuerzas.

– Suministrando drogas sin fines curativos.

– Encerrando, amarrando o encadenando al animal, causándole sufrimientos innecesarios.

– Matando animales grávidos, salvo se trate de industrias autorizadas, cuyo objeto sea la explotación del nonato.

– Mutilando al animal.

– Sin motivos y con extrema crueldad.

– Contra animales cautivos o expuestos al público en circos, parques zoológicos, establecimientos comerciales, ferias y puestos de la vía pública o destinados al servicio público.