¿El “Cholo” Simeone le da una solución al Maestro Tabárez?

Giménez perdió el puesto en la zaga Celeste en la 8ª fecha, pero podría recuperarlo de volante.

Desde la octava fecha que José María Giménez no es titular en la zaga de la selección uruguaya, puesto que se quedó Sebastián Coates. En Atlético de Madrid, el jugador que también había perdido su puesto, reapareció como mediocampista, lo cual podría darle una solución al Maestro Tabárez ya que Coates y Diego Godín siguen mostrando un gran nivel, Josema se está destacando como volante y la Celeste flaquea en dicho sector, donde el Maestro no encuentra un acompañante para Arévalo Ríos.

Hace 4 partidos que no juega con Uruguay

El último partido que jugó José María Giménez como titular en la selección uruguaya fue el 6 de septiembre por la octava fechas de las clasificatorias, donde los dirigidos por el Maestro Tabárez venció por 4-0 a Paraguay. El central jugó los 90 minutos, recibiendo su segunda amonestación en la competencia, lo cual lo dejaría fuera del próximo cotejo.

Ya era sabido que para la novena fecha ante Venezuela, Josema no podría estar acompañando a Diego Godín en la zaga, pero una lesión en el Atlético de Madrid dejó fuera de la doble fecha al futbolista que se perdió la victoria de Uruguay 3-0 ante la vinotinto, y el empate en Barranquilla 2-2 ante Colombia.

Sebastián Coates lo sustituyó en ambos juegos, lo cual no fue novedad debido a que el central siempre fue la primera alternativa de Tabárez.

La sorpresa estuvo en la undécima fecha de las Eliminatorias. José María Giménez no legaba con rodaje debido a que había perdido su lugar en el Atlético de Madrid y el Maestro para enfrentar a Ecuador en el Centenario (partido que terminó con victoria 2-1 ante Ecuador) colocó a Coates desde el arranque. Cinco días después, para la visita de la Celeste a Chile, Tabárez ratificaría su decisión y José María Giménez volvió a ver el partido en el que la selección cayó por 1-3 desde el banco de suplentes.

Con rodaje en el mediocampo

En Atlético de Madrid Diego Simeone sorprendió en un partido de la Copa del Rey cuando en los minutos finales colocó a José María Giménez como mediocampista ante el Guijuelo. Posteriormente también jugaría 45 minutos del segundo tiempo de un amistoso en Arabia Saudita y desde ahí, en cada entrenamiento, el DT se dedicó a perfeccionar los movimientos del uruguayo en la media hora final de cada entrenamiento. Josema ha crecido en el puesto y en los últimos partidos ha saltado a la cancha como titular jugando por delante de la línea de fondo. “Lo que mejor puede tener un equipo y un entrenador es renovarse, buscar alternativas nuevas y, sobre todo, buscar gente que tenga ilusión.

Cuando ves el partido que jugó Giménez eso enseguida me engancha a ponerlo en cualquier posición”, dijo el “Colo” al respecto del nuevo rol del futbolista. Una mano a Tabárez Tanto el capitán Diego Godín como Sebastián Coates en sus equipos y en la Celeste están teniendo grandes rendimientos, tienen rodaje y esto difícilmente los mueva del once titular de la selección. Con el cambio de posición de José María Giménez en el “Atléti”, el Maestro Tabárez podría tener una alternativa por demás viable para formar la dupla de volantes de contención, la cual en los últimos tiempos no ha podido repetir. Egidio Arévalo Ríos tiene un puesto asegurado en el mediocampo Celeste, pero su compañero ha rotado constantemente de tal forma que Sánchez, Corujo, Vecino y Álvaro González han sido sus compañeros a lo largo de las Eliminatorias, así como Lodeiro ha dado una mano pero en un rol diferente. Josema, brillando en el Atlético de Madrid en esta nueva posición, pisa firme para pelear un puesto en la selección como volante central.

Se vive como una incorporación

Seis meses sin club estuvo Martín Cáceres y por dicho motivo el jugador dejó de ser citado a la selección. Si bien se mantuvo entrenando en este tiempo, donde lo hizo a la par del plantel principal de Defensor Sporting, el semestre que no jugó partidos oficiales le jugaron en contra y el Maestro, fiel a su estilo no lo citó. Tras vincularse al Trabzonspor todo indica que el futbolista tardará poco en volver a vincularse nuevamente al proceso de selección. La vuelta al ruedo por parte del “Pelado” es tomada como una alta para la Celeste.



POR LA CELESTE

“Tata” González busca una salida de la Lazio

El volante uruguayo, Álvaro González está buscando una salida de la Lazio ya que el entrenador no lo tiene en cuenta: “Mi deseo es jugar y el del club debería ser que me vaya, porque le están pagando un sueldo a un jugador que no juega”, dijo el jugador. El futbolista, para sorpresa de todos, fue citado por el Maestro Tabárez para la última doble fecha de las Eliminatorias, jugando el encuentro ante Chile como titular pese a que no tenía competencia oficial en Lazio y entrenaba en tercera. “Si bien uno con el corazón y las ganas se entrena a full para poder ser citado y llegar lo mejor posible, no es lo mismo tener competencia. Me pude defender bastante bien (en su última citación a la Celeste) pero lo mejor es jugar en un club”, concluyó.