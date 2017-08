Compartir Tweet



Otra vez los problemas para Charlotte Caniggia y Lohan: la parejita se separó el año pasado en medio de un escándalo familiar que incluyó a su hermano Alex subiendo imágenes de los moretones que a la hija del ex delantero de la Selección le habría causado su novio, pero a pesar de que desde su entorno más cercano no quieren cerca al cantante tropical, la pareja se reconcilió al corto tiempo.

Pero ahora la familia de Charlotte contraataca, y con furia: agotada de situaciones que consideran de violencia de género, Mariana Nannis habría denunciado a la pareja de su hija.

“La Justicia le impuso una perimetral a Lhoan. Ellos dicen estar bien y que no entienden de dónde viene la denuncia, que la habría hecho alguien de la familia de ella y todos apuntan a Mariana Nannis, quien todavía está en el país”, explicó Ángel De Brito al dar la noticia, y agregó que “hasta ayer no estaban notificados. Es más, están viviendo juntos y en las próximas horas pedirían que Lhoan abandone la vivienda”.

“No estoy bien, mis abogados van a ir al juzgado a averiguar si es verdad que existe la denuncia. Me están acusando de algo que no es verdad, estoy bien con ella”, comentó Lhoan, consultado cuando todavía no se sabía quién había efectuado la denuncia, mientras que Lhoan lanzó que “la que tendría que denunciar es ella (Charlotte), los de afuera son de palo”, concluyó él.

¿Que pasó?

En las últimas horas se dieron a conocer los mensajes de voz de Charlotte Caniggia en los que le revela a una amiga los maltratos que sufre por parte de su novio Lhoan. Los audios relatan un tormentoso episodio donde el cantante en medio de una pelea empujó a Charlotte contra un sillón provocándole un fuerte golpe en una de sus piernas. Pero esta no es la primera vez que la pareja se ve envuelta en situaciones violentas, en el verano mientras ambos realizaban la temporada en Villa Carlos Paz se conocieron fotografías de la joven con moretones en sus brazos.

En los audios enviados a una intima amiga se revelan detalles de la última pelea: “Le dije ‘prefiero que no estemos más si vas a ser así’ y me empujó re fuerte, me pegué contra el sofá y me hice un moretón en la pierna.

Le dije ‘como me toques una vez más, te voy a denunciar’ y se puso re loco”, se puede escuchar decir con temor a la hija del Pájaro Caniggia. “A mí me da miedo, si yo no hago las cosas bien y me engancha en alguna, me da miedo ir al departamento y que él diga ‘te vieron con tal’ y me empiece a pegar o me haga algo. Yo no quiero un novio que esté todo el día con el celu y venga acá y esté con la play”, se la puede escuchar en otra charla con una confidente.