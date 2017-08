Compartir Tweet



Rubia platino, de pocas palabras, gay y letal. Así es Lorraine Broughton, la atómica espía del MI6 británico que protagoniza Charlize Theron en Atómica, la adaptación de la novela gráfica The Coldest City, de Antony Johnston y Sam Hart. El personaje, una sofisticada mezcla de Bond, Bourne y Alias, consolida a la actriz sudafricana en un género de acción y suspense “donde las mujeres aún tienen mucho que decir”, declara Theron en una entrevista con medios europeos.

“Es nuestro momento”, añade. Piensa en Angelina Jolie (Lara Croft), en Scarlett Johansson (Lucy, Ghost in the Shell) o en Gal Gadot (Wonder Woman).”Lorraine es un enigma y ése es su principal activo.

No tiene pasado ni tiene ataduras. Es la superviviente en un juego de reglas que todos violan y eso abre muchos caminos para dar continuidad al personaje, lo que ya estamos pensando”, adelanta Theron, piedra angular de un proyecto largamente acariciado. En su búsqueda de un papel protagonista único, Theron adquirió primero los derechos de la novela-comic, y luego buscó director, guionista y compañeros de reparto.

“El proyecto empezó a cobrar forma hace casi cuatro años y sólo puedo decir que estoy muy orgullosa del resultado. Porque este proyecto es mi bebé y ha salido como lo imaginé. Es lo que quisimos que fuera desde el principio y eso es algo que no siempre sucede”.Atómica transcurre en Berlín oriental días antes de la caída del Muro en 1989.

Un agente del MI6 aparece muerto sin haber logrado enviar a Londres una lista con los nombres de todos los agentes encubiertos que trabajan bajo el régimen comunista. Lorraine debe encontrar esa lista en una ciudad llena de cloacas y recovecos donde nadie es quien dice ser, ni siquiera su colega (James McAvoy), el anti-Bond, un agente de su Majestad dedicado al contrabando.

John Goodman, Sofia Boutella y Tony Jones son los otros atractivos de la película, que inicialmente iban a dirigir David Leitch y Chad Stahelski, codirectores de “”John Wick.

Antes de pasar a la realización, ambos trabajaron como especialistas en superproducciones, lo que explica el ritmo de la acción.

El inicio del rodaje de John Wick II obligó al dúo a repartirse. Para Leitch, la decisión fue fácil: ya estaba obsesionado con el proyecto de Theron. Y más con el potencial de la actriz, una mujer cándida y amable que choca con la dureza de sus personajes, una antidiva en el firmamento de Hollywood.

“En la práctica totalidad de mis escenas de lucha la que pelea soy yo. Quería explorar mis propios límites y darle al personaje un halo de realidad”, afirma la actriz mientras apura una taza de té con la que apaciguar un catarro.

“Entrené tres o cuatro horas cinco días a la semana durante tres meses. Fue brutal. Me lastimé la rodilla y me rompí dos dientes”. Su voluntad inquebrantable y su facilidad como ex bailarina para aprender la coreografía de lucha, llevaron a Leich -que seguía a diario su evolución en los entrenamientos- a proponerle otro gran reto. Algo nunca hecho.Se trata de una secuencia, casi al final de la película, de casi ocho minutos de lucha entre Lorraine y un batallón de matones en el interior de un apartamento y en las escaleras del inmueble. En una sola toma.

“No recuerdo a cuántos me enfrento y aniquilo, pero sí que fue un trabajo muy duro. Era una toma muy larga que tuvimos que repetir una y otra vez”. El resultado es sobresaliente. Sus golpes, patadas y llaves se sienten en la butaca.También las escenas con la espía francesa Boutella, uno de los requiebros más inesperados de la película, se perciben a flor de piel.

“Me gustan los personajes con lado oscuro”, sigue Theron, galardonada con un Oscar precisamente por su actuación en Monster, donde da vida a una prostituta, lesbiana y asesina en serie. Salvando las distancias, también con Lorraine camina en la cuerda floja como lo hizo David Bowie, un enamorado del Berlín de los años 70 que luce como debe en la banda sonora.

“Recuerdo aquellos años muy bien. La caída del Muro de Berlín se siguió con mucho interés en Sudáfrica porque nosotros vivíamos con el muro del apartheid”, añade Theron al pliego de razones por las que se interesó por el personaje y ese periodo histórico. “Han caído muros, hay quien quiere levantar otros, como el presidente que ahora tenemos en EEUU. Pero mejor no hablar de eso”, dijo la actriz en relación a Donald Trump y su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera con México.