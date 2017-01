La salud del cantante argentino Chano Moreno Charpentier y su sorpresiva internación en el sanatorio Cantegril de Punta del Este despertó las alertas ante una nueva recaída del el ex líder de Tan Biónica. Chano se internó de manera voluntaria según explicó de forma detallada a la radio argentina Los 40.

“Yo puedo estar mal. Pero cuando yo estoy mal y ellos son partícipes de la joda, está todo bien. Pero cuando se la pierden, no les gusta y me hacen esto”, aseguró el cantante en el programa Todos Arriba. El sábado, el músico estuvo en Punta del Este para celebrar el cumpleaños de la modelo Pampita Ardohain quien celebró por anticipado sus 39 años al son de la música del boliche Tequila.

Según relató Chano antes de asistir a la noche a dicho festejo, estuvo reunido con empresarios por cuestiones laborales y visto el atardecer junto al Pocho Lavezzi en Bahía Beach.

Consultado sobre el episodio que lo tuvo internado en el sanatorio de Punta del Este Chano Moreno dijo que su círculo íntimo llamó a la ambulancia y a la Policía cuando él les avisó que ellos debían regresar a Buenos Aires pero que él se iba a quedar sólo en Punta del Este. “Me quisieron hacer como una emboscada”, sostuvo.

“No me lo van a creer. Salgo de Tequila, del cumpleaños de Pampita y de Nacho. Yo me la paso afuera, entro a bailar un toque. Cuando me voy afuera, sale la chica más linda del mundo. Me había llevado a todo mi equipo, mis asistentes, gente me cuidaba, y les dije: ‘Bueno, ustedes se van para Buenos Aires y yo me quedo’. Y claro, hay gente que trabaja con vos que le gusta estar en el momento en el que está la joda y no le gusta hacer el trabajo de campo. Llamaron a la Policía y la ambulancia. Dijeron: ‘Chano se quiere quedar en Punta del Este y es un peligro'”.

El cantante expresó que esta vez no había consumido ningún tipo de sustancia. “En la clínica no me dijeron nada, si yo no había tomado nada. La otra vez tenía excitación psicomotriz porque había tomado. Pero ahora no, sino no te dan el alta médica en 12 horas”, explicó.

“La llamaron a mi vieja, la preocuparon, llamaron a mi psiquiatra. Cuando empecé a ver ese quilombo, como movimientos en mi hotel y que me faltaban las llaves de mi auto, me interné voluntariamente en el Cantegril porque no sabía si me iban a caer con un avión sanitario y yo estaba re bien”, dijo.

En la entrevista se refirió a la anterior internación en Buenos Aires. “Venía bien, estaba limpio, me venía portando muy bien, haciendo mi tratamiento. Y creo que alguien me quiso hacer algo malo. Y bueno, el pez muere por la boca y a Chano lo tratás de lastimar por la nariz”, concluyó.

Pelea con Jorge Rial

La internación de Chano fue tema de discusión en el programa de espectáculos Intrusos, donde el conductor Jorge Rial el lunes en la mañana anunció por Twitter la presentación de un informe especial sobre el estado del ex Tan Biónica: “Hoy, en @intrusosoficial, la verdadera historia de la internación de @CHANOTB. Tres días de caravana, delirios y llantos”. Ante esa comunicación, el cantante le reprochó al periodista: “Jorge, ¿por qué no me preguntas a mí la verdadera historia? No creo que te sea difícil conseguir mi teléfono”.

Rial respondió por Twitter al músico: “¿Nos vas a contestar o hacerte el distraído como las otras veces? ¿Ahora agitás por acá?”. El conductor fue por más y le dedicó el monólogo de inicio del programa: “Chano cree que todos los que están a su alrededor son amigos, que lo van a cubrir, pero son los primeros en boquear”.

Jorge Rial agregó:”No es difícil de conseguir tu teléfono. Lo tenemos, salvo que lo hayas cambiado. ¿Será el mismo teléfono al que te llamamos todas las otras veces y no nos contestaste? Te llamamos cuando te comiste un portón, de esos que se cruzan por la calle… Cuando estuviste internado otras veces. Siempre te llamamos. A unos programas atendés, a nosotros no nos atendés. Si es el mismo teléfono, te vamos a llamar”.

Luego el conductor de Intrusos hizo alusión al entorno de Chano: “Te quiero decir algo, no hace falta sólo llamarte a vos. Tus amigos boquean a lo loco. Tienen una devoción por mandarte abajo del camión. Te lo digo por las dudas, Chano. No necesitás muchos agentes, creo que necesitás otra cosa. Cuidarte, que te cuiden y ponerte bien, es lo que queremos”.