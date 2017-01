“El Chapo” Guzmán denunció que sufre acoso sexual en la cárcel

El capo mexicano del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán sufre acoso sexual en la prisión por parte de los agentes de seguridad, según denunció su defensa, al reclamar una mejora en las condiciones carcelarias de su cliente.

“Me comenta que existe un oficial de los que están a cargo de su custodia. Me dijo: ‘Este oficial no me taclea para revisarme, me soba’. Es una incomodidad que le genera”, detalló la abogada Silvia Delgado ante los medios.

El nombre del agente que realizaría el tocamiento indebido se mantuvo en reserva, aunque se informó que actualmente está de vacaciones. Guzmán Loera está preso en una cárcel de máxima seguridad en el estado deChihuahua (al norte del país) y es requerido por la justicia de Texas, Nueva York e Illinois, entre otros.

La defensora calificó de “bochornosa” la manera en la que se revisa a Guzmán, y denunció que el pedido para verificar las condiciones de reclusión fue impedido por la activación de un “código negro”, por un corte de luz, deslizando la posibilidad de que la falta de energía en el penal haya sido orquestada.

Delgado también detalló que los custodios no dejan dormir al ex jefe del Cartel de Sinaloa. “Le toman lista cada cuatro horas, interrumpiendo el sueño”, destacó. Si bien consiguieron que no hagan la revisión durante la madrugada, indicó que todos las noches lo despiertan para preguntarle si se siente bien, lo que interrumpe su sueño y es “la misma situación” que la anterior.

La incomodidad que sufriría el líder criminal habría hecho que se convierta en la prioridad para sus abogados, por encima del proceso legal que afronta con una posible extradición a Estados Unidos. “No me interesa nada de eso, enfóquense en mí y en mi bienestar. En todo lo que me estoy afectando por este aislamiento”, indicó Guzmán, según destacó la abogada.