Sin duda “Random”, el nuevo álbum de Charly García, trajo nuevos aires en su carrera. Queda claro que la inspiración está intacta y las canciones hablan por sí solas, cada una es una historia, cada una es un mundo.



La canción elegida por el músico argentino García para realizar el primer videoclip es “Lluvia”, un hermoso tema que va camino a convertirse en uno de sus tantos clásicos.

El video, dirigido por Diego Latorre (de la Productora LCN), cuenta con una estética muy cuidada, con fotografía en blanco y negro que remite al cine negro o film noir de la década del ’40.

Parte del rodaje en exteriores se realizó en un callejón frente a una fábrica de Morón, con el efecto permanente de una lluvia intensa.

La actriz co-protagonista de la historia es Rosario Ortega, que hace años forma parte de su banda, y que en el video luce realmente como aquellas divas de la época de oro del cine de Hollywood.

“Random” es la nueva obra de uno de los máximos referentes de la música argentina.

LLUVIA

Ya ves, amantes otra vez

por eso es que hoy llovió

ya ves, modelos de papel

no las critiques vos

Ya ves que no te puedo dejar

las cosas que quisiste tener

ya ves, amantes otra vez

por eso es que hoy llovió

Ya ves, no puedes entender

a tu reputación

no ves, el gato que hay en vos

no te lo digo yo

Ya ves que yo no te puedo dar

las cosas que quisiste dejar

ya ves, amantes otra vez

por eso es que hoy llovió

Me escapé por ahí

y el colchón me chupó la angustia

y vas a estar bien

cuando el sol no nos vuelva locos

Ya ves que ya no quiero nada

no quiero nada más de vos

ya ves, amantes otra vez

por eso es que hoy llovió

Ya ves que no te puedo dejar

las cosas que quisiste tener

ya ves, amantes otra vez

por eso es que hoy llovió

Me escapé una vez

me metí en un cine sucio

y vi cómo él bailaba

en la lluvia, era…

una película gastada

una película en color

ya ves, amantes en la lluvia

te lo digo yo.