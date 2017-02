Luis Suárez participó en un acto benéfico relacionado con el libro ‘Relatos Solidarios’ y atendió las preguntas de los medios de comunicación. La situación del equipo tras perder en París y el futuro de Luis Enrique fueron los temas más recurrentes.

Ánimos en vestuario y quién es el responsable

“Los ánimos duelen, como en cualquier derrota. Es complicado perder así y en octavos en Champions es difícil, pero creo que este equipo es capaz de revertir la situación. Hay que auto convencerse. Culpables somos todos, cuando ganamos ganamos todos y al revés también”.

Mensaje en el vestuario

“El mensaje de confiar en nosotros mismos. Este equipo ha hecho historia por triplete, por haber ganado muchas cosas en los últimos años y si queremos hacer historia como equipo, tenemos que marcarnos el dar vuelta a esta eliminatoria. Es un lindo desafío y queremos afrontarlo. Si queremos entrar en la historia de este club, debemos darle la vuelta a la eliminatoria”.

Se pierde la final de Copa

“Lo dicho, dicho está. Lo que dije en ese momento fue lo que me pareció. Creo que es una de las pocas veces que a un jugador le sacan dos amarillas en pocos minutos. La primera es una falta en el centro del campo de las que hay muchísimas peores. Es pasado. Hay que pensar en lo que viene”.

Motivos para creer

“Si queremos hacer historia, esta es una linda oportunidad, darle la vuelta a una eliminatoria muy difícil. No podemos bajar los brazos”.

Conjura

“No, todo eso que ha salido de que nos reunimos con no sé quién, no es verdad. Somos conscientes de la situación en la que estamos y cada uno debe afrontar la situación”

París, ¿accidente o falta de regularidad?

“Fue un mal partido a nivel general. Hay que aceptar la situación, darle la vuelta y volver a la línea de años anteriores. Somos conscientes de que los rivales también juegan”.

Pérdida de confianza de Luis Enrique

“Para nada. Hemos disfrutado gracias a él y ahora también sufrimos todos juntos y entre todos debemos sacarlo adelante”.

Semana sin partido en medio

“Ahora se nos hicieron los días largos. Queríamos jugar enseguida para cambiar la situación y las sensaciones. No hay que hacer caso a los que dicen que hay problemas internos. Debemos convencernos de que hay calidad”.

Siempre da la cara

“Creo que no sólo hay que asumir cuando se gana, sino también cuando se pierde. Si el acto lo hubiese venido ayer, es probable que no hubiese venido. Pasados unos días, uno puede asumir esta responsabilidad. No tengo nada que esconder”.

¿Es justo que se señale a Lucho?

“No tenemos ni que hacer caso ni cuando se le critica ni cuando se le halago. Cuando ganamos también nos critican y también sabemos que hacemos cosas mal. Tenemos que tratar de no hacer caso a los ataques que nos están llegando. Los elogios también debilitan”.

Renovación Lucho

“El entrenador es bastante grande y maduro de qué situaciones está viviendo él para saber qué decisión tiene tomada o tomará. Nosotros vamos a aceptar”.

Sorprende que se hable de fin de ciclo

“No sorprende. Estamos en el mejor equipo del mundo y siempre hay críticas, ganes o pierdas. Siempre hay algo en este club. No hay que hacer caso, seguir trabajando con las mismas”.

¿Qué deben hacer en la vuelta para levantar esto?

“Lo primero de todo es marcar goles. Somos conscientes de que no tuvimos un buen partido, que estamos obligados a marcar, que hay que ir a ganar desde el calentamiento, somos conscientes de que podemos. Si marcamos dos goles en los primeros 45 minutos y eso puede cambiar el ánimo de la gente, que en un caso así es muy importante el público… Necesitamos a nuestra gente más que nunca. Es importante y creemos que con su apoyo y haciendo nuestra parte, podemos”.

En qué orden de prioridades está la solidaridad en su vida

“Hay muchas fundaciones que lo necesitan, uno intenta estar siempre a la orden para lo que se pueda. En Uruguay también soy padrino de una fundación contra el cáncer. Como dije, intentaré hacer siempre lo posible por ayudar, más cuando hay niños porque soy padre y sé lo que puede sufrir un padre en una situación de estas”.